Ruszyła sprzedaż biletów w Ryanairze na pierwsze 29 tras w sezonie letnim 2027

Osoby, które już planują przyszłoroczne wakacje, mogą skorzystać z najnowszej oferty Ryanaira. Przewoźnik uruchomił sprzedaż biletów na sezon letni 2027.

Niedawno pisaliśmy o wprowadzeniu przez irlandzkie linie lotnicze 22 nowych tras z Wielkiej Brytanii w zimowym rozkładzie lotów. Ponadto Ryanair uruchomił także nowe połączenia do Polski. Teraz tani przewoźnik poinformował o uruchomieniu sprzedaży biletów na sezon letni 2027.

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Sprzedaż biletów na sezon letni w Ryanairze

Irlandzki przewoźnik rozpoczął sprzedaż biletów na pierwsze 29 nowych tras w ramach rozkładu na lato 2027. Obejmie on łącznie ponad 2500 połączeń do 230 miejsc docelowych. Według szacunków przewoźnika, rozkład ten pozwoli obsłużyć ponad 214 milionów klientów rocznie w całej Europie.

Irlandzkie linie przewidują niebawem ogłoszenie kolejnych połączeń na lato 2027 roku. Zwracają jednak uwagę na to, że osoby poszukujące niższych cen mogą dokonać rezerwacji jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. Ryanair spodziewa się wzrostu popytu na podróże wakacyjne w nadchodzących miesiącach.

Dara Brady, dyrektor ds. marketingu w firmie powiedział:

– Ryanair z przyjemnością uruchamia sprzedaż biletów na pierwsze 29 nowych tras w ramach rozkładu na lato 2027 roku, który zapowiada się niezwykle bogato. To dopiero początek nowej oferty – w miarę jak Ryanair będzie dalej rozbudowywać największą w Europie sieć połączeń, ogłosimy kolejne atrakcyjne trasy. Klienci, którzy chcą skorzystać z najniższych cen w sezonie letnim 2027, powinni już teraz odwiedzić aplikację lub stronę internetową Ryanair i dokonać rezerwacji, aby wyprzedzić innych.

Nowe trasy z Wielkiej Brytanii do Polski

Wśród 29 nowych tras Ryanaira na sezon letni 2027 znalazły się także trasy z Wielkiej Brytanii do Polski. A konkretnie z lotniska w Birmingham do Wrocławia, a także z East Midlands do Gdańska.

Ponadto tani przewoźnik uruchomi następujące połączenia: Bari – Leeds, Bournemouth – Porto, Brindisi – Warszawa, Budapeszt – Leeds, Burgas – Wrocław, Katania – Wrocław, Korfu – Leeds, Dubrownik – Warszawa Modlin, Exeter – Porto, Kraków – Tanger, Gdańsk – Sztokholm, Leeds – Tirana, Malaga – Norwich, Newcastle – Reus, Newcastle – Rodos.