Wjazd do UK na paszporcie, który zaraz traci ważność. Problemy z odprawą

Ostatnie wzmożone kontrole na lotniskach i dokładność strażników granicznych sprawiły, że coraz więcej Polaków ma obawy co do zasad paszportowych na trasie Polska – UK. Pisaliśmy już o zatrzymywaniu w Polsce dzieci z polskim obywatelstwem, które nie mają polskiego dokumentu. Jednak kolejna kwestia również zdaje się być niejasna. Bowiem, szczególnie dużo pytań pojawia się o to, ile ma być ważny paszport, aby móc na nim podróżować. Czy limit wynosi 3 miesiące czy 6 miesięcy ważności od daty podróży.

Ile musi być ważny paszport, aby nie mieć problemów na granicy?

Zasady dotyczące ważności paszportów na trasie UK – Polska (oraz UK i inne kraju UE) zależą wyłącznie od tego, jaki paszport trzymasz w ręku. Po Brexicie sytuacja stała się nieco bardziej skomplikowana dla obywateli Wielkiej Brytanii, ale dla Polaków pozostała bardzo korzystna.

Polski Paszport (Obywatel UE)

Jeśli podróżujesz na polskim paszporcie, dokument musi być ważny w dniu wjazdu oraz w dniu wyjazdu. Polaków nie obowiązuje zasada posiadania paszportu ważnego przez 3 lub 6 miesięcy po dacie powrotu.

Czyli w praktyce możesz wrócić do UK nawet w ostatnim dniu ważności paszportu.

Brytyjski Paszport (Obywatel kraju trzeciego)

Tu zasady są znacznie bardziej rygorystyczne ze względu na wymogi Strefy Schengen wobec krajów spoza UE.

Zasada 10 lat: Paszport musi być wydany mniej niż 10 lat temu (licząc od daty wjazdu do Polski/Schengen). Jeśli paszport był przedłużany i ma np. 10 lat i 3 miesiące, mimo że jest „ważny”, straż graniczna może mieć z nim problemy.

Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia Polski (Strefy Schengen).

Jeśli lecisz do Polski na weekend w marcu, Twój brytyjski paszport musi wygasać najwcześniej w czerwcu 2026 roku.

Co jeśli mam podwójne obywatelstwo?

Osoby z podwójnym obywatelstwem (polskim i brytyjskim) mają w tej chwili chyba najlepszą możliwą sytuację. Szczególnie jeśli zdecydują się używać dwóch różnych paszportów na różnych etapach podróży.

W świetle prawa polskiego, obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Polski takie same obowiązki i prawa jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Musi podróżować do kraju z polskim dokumentem.

Oto jak to wygląda w praktyce na trasie UK – Polska – UK:

Wjazd do Polski (i strefy Schengen): Używasz polskiego paszportu (lub dowodu). Jako Polak masz prawo wjazdu do kraju bez żadnych ograniczeń czasowych, a paszport musi być po prostu ważny w danym dniu. Nie podlegasz kontroli dla obywateli państw trzecich.

Wjazd do Wielkiej Brytanii: Zawsze używasz brytyjskiego paszportu. Dzięki temu wjeżdżasz „do siebie”, przechodzisz przez e-gates bez pytań o cel wizyty czy środki na utrzymanie.

Mając dwa paszporty, masz ogromny komfort. Jeśli Twój brytyjski paszport wygasa za miesiąc, nie możesz na nim wjechać do Polski (zasada 3 miesięcy), ale możesz wjechać na polskim, bo on nie ma tego wymogu.

Który paszport podać online w czasie odprawy?

Podczas odprawy online (check-in) u przewoźników takich jak Ryanair, Wizz Air czy EasyJet masz wybór, ale najbezpieczniej jest:

Podawać dane polskiego paszportu, jeśli masz przypisany do niego status osiedleńca (Settled Status) – choć przy podwójnym obywatelstwie nie jest to już wymagane.

Podawać dane brytyjskiego paszportu, jeśli statusu nie masz (bo jesteś już obywatelem UK).

Ważne: Dla linii lotniczej najważniejsze jest to, czy dokument uprawnia Cię do wjazdu do kraju docelowego.

Należy uważać na pieczątki

Podczas wjazdu do Polski na brytyjskim paszporcie, strażnik graniczny wbija pieczątkę i od tego momentu liczy się 90 dni pobytu w strefie Schengen (jako turysta z UK). Przy wyjeździe z Polski trzeba pokazać ten sam dokument, aby było jasne, że nie przekroczyło się 90 dni.