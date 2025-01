Ministerstwo Pracy i Emerytur ostrzega osoby pobierające Tax Credit

Tysiące osób w Wielkiej Brytanii otrzymujących Tax Credit, dostało listy z ostrzeżeniem od Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP), gdyż ich świadczenia są wycofywane.

5 kwietnia 2025 roku DWP zakończy wypłacanie Tax Credit. Osoby, które otrzymują świadczenie muszą przejść na Universal Credit po otrzymaniu listu od DWP z informacją o migracji. Jeśli tego nie zrobią, ich świadczenie zostanie wstrzymane.

Tax Credit będzie wstrzymany

Tysiące osób otrzymujących Tax Credit otrzymało pilne listy od DWP w związku z wycofaniem tego świadczenia od kwietnia 2025 roku. Okazuje się, że wiele osób, których dotyczy zmiana, nadal nie zarejestrowało się, aby przejść na Universal Credit. Czasu na migrację jest jednak coraz mniej.

Świadczeniobiorcy, którzy przegapią termin, będą mogli wprawdzie przejść na Universal Credit później, jednak do tego czasu wypłata ich świadczenia zostanie wstrzymana.

Przejściowe płatności ochronne

Co ciekawe, z badania przeprowadzonego przez Ipsos UK na zlecenie Ministerstwa Pracy i Emerytur, wynika, że, mimo iż 78 proc. respondentów wiedziało o migracji na Universal Credit, to siedem na dziesięć osób nie miało pojęcia o przejściowych płatnościach ochronnych.

Płatności ochronne są wyrównaniem dla osób, które przy migracji z określonych świadczeń na Universal Credit są stratne finansowo. Na przykład, gdy ktoś otrzymuje 600 funtów w ramach Tax Credit, ale ma prawo tylko do 400 funtów w ramach Universal Credit, to może otrzymać 200 funtów wyrównania w ramach przejściowych płatności ochronnych.

Ochrona przejściowa brzmi krótkoterminowo, jednak w rzeczywistości obowiązuje ona do momentu, aż kwota, którą świadczeniobiorca otrzymuje w ramach Universal Credit, będzie wyższa od kwoty otrzymywanej w ramach starych świadczeń. Ze względu na to, że stawki Universal Credit są co roku zwiększane zgodnie ze stopą inflacji.

Czym jest zarządzana migracja?

Migracja na Universal Credit jest częścią trwającego programu Ministerstwa Pracy i Emerytur, którego celem jest przeniesienie wszystkich osób pobierających zasiłki na jedno świadczenie – Universal Credit do marca 2026 roku.

Migracja następuje m.in. z takich świadczeń, jak:

Child Tax Credits

Housing Benefit

Income-based Jobseeker’s Allowance

Income-related Employment and Support Allowance

Income Support

Working Tax Credits