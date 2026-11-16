DWP przeznaczyło pieniądze dla świadczeniobiorców w ramach Budgeting Advance
DWP przeznaczyło pieniądze dla świadczeniobiorców w ramach Budgeting Advance / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
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Pieniądze dla świadczeniobiorców przed Bożym Narodzeniem

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Osoby pobierające Universal Credit mogą otrzymać jednorazową kwotę do 815 funtów przed Bożym Narodzeniem. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy.

Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło, że osoby pobierające Universal Credit mogą otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 815 funtów. To jednorazowe wsparcie – o nazwie Budgeting Advance – wypłacane jest jednorazowo przed Bożym Narodzeniem.

Pieniądze dla świadczeniobiorców

Niskooprocentowana pożyczka ma pomóc świadczeniobiorcom w pokryciu bieżących wydatków. Takich jak zakup mebli, odzieży czy przeprowadzenie drobnych napraw w domu.

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Osoby pobierające Universal Credit mogą ubiegać się o Budgeting Advance, jednak wysokość wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji.

Spłata pożyczki odbywa się natomiast przez potrącenia z poszczególnych wypłat Universal Credit. Zazwyczaj proces ten rozłożony jest na 24 miesiące, począwszy od kolejnej wypłaty świadczenia.

Jednorazowe wsparcie Budgeting Advance wypłacane jest jednorazowo przed Bożym Narodzeniem
Jednorazowe wsparcie Budgeting Advance wypłacane jest jednorazowo przed Bożym Narodzeniem / fot. Shutterstock

Czym jest Budgeting Advance?

Jak już wspomnieliśmy Budgeting Advance to wsparcie finansowe, które może pomóc gospodarstwom domowym w Wielkiej Brytanii w zakupie podstawowych przedmiotów, jak meble, wyposażenie domu czy odzież. Można je również przeznaczyć na pokrycie kosztów pogrzebu, naprawy domowe lub zakup niezbędnych dla rodziny artykułów. Na przykład sprzętu ułatwiającego poruszanie się czy produktów zapewniających bezpieczeństwo dzieciom.

Istotne jest jednak to, że środków z Budgeting Advance nie można przeznaczyć na:

  • bieżące wydatki, takie jak zakup żywności
  • rachunki domowe (np. za gaz lub prąd)
  • czynsz
  • spłatę długów.

Wysokość przyznanej kwoty zależy od potrzeb świadczeniobiorcy. Minimalna kwota pożyczki wynosi 100 funtów.

Osoby samotne mogą otrzymać do 348 funtów, osoby będące w związku – do 464 funtów. Natomiast osoby posiadające dzieci – do 812 funtów.

Kto kwalifikuje się do pomocy?

Aby być uprawnionym do Budgeting Advance, należy spełnić następujące warunki:

  • pobierać świadczenie Universal Credit, Employment and Support Allowance lub Pension Credit przez co najmniej sześć miesięcy
  • potrzebować środków, aby podjąć nową pracę lub utrzymać obecne zatrudnienie.

Wniosek natomiast zostanie odrzucony, jeśli:

  • w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nasze zarobki przekroczyły 2600 funtów (lub 3600 funtów łącznie w przypadku par)
  • nie spłacono w całości poprzedniej pożyczki typu Budgeting Advance (w danym czasie można mieć tylko jedną taką pożyczkę).
Artykuł ostatnio zaktualizowano
Paulina Markowska
Paulina Markowska
Pisze od 20 lat, a dla Polish Express od ponad dekady. Fascynuje ją historia Wielkiej Brytanii sięgająca czasów Stonehenge i Ring of Brodgar. W każdej wolnej chwili eksploruje zakątki tego kraju.
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