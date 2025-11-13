Rekordowa liczba osób zwolnionych z obowiązku pracy

Problem z Universal Credit jest w Wielkiej Brytanii coraz mocniej widoczny. W UK po raz pierwszy w historii liczba osób otrzymujących świadczenia bez konieczności poszukiwania zatrudnienia przekroczyła 4 miliony – wynika z danych Departamentu Pracy i Emerytur (DWP), na które powołuje się The Telegraph.

W październiku 2025 roku aż 4,03 miliona osób pobierało Universal Credit. Obecnie połowa z 8 milionów wszystkich beneficjentów UC nie ma obowiązku poszukiwania pracy.

Universal Credit, wzrost kosztów i krytyka

Rosnąca liczba osób nieaktywnych zawodowo to cios dla kanclerz skarbu Rachel Reeves, która została zmuszona do odłożenia części zapowiadanych reform po buncie w szeregach partii.

Rząd stara się ograniczyć wydatki na zasiłki dla osób niezdolnych do pracy i świadczenia z tytułu niepełnosprawności. Ponieważ ich roczne koszty – według prognoz – mogą sięgnąć 100 miliardów funtów do końca dekady.

DWP wskazuje, że część wzrostu wynika z przenoszenia osób z tzw. legacy benefits na nowy system Universal Credit. Jednak eksperci podkreślają, że skala zjawiska przekracza efekty samej migracji świadczeniobiorców.

Obcokrajowcy coraz częściej na zasiłkach

Z danych DWP wynika, że liczba cudzoziemców otrzymujących Universal Credit osiągnęła rekordowy poziom 1,24 miliona. Największą grupę stanowią obywatele Unii Europejskiej posiadający status osiedlony. Jednocześnie liczba osób w wieku produkcyjnym, które nie pracują ani nie szukają pracy, sięga już 2,8 miliona – 2,1 miliona przed pandemią COVID-19.

Szczególnie widoczny jest ten trend wśród osób powyżej 55. roku życia, które coraz częściej pozostają poza rynkiem pracy na stałe. Więcej beneficjentów otrzymuje także świadczenia z tytułu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, często przekraczające 10 tys. funtów rocznie.

Rząd reaguje na narastający problem bierności zawodowej

W odpowiedzi na krytykę rząd zapowiedział niezależny przegląd dotyczący rosnącej liczby młodych ludzi, którzy nie pracują ani nie kontynuują nauki. Wielu z nich staje się biernymi zawodowo tuż po ukończeniu podstawowej edukacji.

Dodatkowo Ministerstwo Pracy zapowiada intensyfikację działań mających na celu aktywizację zawodową. Odnosi się to do rozszerzenia tzw. Youth Guarantee, czyli programu oferuje płatną pracę osobom młodym, które pozostają na zasiłku przez ponad 18 miesięcy.