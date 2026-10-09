Koniec z pokazywaniem paszportów na lotniskach. Wielka rewolucja w UK

Podróże z Polski do UK staną się znacznie szybsze. Brytyjskie lotniska wprowadzają rewolucyjną aktualizację systemów kontroli granicznej. Nowe zasady działania bramek e-Gate na lotniskach w Londynie i poza stolicą pozwolą na błyskawiczne przekraczanie granicy. Jest też dobra wiadomość dla Polaków – najpopularniejsze lotniska w tym Luton, Stansted i Gatwick, są objęte nowym systemem. Sprawdź, co się zmienia, kogo dotyczą nowe przepisy i jak przygotować się do następnego lotu.

Nowe bramki e-Gate bez konieczności wyciągania paszportu

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) oficjalnie rozpoczęło wdrażanie rewolucyjnej technologii na lotniskach. Chodzi o nowe nowe bramki „Contactless e-Gates”. Dzięki nim lądując w Wielkiej Brytanii nie trzeba będzie już nawet wyciągać paszportu. Urządzenia automatycznie rozpoznają naszą twarz i otworzą przejście w kilka sekund. Zmiany sukcesywnie obejmą aż 13 brytyjskich portów lotniczych, drastycznie skracając czas oczekiwania w kolejkach.

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Jak działają nowe, bezdotykowe bramki?

Do tej pory przejście kontroli paszportowej wymagało albo okazania paszportu urzędnikowi albo przyłożenia go do czytnika automatycznego skanera w e-Gate. Bramki automatyczne e-Gate teoretycznie miały skrócić czas kontroli, ale często generowała błędy, gdy pasażerowie krzywo ułożyli dokument lub nie zdjęli etui z paszportu.

Sami wielokrotnie byliśmy świadkami, kiedy kolejka do urzędnika była mniejsza i szybciej się posuwała do przodu niż kolejka do bramek automatycznych. Nadal wielokrotnie też zdarza się, że do bramek podchodzą osoby, bez paszportów biometrycznych, które nie działają na skanerach. Próbują one wielokrotnie skanować dokument powodując opóźnienia.

Nowy system całkowicie wyeliminuje jakiekolwiek opóźnienia. Bowiem działa on w oparciu o zaawansowaną technologię rozpoznawania twarzy i w ogóle nie wymaga wyciągania paszportu.

Obecne i nowe bramki pozwalają przejść tylko posiadaczom paszportów biometrycznych

Paszport biometryczny (inaczej e-paszport) to dokument podróży z wbudowanym chipem elektronicznym, w którym zapisane są dane osobowe właściciela oraz jego cechy biometryczne, czyli unikatowe cechy fizyczne pozwalające potwierdzić tożsamość.

Na okładce jest mały symbol prostokąta z kółkiem w środku (symbol chipa). Sam chip jest umieszczony w okładce lub stronie z danymi i komunikuje się bezprzewodowo (technologia RFID/NFC) z czytnikiem na granicy.

Jak będzie wyglądać kontrola w nowej e-Gate krok po kroku?

Podejście do bramki: Podchodzisz do linii e-Gate bez otwierania torebki czy wyjmowania dokumentów. Automatyczny skan: Kamera błyskawicznie wykonuje zdjęcie Twojej twarzy. Weryfikacja: System w ułamku sekundy porównuje Twój wizerunek z bazą danych linii lotniczych, paszportów oraz danymi imigracyjnymi. Otwarcie przejścia: Jeśli dane się zgadzają, szklane drzwi otwierają się automatycznie.

Testy przeprowadzone przez Border Force wykazały, że to rozwiązanie jest aż o 25% szybsze od dotychczasowych bramek.

Czy dzieci będą mogły przejść przez nowe bramki?

Niestety dla rodzin podróżujących z małymi dziećmi nowy system nic nie zmieni. Nadal będą musieli oni udawać się do kontroli przez urzędnika. Wynika to z tego, że tak obecne bramki działają dla osób w wieku od 8 lat, w taki sam sposób będą działać bramki w nowej technologii. Paszporty młodszych dzieci nadal będzie sprawdzał urzędnik.

Pełna lista lotnisk w UK objętych zmianami

Wielka rewolucja technologiczna wystartowała oficjalnie w październiku 2026 roku na lotnisku East Midlands Airport. Rząd zapowiedział jednak, że do początku 2027 roku unowocześnione systemy bezdotykowe pojawią się na wszystkich 13 lotniskach w UK, które posiadają bramki biometryczne.

Londyn i okolice:

Heathrow

Gatwick

Stansted

Luton

London City

Anglia:

Manchester

Birmingham

East Midlands

Newcastle

Bristol

Szkocja i Walia

Edynburg

Glasgow

Cardiff

O czym muszą pamiętać Polacy w UK? Status Settlement a kontrola

Dla Polaków posiadających status zasiedlenia (Settled lub Pre-Settled Status) nowe, szybsze bramki e-Gate to ogromne ułatwienie. Systemy graniczne UK są bezpośrednio zintegrowane z cyfrową bazą danych Home Office.

Kiedy skanujesz swój paszport biometryczny na lotnisku Luton, Stansted czy Heathrow, system w ułamku sekundy automatycznie weryfikuje status imigracyjny. Nie musisz pokazywać żadnych papierowych dokumentów ani aplikacji w telefonie.

Przed podróżą zawsze upewnij się, że Twój obecny paszport jest zaktualizowany i dopisany do Twojego konta UK Visas and Immigration (UKVI) na rządowej stronie gov.uk. Jeśli wyrobiłeś nowy paszport w konsulacie i nie zgłosiłeś tego w systemie, bramka e-Gate zgłosi błąd i skieruje Cię do urzędnika granicznego (Border Force).