Darmowe donosowe szczepionki przeciwko grypie dla dzieci – gdzie i kiedy?

Hospitalizacji z powodu infekcji i jej powikłań potrzebują najczęściej najmłodsi. Dlatego w Dublinie pojawiły się bezpłatne donosowe szczepionki przeciwko grypie dla dzieci.

W najbliższych dniach ruszają bezpłatne kliniki szczepień donosowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 17 lat. W tym sezonie grypowym, który okazuje się wyjątkowo trudny, lokalne szpitale notują rekordową liczbę hospitalizacji. Natomiast zwiększona liczba chorych sprawia, że profilaktyka staje się priorytetem. Kliniki działają w formie „walk-in”, co oznacza, że nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja, a szczepienie można otrzymać od ręki.

Czym są donosowe szczepionki przeciw grypie?

Szczepionki donosowe przeciw grypie, znane również jako spray do nosa, są bezbolesną alternatywą dla tradycyjnych zastrzyków. Preparat zawiera osłabione wirusy grypy, które nie wywołują choroby. Natomiast skutecznie stymulują układ odpornościowy do produkcji przeciwciał. Dzięki temu organizm uczy się rozpoznawać wirusa i bronić się przed infekcją w naturalny sposób. Szczepionki donosowe są szczególnie polecane dla dzieci, ponieważ aplikacja jest szybka i komfortowa. Natomiast brak igły eliminuje stres związany z procedurą medyczną.

Dla kogo są szczepienia i dlaczego warto je stosować?

Bezpłatne szczepienia w Dublinie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Choć grypa u zdrowych dzieci często przebiega łagodnie, wirus może prowadzić do poważnych powikłań u najmłodszych, osób z chorobami przewlekłymi oraz wrażliwych członków rodziny, takich jak seniorzy. Szczepienie nie tylko chroni dziecko przed ciężkim przebiegiem choroby, ale także ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania wirusa wśród rówieśników i w domu.

W tym roku sezon grypowy jest wyjątkowo intensywny. Dlatego szpitale w Dublinie odnotowują znaczący wzrost liczby pacjentów z powikłaniami grypy i COVID-19. W takich warunkach profilaktyka, w tym szczepienia, staje się podstawowym narzędziem ochrony zdrowia publicznego.

Gdzie i kiedy można zaszczepić dzieci?

Kliniki działają w różnych lokalizacjach w Dublinie w dniach od 29 do 31 grudnia. W Clondalkin Primary Care Centre szczepienia będą dostępne 29 grudnia w godzinach 11:00–15:00. W Clonskeagh Conference Centre w szpitalu Clonskeagh szczepienia odbędą się 30 grudnia od 10:00 do 14:00. Natomiast w Edenmore Health Centre kliniki działają przez trzy dni w różnych godzinach: 29–31 grudnia, z przerwami między sesjami.

Rodzice i opiekunowie powinni zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość dziecka i jego datę urodzenia. Może to być paszport, akt urodzenia, legitymacja szkolna lub karta usług publicznych (Public Services Card). W przypadku braku dokumentu tożsamości wiek dziecka i dane można potwierdzić podczas wizyty.

Jakie są objawy grypy i kiedy działać?

Grypa często zaczyna się nagle od wysokiej gorączki, bólu mięśni i stawów, uczucia zmęczenia. Z czasem pojawia się kaszel, ból gardła, bólu głowy oraz utraty apetytu. U dzieci mogą dodatkowo wystąpić bóle uszu i zmniejszona aktywność. HSE podkreśla, że w tym sezonie grypa może być trudna do odróżnienia od COVID-19. Ten charakteryzuje się również wysoką temperaturą, nowym uporczywym kaszlem oraz zmianami węchu lub smaku.

Darmowe donosowe szczepionki przeciwko grypie dla dzieci pomogą rozładować przeładowane szpitale?

Bezpłatne, donosowe szczepionki przeciw grypie dla dzieci w Dublinie to szybka i bezpieczna forma ochrony przed wirusem. Niezwykle potrzebna w czasie wyjątkowo trudnego sezonu grypowego. Dzięki nim najmłodsi i ich rodziny mogą zmniejszyć ryzyko powikłań i rozprzestrzeniania choroby. Warto skorzystać z tej okazji, aby w okresie świątecznym i noworocznym zapewnić ochronę zdrowia sobie i najbliższym.