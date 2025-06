Letnia wyprzedaż na AliExpress 2025. Jak zaoszczędzić jeszcze więcej na zakupach?

artykuł przygotowany dla partnera

Wakacje to czas, kiedy chętnie odświeżamy garderobę, inwestujemy w nowe gadżety lub szykujemy się do upragnionego urlopu. Jeśli planujesz zakupy, warto wiedzieć, że AliExpress uruchomił właśnie letnią wyprzedaż Summer Sale 618 – z rabatami sięgającymi nawet -80%. A dzięki platformie LetyShops możesz zyskać jeszcze więcej – w ramach trwającej akcji otrzymasz cashback do 25%, czyli pięciokrotnie więcej niż standardowo.

Jak to działa? Jak maksymalnie skorzystać z tej podwójnej okazji? I co warto upolować na AliExpress? Oto przewodnik, który odpowie na wszystkie pytania.

- Advertisement -

Czym jest cashback i dlaczego warto z niego korzystać?

Cashback to zwrot części pieniędzy za zakupy online. Jeśli korzystasz z serwisu LetyShops, po zakupie w sklepie internetowym otrzymujesz określony procent wydanej kwoty z powrotem – najczęściej od kilku do kilkunastu procent, ale w ramach promocji może to być nawet 25%.

Jak to działa w praktyce?

Wchodzisz na ulubiony sklep (np. AliExpress) przez stronę lub aplikację LetyShops ,

robisz zakupy tak jak zwykle,

po zakończeniu transakcji cashback trafia na Twoje konto w LetyShops i po pewnym czasie możesz go wypłacić.

LetyShops współpracuje z ponad 3000 sklepów – od AliExpress i Booking po Zalando i eBay. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla użytkowników z całej Europy.

Summer Sale na AliExpress – co warto wiedzieć?

Letnia wyprzedaż AliExpress Summer Sale 618 potrwa do 25 czerwca. To jedna z największych akcji promocyjnych w roku, w której biorą udział setki tysięcy produktów – od elektroniki i odzieży, po akcesoria domowe i podróżnicze.

Wśród najciekawszych kategorii promocji w tym roku znajdziemy:

Gadżety podróżnicze – torby, organizery, uchwyty do auta,

Moda i dodatki na lato – okulary przeciwsłoneczne, kapelusze, stroje kąpielowe,

Wyposażenie ogrodowe i balkonowe – lampki LED, składane leżaki, minigrille,

Elektronika użytkowa – powerbanki, słuchawki, tablety, smartwatche.

Rabaty sięgają nawet -80%, a dodatkowo można skorzystać z kuponów od sprzedawców oraz tzw. flash deals – czyli ograniczonych czasowo promocji.

TOP 6 niezbędnych gadżetów na lato z AliExpress

Zastanawiasz się, co konkretnie warto kupić w czasie Summer Sale? Oto nasz ranking sześciu najbardziej praktycznych i przecenionych produktów, które sprawdzą się idealnie latem – w podróży, na działce, czy po prostu w codziennym życiu:

1. Przenośny wentylator Xiaomi

Stylowy, cichy i kompaktowy. Idealny do biura, ogrodu, samochodu czy na balkon. Cena w promocji: ok. 35 € (rabat 76%). Z cashbackiem – jeszcze taniej.

2. Suszarka Xiaomi MIJIA H300

Lekka, kompaktowa, z jonizacją – idealna na wakacyjne wyjazdy. Obecnie przeceniona o 67%, kosztuje ok. 32 €.

3. Bezprzewodowy odkurzacz ręczny

Niezastąpiony do czyszczenia auta lub letniego domku. Zasięg działania 60 minut, wysoka moc ssania, przecena o 66%.

4. Słuchawki Sony z redukcją szumów

Świetne do podróży – z aktywnym tłumieniem hałasu i baterią na 40h. Latem dostępne ze zniżką do 59%.

5. Tablet Xiaomi Redmi Pad Pro 12″

Idealny na wieczorne seanse na działce lub do pracy w podróży. Wyposażony w ekran 2.5K i 6 GB RAM. W promocji -66%.

6. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14

Ekran AMOLED, 5500 mAh baterii, 6 GB RAM – i zniżka aż 50%. Dobry moment, by zmienić telefon.Ekran AMOLED, 5500 mAh baterii, 6 GB RAM – i zniżka aż 50%. Dobry moment, by zmienić telefon.

Jak skorzystać z LetyShops i odebrać cashback?

Zakupy z cashbackiem to dosłownie kilka kroków:

Zarejestruj się na LetyShops.com – bezpłatnie i bez zobowiązań, Zainstaluj wtyczkę lub aplikację mobilną – pomoże Ci nie zapomnieć o aktywacji cashbacku, Wejdź na AliExpress przez LetyShops, Kupuj jak zawsze – cashback zostanie automatycznie naliczony, Odbierz zwrot -środki pojawią się na Twoim koncie w LetyShops po zatwierdzeniu zakupu przez sklep.

Zwroty są realne – możesz je wypłacić na konto bankowe lub PayPal. To nie punkty ani bony, ale prawdziwe pieniądze.

Dlaczego warto to zrobić właśnie teraz?

Letnia wyprzedaż potrwa tylko do 25 czerwca, a zwiększony cashback z LetyShops to promocja czasowa. To podwójna okazja – rabaty do -80% + cashback do 25%, co daje realne oszczędności. Dodatkowo możesz łączyć zwroty z kuponami i zniżkami sprzedawców.

Letnie zakupy nie muszą nadwyrężać Twojego budżetu. Wystarczy, że połączysz aktualne promocje z narzędziem takim jak LetyShops. To prosty, bezpieczny sposób, by odzyskać część wydanych pieniędzy – i kupić więcej za mniej.

Kupuj mądrze. Zarabiaj na zakupach. Z LetyShops.