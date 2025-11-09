Groźny wirus z Australii rusza do UK. Grypa uderzy z nową siłą

Brytyjska służba zdrowia wchodzi w stan najwyższej gotowości. Dane z Australii i Japonii, które zwykle wyprzedzają Europę w sezonie grypowym o pół roku, wskazują na wyjątkowo agresywny szczep H3N2. To właśnie ten wirus odpowiada za rekordowe liczby zachorowań na grypę – przekazał The Telegraph.

Specjaliści ostrzegają, że ten sam wariant może wkrótce zdominować także Wielką Brytanię, przez co grypa w UK będzie zjadliwa.

NHS przygotowuje się na najtrudniejsze miesiące zimowe

Szef NHS England, Jim Mackey, nie ukrywa, że brytyjskie szpitale pracują na granicy swoich możliwości. Od grudnia do marca personel medyczny ma działać na pełnych obrotach, by sprostać lawinie pacjentów. Sytuację dodatkowo komplikuje pięciodniowy strajk lekarzy rezydentów, który rozpocznie się 14 listopada.

Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną, która przenosi się głównie drogą kropelkową – podczas rozmowy, kaszlu czy kichania osoby chorej. Do zakażenia może dojść również poprzez kontakt z przedmiotami, których używał zakażony, takimi jak klamki, telefony czy naczynia. Sezon zwiększonej zachorowalności trwa od późnej jesieni do wczesnej wiosny, ponieważ wtedy warunki pogodowe sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa.

Przebieg choroby uzależniony jest od typu wirusa. Najłagodniej przebiega grypa typu B i C, szczególnie u dorosłych, natomiast grypa typu A może mieć znacznie cięższy przebieg. Wysoka gorączka, silne bóle mięśni, głowy i stawów oraz skrajne wyczerpanie to objawy charakterystyczne dla tego typu infekcji.

Raport Age UK: brytyjskie szpitale na skraju kryzysu

Według raportu organizacji Age UK sytuacja w brytyjskich szpitalach już przypomina kryzys humanitarny. Przez przepełnione oddziały ratunkowe pacjenci – zwłaszcza seniorzy – zmuszeni są czekać godzinami na korytarzach. W wielu placówkach brakuje personelu, a każda nowa fala infekcji dodatkowo obciąża system.

Eksperci ostrzegają, że w połączeniu z nasilającym się sezonem grypowym, sytuacja może szybko wymknąć się spod kontroli.

Seniorzy i osoby przewlekle chore w grupie największego ryzyka

W obliczu zagrożenia brytyjskie władze apelują o odpowiedzialność społeczną. Każda osoba uprawniona do szczepienia przeciw grypie powinna przyjąć dawkę najpóźniej do końca listopada. Szczepienie powinni wziąć pod uwagę zwłaszcza seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi oraz mieszkańcy domów opieki i pracownicy służby zdrowia.

Wzrost zachorowań, protesty lekarzy i ograniczone zasoby kadrowe tworzą mieszankę, która może doprowadzić do największego kryzysu w historii NHS. W tej sytuacji równie istotne jak działania instytucji pozostaje indywidualne podejście obywateli – profilaktyka i odpowiedzialne korzystanie z pomocy.