Kobieta odbiera paczkę od kuriera — dostawa przesyłki z UK do Polski przed świętami.
Kobieta odbiera przesyłkę od kuriera. W okresie świątecznym paczki z UK do Polski często docierają tuż przed Wigilią — warto wysłać je odpowiednio wcześniej.
UKŻycie w UK
3 min.czytania

Kiedy najpóźniej i jak wysłać paczki z UK, aby dotarły do Polski na święta

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Przesyłki międzynarodowe w sezonie świątecznym często są opóźnione. Powodem jest zwiększony ruch w firmach kurierskich i dłuższe kolejki na granicach i w magazynach. Grudzień jest najbardziej obciążonym okresem w branży kurierskiej, a odprawa celna (po Brexicie) może dodatkowo opóźnić przesyłkę. Jeśli chcesz uniknąć stresu i mieć pewność, że paczka dotrze z UK do Polski na święta, warto wysłać ją wcześniej.

Jak wysłać paczki do Polski?

Do wyboru są międzynarodowe firmy kurierskie (DHL, DPD, UPS) lub specjalistyczne, polonijne firmy transportowe, które często oferują konkurencyjne ceny za transport drogowy. Jedną z najczęściej wybieranych przez Polonię jest Nadajwysylke.pl, serwis działający w cyklu stałych, cotygodniowych wyjazdów. Odbiory na Wyspach odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę, a wyjazd transportu jest w niedzielę. Paczki trafiają do Polski błyskawicznie – odbiór w poniedziałek lub wtorek, co w grudniu jest kluczowe.

Paczki przyjmuje także Royal Mail, ale nie tylko jest to droga opcja, ale również transport trwa najdłużej. Paczkę bowiem w Polsce przejmuje Pocztę Polska, a znane nam rekordy jeśli chodzi o czas dostarczenia naszych redakcyjnych paczek z UK do Polski to 58, a nawet 66 dni. Jest to najmniej przewidywalna forma transportu.

- Advertisement -

InPost pomimo otwarcia sieci paczkomatów w UK, nie pozwala póki co na przesyłki międzynarodowe. 

Kiedy najpóźniej wysłać paczkę?

Aby mieć pewność, że paczki z Wielkiej Brytanii dotrą do Polski przed Świętami Bożego Narodzenia należy nadać je najpóźniej w następujących terminach, w zależności od przewoźnika:

Przewoźnik/Usługa  Ostatni Zalecany Termin Nadania
DHL Priority Express (Lotnicza) Sobota, 20 grudnia
Nadajwysylke.pl (transport drogowy) 7 i 14 grudnia (ostatnie wyjazdy), odbiory: 5-7 grudnia oraz 12-14 grudnia
Royal Mail International Standard (Standardowa) 7  grudnia (optymistyczny termin, lepiej wcześniej)
Inne usługi kurierskie (DPD, UPS Standard) Około 15-18 grudnia (terminy mogą się różnić, a czas transportu to zazwyczaj 3-7 dni roboczych)

 

Ile kosztuje wysłanie paczki?

Paczki nadawane UPS czy DHL są wyceniane według wagi i wymiarów. Przykładowo w DHL zapłacimy £65 za niedużą paczkę do 5kg oraz  £79 za paczkę ważącą 10kg. Przy nietypowych wymiarach lub dużych pudełkach ceny rosną znacząco. 

Polonijne firmy transportowe są zwykle tańsze. W przypadku Nadajwysylke.pl:

  • paczki od 1 do 20 kg kosztują 25 GBP (suma boków do 150 cm),
  • paczki od 20 do 30 kg kosztują 30 GBP,
  • powyżej 30 kg obowiązuje cena 1.50 GBP za każdy kilogram.

Podane ceny dotyczą standardowej paczki – bez kosztu dojazdu kuriera, jeśli ktoś go potrzebuje.

Terminy nadania paczek przed świętami - UK do Polska
Paczka z UK do Polski w okresie świątecznym – poradnik wysyłki

Royal Mail oferuje możliwość wysyłek paczek małych do 2kg (koszt około £13), średnich do 20kg oraz dużych do 30kg. Za paczkę 5kg zapłacimy najtaniej £40, zaś za 10kg – £75.

Jak przygotować paczkę, by zwiększyć szanse na dostarczenie na czas

Przedmioty zapakuj starannie, nie zostawiając pomiędzy nimi wolnego miejsca. Użyj solidnego kartonu i mocnej taśmy. W sezonie świątecznym samochody transportujące paczki są często przeładowane — solidne pakowanie zmniejsza ryzyko uszkodzeń.

Oznacz paczkę wyraźnie i podaj swoje dane kontaktowe.  Nie zapomnij, że paczki z UK do Polski wysyłane na święta muszą mieć pełny adres.

Upewnij się, że adres odbiorcy jest kompletny — z kodem pocztowym, numerem domu/mieszkania — to znacząco skraca czas doręczenia.

transport paczek z Anglii do Polski
nadajwysylke.pl
Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Czy w Mikołajki posypie śnieg? Prognozy wskazują 18 cm śniegu

Jeśli prognozy się sprawdzą, tegoroczne Mikołajki mogą być wyjątkowe. Zamiast klasycznej „mokrej soboty” dostaniemy śnieżny, bajkowy klimat.
Praca i finanse

Podwyżka płacy minimalnej dla milionów pracowników. Będzie wysoka dla niektórych

Miliony pracowników otrzymają podwyżkę płacy minimalnej od kwietnia przyszłego roku. Dla niektórych będzie wysoka.
Life in the UK

Między dwoma światami. Emigracja, samotność i alkohol

Samotność, wstyd i alkohol to cichy koszt emigracji. Sprawdź, jak Metoda Sinclaira pomaga Polakom za granicą odzyskać kontrolę bez ryzyka utraty pracy.
UK

Podatek za spiczasty nóż. Pomysł na poprawę bezpieczeństwa

Podatek nakładany na ostro zakończone noże o długości powyżej trzech cali miałby zniechęcić przestępców.
UK

Co czwarty lekarz korzysta z AI. Zwykle bez przeszkolenia

Portal Sky News przekazał, że brytyjska medycyna rodzinna znalazła się w punkcie zwrotnym: generatywna sztuczna inteligencja dziś staje się elementem codziennej praktyki klinicznej. Co czwarty lekarz rodzinny przyznaje, że korzysta z narzędzi takich jak ChatGPT w trakcie pracy – mimo że zdecydowana większość nie przeszła oficjalnego szkolenia.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet