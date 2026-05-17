UK zmienia zasady na lotniskach. E-gate’y dostępne dla 8- i 9-latków

Dziecko na lotnisku zyska nowe możliwości. Od 8 lipca z automatycznych bramek paszportowych, czyli popularnych e-gate’ów, będą mogły korzystać także osoby w wieku 8 i 9 lat. Do tej pory minimalny wiek wynosił 10 lat. Rozszerzenie uprawnień ma odciążyć lotniska w najbardziej gorącym letnim okresie podróżniczym i skrócić czas oczekiwania przy odprawach granicznych.

Rząd szacuje, że nawet 1,5 miliona dodatkowych dzieci zostanie objętych systemem szybkiej kontroli biometrycznej. To jedna z największych zmian w funkcjonowaniu brytyjskich granic od czasu wdrożenia szerokiej cyfryzacji odpraw po brexicie.

Kto skorzysta z nowych zasad i jakie warunki trzeba spełnić?

Zmiana wydaje się rewolucyjna, niemniej brytyjskie służby jasno określiły zasady korzystania z e-bramek przez najmłodszych podróżnych. Dziecko musi mieć co najmniej 120 centymetrów wzrostu, co wynika z wymagań technicznych systemów biometrycznych, które skanują twarz pasażera i porównują ją z zapisami w elektronicznym chipie paszportu.

Dziecko na lotnisku nie może samodzielnie przekroczyć granicy; każdemu młodemu pasażerowi musi towarzyszyć osoba dorosła. Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem, a automatyzacja ma jedynie usprawnić odprawę, a nie zastąpić nadzór funkcjonariuszy.

E-gate pozostaje dostępny nie tylko dla obywateli Wielkiej Brytanii. Z automatycznych bramek będą korzystać również obywatele państw Unii Europejskiej, w tym Polacy regularnie podróżujący między Polską a Wyspami. Uprawnieni są także pasażerowie z Australii, Kanady, Islandii, Japonii, Liechtensteinu, Nowej Zelandii, Norwegii, Singapuru, Korei Południowej, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych.

Na których lotniskach działają e-bramki? Pełna lista miejsc

Nowoczesny system automatycznej kontroli granicznej funkcjonuje już w kilkunastu punktach komunikacyjnych Wielkiej Brytanii oraz poza jej granicami. Łącznie działa około 300 e-bramek.

Podróżni mogą korzystać z systemu na następujących lotniskach i stacjach:

Heathrow,

Gatwick,

Stansted,

Luton,

London City Airport,

Birmingham,

Bristol,

East Midlands,

Manchester,

Newcastle,

Edynburg,

Glasgow,

Cardiff.

Karen Dee, dyrektor generalna AirportsUK, określiła tę zmianę jako mile widzianą. – Da ona większej liczbie rodzin możliwość skorzystania z szybszej odprawy i tym samym zachęci do podróżowania. Ma to szczególne znaczenie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, kiedy brytyjskie porty lotnicze obsługują miliony pasażerów.



Bez ETA nie polecisz

Obniżenie wieku dla użytkowników e-gate’ów jest kolejnym etapem ogromnej cyfrowej transformacji brytyjskiego systemu granicznego, którego jednym z ważniejszych elementów pozostaje ETA, czyli elektroniczne zezwolenie na podróż.

Od 2 kwietnia 2025 roku posiadanie ETA jest obowiązkowe dla podróżnych objętych systemem. Linie lotnicze sprawdzają ważność autoryzacji jeszcze przed wejściem pasażerów na pokład samolotu, dlatego brak certyfikatu może skutkować odmową wejścia do samolotu. Co więcej, brytyjskie służby graniczne zapowiedziały, że od 25 lutego 2026 roku przepisy będą egzekwowane bez wyjątków.

ETA ma formę elektronicznego certyfikatu przypisanego do konkretnego paszportu i zachowuje ważność przez dwa lata od daty wydania albo do momentu wygaśnięcia dokumentu podróży. W przypadku utraty lub wymiany paszportu konieczne jest uzyskanie nowej ETA. Brak ważnej autoryzacji uniemożliwi przekroczenie brytyjskiej granicy.