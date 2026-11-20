Ministerstwo Finansów potwierdziło, że HMRC wyśle pisma do ponad 800 000 osób, które mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że posiadają nieodebrane pieniądze na swoich rachunkach bankowych.

W oficjalnym oświadczeniu złożonym w parlamencie Ministerstwo Finansów potwierdziło, że osoby posiadające nieodebrane środki w ramach programu Child Trust Fund (funduszy powierniczych dla dzieci) zostaną o tym powiadomione w ramach specjalnej kampanii informacyjnej.

Nieodebrane pieniądze w ramach Child Trust Fund

HMRC wyśle pisma do ponad 800 000 osób, które mogą posiadać nieodebrane pieniądze na rachunkach bankowych w ramach Child Trust Fund. Co piąty z takich specjalnych rachunków zawiera nieodebrane pieniądze. Mogą znajdować się na nim nawet tysiące funtów. Środki te, po osiągnięciu terminu zapadalności, pozostają niewykorzystane. A wielu właścicieli nie ma nawet pojęcia o ich istnieniu.

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Lucy Rigby z Ministerstwa Finansów powiedziała:

– HMRC planuje wysłać pisma do wszystkich 21-latków posiadających nieodebrane rachunki. Informując ich o instytucji, w której prowadzone jest konto, oraz o sposobie wypłaty środków. HMRC prowadzi również badania, aby lepiej zrozumieć bariery, które uniemożliwiają niektórym młodym ludziom dostęp do ich oszczędności. Rząd powołał także specjalny zespół zadaniowy ds. funduszy powierniczych dla dzieci (Child Trust Fund Taskforce). Zrzesza on przedstawicieli władz oraz sektora finansowego, którego celem jest pomoc młodym ludziom w odzyskaniu zgromadzonych dla nich środków.

Czym jest Child Trust Fund?

Konta te – prowadzone przez banki, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (building societies) lub inne instytucje finansowe – to długoterminowe, zwolnione z podatku rachunki oszczędnościowe. Utworzone dla dzieci urodzonych w okresie od 1 września 2002 roku do 2 stycznia 2011 roku. Każde z nich było zasilane początkowym wkładem rządowym w wysokości co najmniej 250 funtów. Inicjatorem tego rozwiązania był ówczesny premier Gordon Brown.

Program zlikwidował George Osborne na początku jego urzędowania na stanowisku kanclerza skarbu w rządzie Davida Camerona. Zgodnie z oficjalnymi zasadami, młodzi ludzie mogą przejąć kontrolę nad swoim kontem w wieku 16 lat. Gdy po osiągnięciu 18. roku życia środki stają się w pełni dostępne, właściciele mogą zdecydować, co chcą z nimi zrobić. Najstarsze konta w ramach Child Trust Fund osiągnęły już termin wymagalności ponad sześć lat temu. Mimo tego wielu młodych ludzi wciąż nie wie, że czekają na nich zaoszczędzone środki.

Jeśli młodzi ludzie – lub ich rodzice bądź opiekunowie – wiedzą, w jakiej instytucji prowadzony jest ich fundusz, mogą skontaktować się z nią bezpośrednio. W przeciwnym razie mogą odnaleźć swój rachunek, korzystając z internetowego narzędzia do wyszukiwania kont Child Trust Fund.