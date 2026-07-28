Wysokie kary za brak wymiany licznika energii w Holandii. Nawet 1650 euro grzywny

Gospodarstwom domowym w Holandii, które nie wymienią analogowego licznika energii na nowy inteligentny licznik, będzie groziła grzywna w wysokości 1650 euro.

W związku z tym, że inteligentne liczniki energii muszą zostać zainstalowane we wszystkich holenderskich domach do końca 2027 roku, gospodarstwa domowe zmuszone są do zgody na wymianę.

Obowiązkowe inteligentne liczniki energii

Obowiązkowe inteligentne liczniki energii budzą od dłuższego czasu duże kontrowersje. Między innymi ze względu na bezpieczeństwo danych jak i gorszą transparentność niż przy licznikach analogowych. Ponadto – według NU.nl niektórzy mieszkańcy nie chcą zmiany, ponieważ starsze liczniki pozwalają im na oddawanie energii elektrycznej do sieci po niższych kosztach.

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Jednak zgodnie z ustawą o energetyce wszystkie holenderskie gospodarstwa domowe są zobowiązane do wymiany analogowych liczników na inteligentne. Mieszkańcy posiadający stare liczniki otrzymają od operatora sieci list z prośbą o umówienie się na wymianę.

W swoim poradniku Krajowy Inspektorat Infrastruktury Cyfrowej (RDI) wyjaśnia: „Otrzymasz list z ofertą dopiero wtedy, gdy operator sieci rozpocznie wymianę liczników w Twojej okolicy. Możesz spokojnie poczekać na ten list”.

Jeśli terminu nie ustali się po sześciu tygodniach, operator sieci zgłosi to do RDI, które wyśle przypomnienie. W przypadku dalszych odmów, naliczane będą kary.

Kary do 1650 euro za odmowę instalacji inteligentnych liczników

Gospodarstwa domowe, które nie wymienią starych liczników na inteligentne, dostaną grzywny. Dom bez paneli słonecznych będzie musiał zapłacić karę w wysokości 100 euro. Natomiast dom z panelami słonecznymi – 550 euro.

RDI sprawdza jednak co trzy tygodnie, czy złożono rezerwację na wymianę. Jeśli gospodarstwo domowe nadal nie wywiąże się z obowiązku, dostanie kolejną grzywnę. Może to nastąpić maksymalnie trzy razy. Co oznacza karę w wysokości od 300 do 1650 euro.

Dalszy brak współpracy spowoduje, że RDI rozpocznie procedurę od nowa. To może skutkować kolejnymi karami. „Podane kwoty opierają się na korzyściach, jakie można obecnie osiągnąć dzięki odroczeniu wymiany liczników energii. RDI może skorygować te kwoty w przypadku zmiany warunków rynkowych” – twierdzi RDI.