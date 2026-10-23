Nowe trasy Ryanaira obejmą także połączenia do Polski
Nowe trasy Ryanaira obejmą także połączenia do Polski / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
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Pięć nowych tras Ryanaira z brytyjskiego lotniska, także do Polski

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ramach zimowego rozkładu lotów na rok 2026 irlandzkie linie lotnicze wprowadzą dziewiąty samolot do swojej bazy na lotnisku w Birmingham. Wśród pięciu nowych tras Ryanaira znajdzie się także połączenie do Polski.

Dzięki wprowadzeniu dodatkowego samolotu do swojej bazy w Birmingham tani przewoźnik uruchomi nowe połączenia z tego lotniska do pięciu destynacji. Znajdzie się wśród nich także trasa do Polski. Podróżni mogą liczyć również na zwiększenie częstotliwości połączeń, m.in. do Poznania.

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Nowe trasy Ryanaira z Birmingham

W sezonie zimowym siatka połączeń irlandzkiego przewoźnika powiększy się do 40 kierunków. Nowe trasy Ryanaira są związane z inwestycją o wartości 900 milionów dolarów. Dzięki temu irlandzkie linie będą mogły zwiększyć roczną liczbę pasażerów obsługiwanych z Birmingham do czterech milionów.

Z pięciu nowych tras Ryanaira z lotniska w Birmingham podróżni będą mogli korzystać już w sezonie zimowym. Połączenia te obejmą: Kopenhagę, Rzym, Warszawę, Marrakesz i Tiranę.

Oprócz nowych połączeń, Ryanair zwiększy również częstotliwość lotów na kilku istniejących już kierunkach, m.in. do Barcelony, Budapesztu i Poznania.

Przedstawiciele linii podkreślają znaczenie inwestycji dla Birmingham i okolicznego regionu:

Ryanair z przyjemnością ogłasza wprowadzenie dziewiątego samolotu do bazy na lotnisku w Birmingham w sezonie zimowym 2026. Pozwoli to zwiększyć ruch lotniczy w Birmingham o 21 proc. i stworzyć dziesiątki kolejnych lokalnych miejsc pracy. W uzupełnieniu do 3270 stanowisk, które Ryanair już wspiera w tym regionie.

Ryanair zwiększy również częstotliwość lotów na kilku istniejących już kierunkach, m.in. do Barcelony, Budapesztu i Poznania
Ryanair zwiększy również częstotliwość lotów na kilku istniejących już kierunkach, m.in. do Barcelony, Budapesztu i Poznania / fot. Shutterstock

Większe wsparcie dla regionu

Dzięki dodatkowemu samolotowi linia lotnicza zamierza wesprzeć tysiące lokalnych miejsc pracy, jednocześnie pobudzając turystykę i aktywność gospodarczą w całym Birmingham.

Matt Hazelwood, dyrektor handlowy lotniska, z zadowoleniem przyjął inwestycję, wskazując na nowe możliwości, jakie ona ze sobą niesie:

Jesteśmy dumni z naszego długotrwałego partnerstwa i cieszymy się ze współpracy, dzięki której możemy oferować kierunki poszukiwane przez naszych klientów. Zapewniamy im tym samym jeszcze większy wybór i lepsze połączenia, odpowiadając jednocześnie na rosnące zapotrzebowanie na podróże lotnicze w regionie Midlands.

Dla brytyjskiej sieci połączeń Ryanaira inicjatywa ta przyniesie korzyści poprzez wzrost popytu ze strony pasażerów oraz lepsze wykorzystanie centralnego położenia bazy w kraju. Oczekuje się, że rozbudowa ta wzmocni również dostępność komunikacyjną Birmingham i wesprze ambitne plany rozwoju lotniska.

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