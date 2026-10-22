Jak wysoka będzie podwyżka zasiłków?
Jak wysoka będzie podwyżka zasiłków? / fot. Shutterstock
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Podwyżka zasiłków. O ile wzrośnie Universal Credit?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Miliony osób pobierających świadczenia socjalne mogą liczyć na podwyżkę zasiłków o co najmniej 3,5 proc. od kwietnia przyszłego roku. Wynika to z najwyższego od roku wzrostu inflacji.

Urząd statystyczny (ONS) poinformował w środę, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł we wrześniu do 3,5 proc. Dane za wrzesień są tradycyjnie wykorzystywane przez rząd do ustalania wysokości świadczeń na kolejny rok. Dlatego wiadomo już, ile wyniesie minimalna podwyżka zasiłków od kwietnia.

Podwyżka zasiłków może być wyższa niż 3,5 proc.?

Zgodnie z przepisami kwota podstawowego świadczenia musi rosnąć w tempie przewyższającym inflację. Dlatego też większość osób pobierających Universal Credit może liczyć na podwyżkę rzędu nawet 4,3 proc.

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Należy jednak zaznaczyć, że podwyżka zasiłków nie jest automatyczna. A w ciągu ostatnich 15 lat zdarzało się, że rząd odstępował od tej praktyki. Nowe stawki świadczeń kanclerz skarbu ogłasza jednak przy okazji jesiennego budżetu. W tym roku John Healey przedstawi go 28 października.

Które świadczenia rosną wraz z inflacją?

Każdego roku Ministerstwo Pracy i Emerytur ma obowiązek sprawdzić, czy wysokość świadczeń nadąża za wzrostem cen, a następnie podjąć decyzję o skali podwyżki.

Prawo stanowi, że zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów (takie jak Personal Independence Payment czy Carer’s Allowance) muszą wzrosnąć co najmniej o wskaźnik inflacji.

Jeśli chodzi o większość pozostałych świadczeń dla osób w wieku produkcyjnym – na przykład zasiłek na dziecko (Child Benefit) – ministrowie mogą zdecydować, czy podnieść je o wskaźnik inflacji, o mniejszą wartość, czy też w ogóle ich nie zmieniać.

Gdyby świadczenia wzrosły o 3,5 proc., kwota zasiłku na najstarsze dziecko wzrosłaby z 27,05 funta do około 28 funtów tygodniowo. Zasiłek dla opiekunów (Carer’s Allowance) wzrośnie z 86,45 funta do około 89,50 funta.

O ile wzrośnie świadczenie Universal Credit?

W przypadku Universal Credit obowiązują odrębne zasady. Ustawa przyjęta w ubiegłym roku, Universal Credit Act 2025, stanowi, że kwota podstawowa (Standard Allowance) – czyli bazowe miesięczne świadczenie przysługujące każdemu świadczeniobiorcy – musi każdego roku, aż do lat 2029–2030, rosnąć w tempie przewyższającym inflację.

Rozwiązanie to zostało ogłoszone w marcu 2025 roku przez Rachel Reeves, ówczesną kanclerz skarbu. Ten dodatkowy wzrost funkcjonuje raczej jako skumulowana wartość niż jako coroczna, odrębna premia. Do lat 2029–2030 kwota podstawowa musi być o 4,8 procent wyższa, niż gdyby była waloryzowana wyłącznie o wskaźnik inflacji.

Cel ten jest osiągany stopniowo. W bieżącym roku kwota podstawowa była o 2,3 procent wyższa, niż wynikałoby to z samej inflacji. W przyszłym roku musi być wyższa o 3,1 procent.

Oznacza to, że świadczeniobiorcy otrzymają podwyżkę uwzględniającą inflację na poziomie 3,5 procent oraz dodatkowe około 0,8 procent. Co pozwoli wypełnić różnicę między tymi dwoma etapami. Łącznie daje to wzrost o około 4,3 procent.

Zgodnie z powyższymi danymi podwyżka zasiłku Universal Credit może być następująca:

  • Dla osób samotnych poniżej 25. roku życia może wzrosnąć z 338,58 funta do 353,14 funta.
  • Dla osób samotnych w wieku 25 lat i starszych – wzrost z 424,9 funta do 443,21 funta.
  • Dla par (w przypadku obu osób poniżej 25 lat) – wzrost z 528,34 funta do 551,1 funta.
  • Dla par (w przypadku jednej osoby lub dwóch powyżej 25 lat) – wzrost z 666,97 funta do 695,71 funta.
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