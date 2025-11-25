Dojazd na lotnisko Stansted będzie możliwy poprzez płatności zbliżeniowe

W Anglii nadchodzi ważna zmiana, która definitywnie kończy jeden z najbardziej krytykowanych elementów systemu biletowego. Jak podaje The Standard, od 14 grudnia lotnisko Stansted dołączy do 50 stacji, przy dojeździe do których będzie można już korzystać z płatności zbliżeniowych bez przeszkód.

Do tej pory wielu podróżujących Stansted Express było przekonanych, że ich karta zbliżeniowa działa na całej trasie. Podczas gdy na Liverpool Street czy Tottenham Hale faktycznie akceptowano „tap in”, system nie pozwalał na dokończenie podróży w jednakowy sposób na Stansted, co skutkowało naliczaniem 100-funtowej kary.

Stansted w systemie podróży za jednym kliknięciem

Włączenie Stansted do systemu jest zadowalającą nowością. Podobnie jak fakt, że tę samą funkcjonalność wykorzystają dojeżdżający do wszystkich portów lotniczych obsługujących stolicę: Heathrow i London City pozostają w sieci Oyster, Gatwick i Luton już wcześniej akceptowały Contactless; teraz dołącza do nich Stansted oraz Southend Airport. Zmiany obejmą także dziesiątki popularnych stacji dojazdowych, takich jak: Chelmsford, Bishop’s Stortford, Harlow Town, Stevenage czy Southend Victoria. Contactless nie będzie dopuszczony na odcinku Cambridge – Stansted.

Karty Oyster wciąż nie będą działać na stacji lotniskowej Stansted. To ważna informacja, bo wielu podróżnych wciąż myli zasady i traktuje Oyster jako kartę uniwersalną.

Rządowy fundusz podnosi standard podróży w regionie

Zmiany zostały dobrze przyjęte zarówno przez organizacje konsumenckie, jak i regularnych użytkowników komunikacji podmiejskiej. London TravelWatch określił wcześniejsze zasady jako nieuczciwe i nieintuicyjne, wskazując, że system wprowadzał osoby przyjezdne na lotnisko Stansted w błąd.

Rządowy fundusz w wysokości blisko 19 mln funtów, przeznaczony na rozbudowę systemu, ma także wzmocnić lokalny transport w kluczowych miastach. Wśród nich znajdują się m.in. Bishop’s Stortford, Harlow Town, Stevenage czy Chelmsford.

Bezstresowe zasady podróżowania wkraczają na tory

Uproszczenie systemu biletowego jest priorytetową częścią szerszego planu modernizacyjnego przygotowywanego we współpracy z Great British Railways. Celem jest stworzenie przejrzystych i bezstresowych zasad podróżowania, które pozwolą pasażerom oszczędzać czas i pieniądze, a jednocześnie pobudzą gospodarkę regionu.

Po latach chaosu tysiące podróżnych w końcu doczekają się rozwiązania, które powinno być standardem dawno temu.