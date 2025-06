Najwyższa w historii kwota do wygrania! 208 milionów funtów w puli

208 milionów funtów – to kwota jaką można wygrać w nadchodzącej loterii. To niewyobrażalna kwota. Kiedy losowanie? W nadchodzących dniach uczestnicy europejskiej loterii EuroMillions powalczą o rekordową pulę. Losowanie już 20. czerwca!

To najwyższa w historii kwota, jaka znalazła się w grze w ramach tej popularnej loterii. Operator potwierdził, że niezależnie od wyniku losowań, jackpot zostanie rozstrzygnięty jeszcze w tym tygodniu.

208 milionów funtów w puli – losowanie obowiązkowo rozstrzygające

Pula nagród osiągnęła maksymalny dopuszczalny poziom 250 milionów euro, co oznacza, że losowanie zaplanowane na piątek 20 czerwca będzie miało charakter „Must Be Won”. Dlatego jeśli żaden z graczy nie trafi głównej wygranej (pięciu liczb i dwóch tzw. lucky stars), pula zostanie automatycznie rozdzielona między zwycięzców niższych kategorii. Może to doprowadzić do sytuacji, w której miliony funtów trafią do graczy z pięcioma trafieniami i jedną gwiazdką.

Możliwości, jakie otwiera wygrana

Wysokość wygranej – 208 milionów funtów w puli – plasuje tę edycję EuroMillions w czołówce światowych loterii. Dotychczas największa wygrana w Wielkiej Brytanii padła w lipcu 2022 roku. Wówczas wyniosła 195 milionów funtów. Nowy rekord – jeśli padnie – może uczynić pojedynczego zwycięzcę najbogatszym w historii europejskich gier liczbowych.

Eksperci branżowi wskazują, że taka wygrana to nie tylko spełnienie marzeń o luksusie. Jest to również szansa na realizację filantropijnych celów, inwestycji długoterminowych czy budowy majątku pokoleniowego.

Głos operatora loterii

Andy Carter, doradca zwycięzców w firmie Allwyn, podkreśla, że wygrana tej skali może mieć nie tylko osobisty, lecz także społeczny wymiar.

– Tego typu jackpoty zmieniają życie – nie tylko samych zwycięzców, ale często również całych rodzin i lokalnych społeczności – zaznaczył Carter w oficjalnym komunikacie.

Terminarz i zasady loterii – 208 milionów funtów do wygrania

Losowania EuroMillions odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki. Gracze wybierają pięć liczb z puli 1-50 oraz dwie „szczęśliwe gwiazdki” z puli 1-12. Do losowania można przystąpić zarówno online, jak i w punktach stacjonarnych.

Finałowy termin na udział w rekordowym losowaniu przypada w piątek 20 czerwca. Jeśli do tego czasu nikt nie trafi głównej nagrody, 208 milionów funtów w puli zostanie rozdzielona. Podział będzie zgodny z zasadami „Must Be Won”.