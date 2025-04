Poznaj kandydatów na Prezydenta RP i zagłosuj w naszej ankiecie wyborczej!

Sondaże wyborcze pojawiają się coraz częściej, a ich wyniki bywają bardzo zróżnicowane. Również my postanowiliśmy zapytać Was o zdanie – na kogo oddacie głos w nadchodzących wyborach prezydenckich? Poniżej przedstawiamy sylwetki wszystkich kandydatów w Wyborach Prezydenckich 2025 wraz z krótką charakterystyką ich poglądów i doświadczenia politycznego. Zachęcamy do udziału w naszej ankiecie!

Zapraszamy też do naszego serwisu wyborczego!

Sondaż wyborczy PE – na kogo zagłosujesz w nadchodzących wyborach?

Kandydaci na Prezydenta RP startujący w pierwszej turze wyborów – sylwetki

Przybliżamy również sylwetki kandydatów na prezydenta RP, którzy biorą udział w I turze wyborów prezydenckich 2025. Dlatego porównaliśmy startujących pod kątem wykształcenia, doświadczenia na arenie politycznej oraz prezentowanych poglądów.

Artur Bartoszewicz

Wykształcenie: Wyższe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doświadczenie polityczne: Nauczyciel akademicki

Poglądy: Bartoszewicz, choć ma doświadczenie w pracy akademickiej, nie jest jeszcze obecny na scenie politycznej w Polsce. Jego poglądy są mniej znane, jednak w kampanii wyborczej skupia się na wzmocnieniu edukacji i promowaniu innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu państwem. Jego celem jest modernizacja struktury państwowej i wdrażanie nowych technologii do administracji publicznej.

Wizja Polski: Bartoszewicz promuje rozwój gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach, z naciskiem na edukację oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych.

Magdalena Biejat

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie polityczne: Senatorka, członkini Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Poglądy: Biejat jest przedstawicielką Nowej Lewicy i stawia na politykę socjalną, wyrównywanie szans społecznych i promowanie równości. Jest zwolenniczką wprowadzenia rozwiązań prorodzinnych, walki z nierównościami płciowymi i społecznymi oraz poprawy jakości usług publicznych.

Wizja Polski: Po objęciu urzędu prezydenta, Biejat zamierza skoncentrować się na budowie sprawiedliwej Polski, promującej równość, walce ze zmianami klimatycznymi oraz umocnieniu polityki socjalnej i praw człowieka. Jej priorytetem będą także reformy w systemie zdrowia i edukacji.

Grzegorz Braun

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie polityczne: Poseł do Parlamentu Europejskiego

Poglądy: Braun reprezentuje skrajne, narodowo-konserwatywne poglądy. Jest krytyczny wobec Unii Europejskiej, promuje suwerenność Polski oraz sprzeciwia się nadmiernej ingerencji instytucji międzynarodowych w sprawy krajowe. Jest także przeciwnikiem liberalizacji polityki migracyjnej.

Wizja Polski: Braun chce, aby Polska pozostała niezależnym państwem, wolnym od obcych wpływów. Jego celem jest umocnienie tożsamości narodowej, ochrony tradycyjnych wartości oraz zwiększenie obronności kraju. Chce także wprowadzić bardziej restrykcyjną politykę w zakresie imigracji.

Szymon Hołownia

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie polityczne: Marszałek Sejmu, lider Polski 2050

Poglądy: Hołownia jest centrowym politykiem, który stawia na modernizację Polski, zrównoważony rozwój i reformy społeczne. Opowiada się za przyjazną polityką proekologiczną, przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, a także za wprowadzeniem szerokich programów wsparcia dla rodzin.

Wizja Polski: Jego program zakłada promowanie nowoczesnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, budowę silnego państwa opartego na równości i współpracy międzynarodowej. Po objęciu urzędu prezydenta Hołownia będzie dążył do wzmocnienia roli Polski w UE i promowania polityki innowacji.

Marek Jakubiak

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie polityczne: Polityk, poseł na Sejm

Poglądy: Jakubiak jest zwolennikiem silnej, suwerennej Polski, krytycznym wobec Unii Europejskiej. Opowiada się za wolnym rynkiem, niskimi podatkami i uproszczeniem systemu administracyjnego.

Wizja Polski: Jakubiak postuluje silniejsze zacieśnienie współpracy z państwami o podobnym charakterze gospodarczym oraz wzmocnienie sił zbrojnych i obrony narodowej. Jego celem jest budowanie silnej, konkurencyjnej gospodarki przy minimalizacji ingerencji państwowej w życie obywateli.

Maciej Maciak

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie polityczne: Dziennikarz

Poglądy: Maciak stawia na autentyczność i bezpośrednią komunikację z obywatelami. Chce, aby polityka stała się bardziej transparentna i zbliżona do zwykłych ludzi.

Wizja Polski: Po objęciu urzędu prezydenta Maciak chce zreformować system polityczny, uczynić go bardziej dostępnym dla obywateli i zbliżyć polityków do społeczeństwa. Jego celem jest także zwiększenie transparentności w administracji publicznej.

Sławomir Mentzen

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie polityczne: Doradca podatkowy, polityk Konfederacji

Poglądy: Mentzen jest przedstawicielem skrajnie wolnorynkowych poglądów. Opowiada się za niskimi podatkami, deregulacją rynku i uproszczeniem przepisów prawnych.

Wizja Polski: Po objęciu urzędu prezydenta Mentzen chce zbudować Polskę opartą na zasadach wolnego rynku, bez zbędnej biurokracji i z minimalnym udziałem państwa w życiu obywateli. Chce także zreformować system podatkowy i wzmocnić obronność Polski.

Karol Nawrocki

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie polityczne: Wyższy urzędnik państwowy, prezes IPN

Poglądy: Nawrocki promuje patriotyzm, konserwatywne wartości oraz dbałość o historię i tradycję. Jego priorytetem jest wzmocnienie edukacji obywatelskiej i ochrony pamięci narodowej.

Wizja Polski: Nawrocki postuluje silną, patriotyczną politykę, w której ważnym elementem będzie obrona narodowych interesów, a także promowanie suwerenności Polski w polityce międzynarodowej. Jego celem jest również umocnienie pozycji Polski w ramach UE.

Joanna Senyszyn

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie polityczne: Dziennikarka, działaczka społeczna

Poglądy: Senyszyn jest zwolenniczką lewicowej polityki społecznej i równości. Stawia na walkę z nierównościami społecznymi, poprawę sytuacji kobiet i promowanie sprawiedliwości społecznej.

Wizja Polski: Senyszyn chce zbudować Polskę, w której dominować będą wartości równości, sprawiedliwości i współpracy międzynarodowej. Dlatego jej głównym celem jest również reforma systemu opieki zdrowotnej i edukacji.

Krzysztof Stanowski

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie polityczne: Dziennikarz

Poglądy: Stanowski jest krytyczny wobec elit politycznych i biurokracji. Promuje autentyczność i bezpośrednią komunikację z obywatelami.

Wizja Polski: Jego celem jest zbliżenie polityków do obywateli oraz uproszczenie struktury administracyjnej państwa. Chce również wprowadzić rozwiązania, które poprawią jakość życia zwykłych ludzi. Swój udział w wyborach określa jako prowokację dziennikarską.

Rafał Trzaskowski

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie polityczne: Pracownik samorządowy, prezydent Warszawy

Poglądy: Trzaskowski stawia na rozwój Polski w duchu europejskim, promując innowacyjne rozwiązania w gospodarce i polityce.

Wizja Polski: Po objęciu urzędu prezydenta, Trzaskowski chce umocnić pozycję Polski w Unii Europejskiej, zainwestować w nowe technologie oraz poprawić jakość życia obywateli poprzez reformy w służbie zdrowia i edukacji.

Marek Woch

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie polityczne: Prawnik

Poglądy: Woch promuje ideę silnego państwa, w którym ważną rolę odgrywa zarówno przedsiębiorczość, jak i interes narodowy.

Wizja Polski: Po objęciu urzędu prezydenta chce dążyć do stworzenia sprawiedliwego systemu prawnego i zapewnienia lepszego dostępu do usług publicznych.

Adrian Zandberg

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie polityczne: Poseł na Sejm

Poglądy: Zandberg to przedstawiciel lewicy, promujący politykę socjalną, walkę z nierównościami społecznymi oraz wzmocnienie roli państwa w gospodarce.

Wizja Polski: Zandberg chce budować Polskę, w której dba się o potrzeby społeczności. Natomiast decyzje gospodarcze są podejmowane z myślą o dobru wszystkich obywateli, nie tylko najbogatszych. Jego celem jest wprowadzenie szerokich reform socjalnych i zwiększenie inwestycji w sektorze publicznym.

Kandydaci na Prezydenta RP – na kogo zagłosujesz?

Wybory prezydenckie 2025 to moment podejmowania ważnej decyzji, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich Polaków! Kandydaci na Prezydenta RP prezentują różne poglądy i wizje polityki wewnętrznej i zagranicznej. Który jest Ci najbliższy?