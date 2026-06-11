CMA rozpoczęło śledztwo w sprawie Ryanaira
CMA rozpoczęło śledztwo w sprawie Ryanaira / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
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Śledztwo w sprawie Ryanaira. Pod lupą opłaty pobierane od rodziców za siedzenie z dziećmi

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) rozpoczął dochodzenie w sprawie Ryanaira dotyczące obowiązkowej opłaty pobieranej od rodzica za siedzenie z dzieckiem.

Według regulaminu Ryanaira rodzic musi siedzieć w samolocie z dzieckiem, jeśli ma ono od dwóch do jedenastu lat. Określa to jako „obowiązkowe miejsce rodzinne”, za które rodzic musi uiścić opłatę (zazwyczaj w wysokości 8 funtów). Obecnie CMA bada, czy irlandzkie linie lotnicze pobierają ją w sposób uczciwy.

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Śledztwo w sprawie Ryanaira dotyczące opłat za siedzenie z dzieckiem

CMA bada, czy podejście Ryanaira do rezerwacji miejsc może oznaczać, że rodzice są obciążani kosztami linii lotniczych w związku z wypełnianiem przez nie obowiązków związanych z bezpieczeństwem dzieci i niepełnosprawnością, zgodnie z przepisami lotniczymi. Organ przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia, czy taka praktyka jest zgodna z prawem konsumenckim.

Sam przewoźnik nie jest zadowolony z dochodzenia, które nazwał „fałszywym”. Zapewnił też, że polityka dotycząca miejsc rodzinnych „jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami”. Dodał także, że z niecierpliwością oczekuje „obalenia tych fałszywych twierdzeń CMA”.

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały, że nie pobierają żadnych opłat za siedzenie dzieci obok rodzica. Prawdą jest jednak, że rodzice i opiekunowie muszą uiścić opłatę rezerwacyjną, aby móc siedzieć obok dzieci.

CMA sprawdza, czy sformułowanie przez Ryaniara umowy dotyczącej „obowiązkowego miejsca rodzinnego”, nie przechyla zbytnio równowagi praw i obowiązków na korzyść firmy. Organ może też podjąć działania egzekucyjne.

Interesujący jest fakt, że inne linie lotnicze oferują możliwość przewożenia dzieci z rodzicem lub opiekunem bez pobierania opłat za rezerwację miejsc. Lub automatycznie przydzielają miejsca razem podczas rezerwacji za darmo.

CMA zbada, czy irlandzkie linie uczciwie pobierają opłaty od rodziców za siedzenie z dziećmi
CMA zbada, czy irlandzkie linie uczciwie pobierają opłaty od rodziców za siedzenie z dziećmi / fot. Shutterstock

Niezadowolenie irlandzkiego przewoźnika

Nasze dochodzenie przeanalizuje podejście Ryanaira do rezerwacji miejsc rodzinnych. A także sposobu, w jaki koszt jest prezentowany konsumentom. W celu ustalenia, czy są one zgodne z prawem konsumenckim. Przez ostatni rok zalecaliśmy firmom, aby upewniały się, że ich klienci są informowani o pełnej cenie z góry – powiedziała Hayley Fletcher, starsza dyrektor ds. ochrony konsumentów w CMA.

Ryanair oświadczył, że jego polityka dotycząca miejsc dla rodzin „jest w pełni zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. A także pozwala rodzinom zaoszczędzić pieniądze podróżując najtańszymi liniami lotniczymi w Wielkiej Brytanii”.

Tani przewoźnik dodał: „To fałszywe śledztwo w sprawie CMA to nieudana próba rządu Starmera, aby udawać, że troszczy się o konsumentów, skoro nie udało mu się znieść APD. Co natychmiast zapewniłoby niższe ceny dla wszystkich konsumentów i rozwój brytyjskiego lotnictwa, turystyki i całej gospodarki”.

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