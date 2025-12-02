Kiedy najpóźniej i jak wysłać paczki z UK, aby dotarły do Polski na święta

Przesyłki międzynarodowe w sezonie świątecznym często są opóźnione. Powodem jest zwiększony ruch w firmach kurierskich i dłuższe kolejki na granicach i w magazynach. Grudzień jest najbardziej obciążonym okresem w branży kurierskiej, a odprawa celna (po Brexicie) może dodatkowo opóźnić przesyłkę. Jeśli chcesz uniknąć stresu i mieć pewność, że paczka dotrze z UK do Polski na święta, warto wysłać ją wcześniej.

Jak wysłać paczki do Polski?

Do wyboru są międzynarodowe firmy kurierskie (DHL, DPD, UPS) lub specjalistyczne, polonijne firmy transportowe, które często oferują konkurencyjne ceny za transport drogowy. Jedną z najczęściej wybieranych przez Polonię jest Nadajwysylke.pl, serwis działający w cyklu stałych, cotygodniowych wyjazdów. Odbiory na Wyspach odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę, a wyjazd transportu jest w niedzielę. Paczki trafiają do Polski błyskawicznie – odbiór w poniedziałek lub wtorek, co w grudniu jest kluczowe.

Paczki przyjmuje także Royal Mail, ale nie tylko jest to droga opcja, ale również transport trwa najdłużej. Paczkę bowiem w Polsce przejmuje Pocztę Polska, a znane nam rekordy jeśli chodzi o czas dostarczenia naszych redakcyjnych paczek z UK do Polski to 58, a nawet 66 dni. Jest to najmniej przewidywalna forma transportu.

InPost pomimo otwarcia sieci paczkomatów w UK, nie pozwala póki co na przesyłki międzynarodowe.

Kiedy najpóźniej wysłać paczkę?

Aby mieć pewność, że paczki z Wielkiej Brytanii dotrą do Polski przed Świętami Bożego Narodzenia należy nadać je najpóźniej w następujących terminach, w zależności od przewoźnika:

Przewoźnik/Usługa Ostatni Zalecany Termin Nadania DHL Priority Express (Lotnicza) Sobota, 20 grudnia Nadajwysylke.pl (transport drogowy) 7 i 14 grudnia (ostatnie wyjazdy), odbiory: 5-7 grudnia oraz 12-14 grudnia Royal Mail International Standard (Standardowa) 7 grudnia (optymistyczny termin, lepiej wcześniej) Inne usługi kurierskie (DPD, UPS Standard) Około 15-18 grudnia (terminy mogą się różnić, a czas transportu to zazwyczaj 3-7 dni roboczych)

Ile kosztuje wysłanie paczki?

Paczki nadawane UPS czy DHL są wyceniane według wagi i wymiarów. Przykładowo w DHL zapłacimy £65 za niedużą paczkę do 5kg oraz £79 za paczkę ważącą 10kg. Przy nietypowych wymiarach lub dużych pudełkach ceny rosną znacząco.

Polonijne firmy transportowe są zwykle tańsze. W przypadku Nadajwysylke.pl:

paczki od 1 do 20 kg kosztują 25 GBP (suma boków do 150 cm),

paczki od 20 do 30 kg kosztują 30 GBP,

powyżej 30 kg obowiązuje cena 1.50 GBP za każdy kilogram.

Podane ceny dotyczą standardowej paczki – bez kosztu dojazdu kuriera, jeśli ktoś go potrzebuje.

Royal Mail oferuje możliwość wysyłek paczek małych do 2kg (koszt około £13), średnich do 20kg oraz dużych do 30kg. Za paczkę 5kg zapłacimy najtaniej £40, zaś za 10kg – £75.

Jak przygotować paczkę, by zwiększyć szanse na dostarczenie na czas

Przedmioty zapakuj starannie, nie zostawiając pomiędzy nimi wolnego miejsca. Użyj solidnego kartonu i mocnej taśmy. W sezonie świątecznym samochody transportujące paczki są często przeładowane — solidne pakowanie zmniejsza ryzyko uszkodzeń.



Oznacz paczkę wyraźnie i podaj swoje dane kontaktowe. Nie zapomnij, że paczki z UK do Polski wysyłane na święta muszą mieć pełny adres.

Upewnij się, że adres odbiorcy jest kompletny — z kodem pocztowym, numerem domu/mieszkania — to znacząco skraca czas doręczenia.

