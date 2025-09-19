Niebezpieczne produkty w marketach w UK – lista sklepów i produktów

Brytyjskie supermarkety coraz częściej zmuszone są wycofywać towary z półek. Powód? Od nieoznakowanych alergenów, przez bakterie Salmonella, aż po fragmenty plastiku czy szkła w żywności. Gdzie uważać na niebezpieczne produkty w marketach w UK?

Ostatnio wiele sieci wydało ostrzeżenia w związku z obecnością niebezpiecznych substancji w produktach. Pojawiają się informacje o zakażonym Salmonellą w jedzeniu oraz braku ostrzeżenia o alergenach. Na co uważać w sklepach?

Lista sklepów i niebezpiecznych produktów – sprawdź, czy masz to w lodówce

Tesco – Stir Fry Tikka Chicken zagrożeniem dla alergików

Jednym z głośniejszych przykładów jest wycofanie produktu Tesco Stir Fry Tikka Chicken (250 g, data przydatności do 7 września 2025 r.). W sosie wykryto jajko i musztardę, które nie były oznaczone na etykiecie. Dla osób uczulonych na te składniki spożycie potrawy mogło zakończyć się silną reakcją alergiczną.

Tesco opublikowało oficjalny komunikat. Dlatego prosi klientów o natychmiastowy zwrot produktu. Paragon nie jest wymagany, a konsumenci otrzymają pełny zwrot pieniędzy.

Asda – ciastko proteinowe MyProtein z ukrytym alergenem

Kolejnym przykładem są wyroby dostępne w Asda i Tesco – MyProtein Gooey Filled Cookie Double Chocolate & Caramel (75 g i opakowania zbiorcze 12 × 75 g).

W ciastku stwierdzono białko pszenicy, którego brakowało na liście składników. Alergicy z nietolerancją glutenu lub pszenicy są szczególnie narażeni. Producent uruchomił dobrowolne wycofanie produktu i zaleca zwrot w dowolnym sklepie.

Lidl – Chicken Kievs skażone Salmonellą

Sieć Lidl musiała wycofać ze sprzedaży mrożone Braemoor Red Hen Ham & Cheese 4 Chicken Kievs (500 g, data ważności do października 2026 r., kod partii 25190B).

Powód jest poważny – istnieje ryzyko zanieczyszczenia Salmonellą. Bakteria ta wywołuje gorączkę, biegunkę i odwodnienie. Natomiast w przypadku dzieci i osób starszych może prowadzić do poważnych powikłań. Dlatego Lidl apeluje: nie spożywać, tylko zwrócić do sklepu.

Sainsbury’s – piwo Newcastle Brown Ale z ryzykowną wadą

Nie tylko żywność gotowa trafia na listę ostrzeżeń. Sainsbury’s ogłosił wycofanie partii popularnego piwa Newcastle Brown Ale (550 ml). W produkcie mogą występować problemy związane z procesem wytwarzania. Dlatego produkt jest niebezpieczny dla konsumentów. Szczegółowe badania prowadzi producent we współpracy z Food Standards Agency (FSA).

Sainsbury’s – hummus z bakterią E.coli

To ostatni bardzo poważny alert. Bakteria Escherichia coli (E. coli) występuje naturalnie w jelitach ludzi i zwierząt. Jednak niektóre jej szczepy są groźne i mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe. Co więcej hummus spożywany na zimno, więc nie ma szans na neutralizację bakterii poprzez gotowanie.

Dlaczego niebezpieczne produkty w marketach w UK trafiają na półki?

Źródła problemów są różne:

błędy w etykietach – brak oznaczeń alergenów, jak w przypadku Tesco i Asda,

skażenia mikrobiologiczne – Salmonella czy E. coli, jak w produktach Lidla,

zanieczyszczenia fizyczne – odłamki plastiku, szkła czy owady w żywności,

wady procesowe – jak w przypadku piwa Newcastle Brown Ale.

Każdy z tych problemów może prowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia konsumentów, dlatego reakcja sieci i organów kontrolnych jest natychmiastowa.

Jak reagować na niebezpieczne produkty w marketach w UK?

Regularnie sprawdzaj alerty FSA – wszystkie wycofania publikowane są na stronie Food Standards Agency. Nie ryzykuj – nie spożywaj produktów objętych ostrzeżeniem. Oddaj do sklepu – wszystkie sieci w UK gwarantują pełny zwrot kosztów, nawet bez paragonu. Śledź komunikaty producentów i mediów – wiele firm publikuje dodatkowe ostrzeżenia na swoich stronach.

Trzeba być uważnym. Niebezpieczne produkty w marketach w UK zdarzają się często

Najświeższe przypadki pokazują, że niebezpieczne produkty w marketach w UK mogą dotyczyć zarówno gotowych dań, słodyczy, napojów, jak i piwa. To sygnał dla konsumentów, by zachować ostrożność, a także aktywnie sprawdzać komunikaty. W dobie globalnych łańcuchów dostaw i złożonych procesów produkcji jedyną gwarancją bezpieczeństwa jest szybka reakcja konsumentów, sklepów i organów kontrolnych.