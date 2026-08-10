Dofinansowanie do ładowarki elektrycznej dostaniesz nawet bez samochodu
Dofinansowanie do ładowarki elektrycznej dostaniesz nawet bez samochodu fot. Shutterstock.com
IrlandiaFinanse i świadczenia
1 min.czytania

Dofinansowanie do ładowarki elektrycznej dostaniesz nawet bez samochodu

Joanna Baran
Joanna Baran

Wśród różnorodnych programów ekologicznych pojawiło się rozwiązanie, które wywołuje spore zaskoczenie wśród właścicieli nieruchomości. Okazuje się, że wsparcie finansowe w wysokości do 300 euro na montaż domowej stacji ładowania jest dostępne także dla osób, które w swoim garażu nie posiadają i nie planują w najbliższym czasie zakupu pojazdu na baterie.

Na pozór paradoksalne dofinansowanie ma ciekawe uzasadnienie. Celem jest dynamiczna rozbudowa prywatnej infrastruktury. Przygotowanie rynku na masową elektromobilność.

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Dlaczego rząd wypłaca dofinansowanie do ładowarki elektrycznej osobom bez auta?

Zamysł stojący za tym projektem jest prosty i opiera się na dalekowzrocznym planowaniu urbanistycznym. Władze dążą do tego, aby sieć punktów ładowania rozwijała się wyprzedzająco w stosunku do samej sprzedaży pojazdów. Przyznawane właścicielom domów dofinansowanie do ładowarki elektrycznej pozwala przekształcić prywatne podjazdy w funkcjonalne punkty zasilania. Z takich ładowarek skorzystać mogą odwiedzający goście, wynajmujący lokatorzy czy przyszli nabywcy nieruchomości. Takie dofinansowanie podnosi również zainteresowanie autami elektrycznymi.

W efekcie inwestycja ta winduje rynkową wartość budynku i podnosi jego ogólny standard energetyczny. Jest wprost  krokiem w stronę modernizacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie do ładowarki elektrycznej i jakie warunki trzeba spełnić?

Kluczowym wymogiem formalnym jest posiadanie prywatnego miejsca parkingowego położonego poza pasem drogowym. Przykładowo na podjeździe lub w garażu. Musi ono być bezpośrednio powiązane z domową instalacją elektryczną wnioskodawcy.

Dofinansowanie do ładowarki elektrycznej dostaniesz nawet bez samochodu
Dofinansowanie do ładowarki elektrycznej dostaniesz nawet bez samochodu
fot. Shutterstock.com

Aby uzyskać dofinansowanie do ładowarki elektrycznej, weryfikacji dokonuje się na podstawie indywidualnego numeru punktu poboru energii elektrycznej znajdującego się na rachunku za prąd. Nieruchomość nie może również wcześniej skorzystać z podobnych programów dotacyjnych. Bardzo istotnym zastrzeżeniem jest fakt, że wszelkie prace montażowe mogą wystartować dopiero po formalnym przyznaniu decyzji. Natomiast  do założenia samej instalacji należy bezwzględnie zaangażować uprawnionego i zarejestrowanego elektryka.

Procedura krok po kroku: Jak sprawnie rozliczyć dofinansowanie do ładowarki elektrycznej?

Ścieżka formalna została zaprojektowana w sposób przejrzysty, jednak wymaga od wnioskodawcy skrupulatności i przestrzegania wyznaczonych terminów. Cały proces rozpoczyna się od złożenia wniosku internetowego z podaniem kodu pocztowego oraz numeru z rachunku prądowego, po czym wnioskodawca otrzymuje oficjalny list z ofertą wsparcia. Od momentu wydania tej decyzji beneficjent ma dokładnie sześć miesięcy na sfinalizowanie prac montażowych. Po zakończeniu instalacji przez certyfikowanego fachowca należy odesłać kompletny wniosek o płatność, dołączając faktury, zdjęcia zamontowanego urządzenia oraz wydany przez elektryka certyfikat i protokół pomiarowy. Dopiero po weryfikacji tych dokumentów dofinansowanie do ładowarki elektrycznej trafia bezpośrednio na konto bankowe wnioskodawcy.

 

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