O ile wzrosną emerytury od kwietnia przyszłego roku?

W kwietniu przyszłego roku wzrosną emerytury w Wielkiej Brytanii. Dzięki mechanizmowi „potrójnej gwarancji” (triple lock) miliony emerytów otrzyma podwyżkę.

Wskaźnik inflacji z września stanowi punkt odniesienia dla wzrostu emerytur i świadczeń socjalnych, który wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku. Ile zatem wyniesie podwyżka?

Wzrost emerytur w UK

Wzrost emerytur państwowych w kwietniu będzie nadal opierał się na mechanizmie „potrójnej gwarancji” (triple lock), mimo zapowiedzi premiera dotyczących chęci wprowadzenia w przyszłości zmian w tym systemie.

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Wraz z opublikowaniem danych dotyczących inflacji dysponujemy już wszystkimi trzema elementami składającymi się na powyższy mechanizm. Są to informacje dotyczące: inflacji, wzrostu płac i stałego progu 2,5 proc. Najwyższym z tych trzech wskaźników okazał się wzrost średnich wynagrodzeń, który wyniósł 3,9 proc.

Zatem zgodnie z systemem nowa emerytura państwowa (New State Pension) wzrośnie o 489 funtów rocznie, osiągając poziom 13 036 funtów. Natomiast podstawowa emerytura państwowa (Basic State Pension) zwiększy się o 374 funty, do kwoty 9 989 funtów. Co z kolei odpowiada wzrostowi średnich zarobków o 3,9 proc.

Co istotne – pełna kwota nowej emerytury państwowej, wynosząca obecnie 12 548 funtów rocznie, od kwietnia będzie po raz pierwszy podlegać opodatkowaniu. Wynika to z tego, że przekroczy zamrożony próg kwoty wolnej od podatku, ustalony na poziomie 12 570 funtów.

Kto skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od emerytur?

Najnowsza podwyżka spowoduje niestety wzrost obciążeń podatkowych dla wielu osób pobierających emeryturę państwową. Kwoty te wzrosną od 75 do 220 funtów.

W latach 2026–2027 rekordowa liczba 9,6 miliona emerytów zapłaciła podatek dochodowy. Przy czym ponad milion z nich zostało objętych wyższą lub dodatkową stawką podatkową.

Natomiast w ubiegłym roku rząd potwierdził, że osoby utrzymujące się wyłącznie z emerytury państwowej nie będą płacić od niej podatku dochodowego. Szacuje się jednak, że z tego zwolnienia skorzysta zaledwie jeden na 17 emerytów. A osoby, które zdecydowały się na odroczenie pobierania emerytury, mogą zostać z niego wykluczone.

Z kolei szczegóły dotyczące funkcjonowania tego zwolnienia podatkowego będą przedstawione przez kanclerza skarbu podczas prezentacji budżetu, 28 października.

Obecnie emeryturę państwową pobiera około 13,3 miliona osób. Natomiast z tej grupy około 5,4 miliona otrzymuje „nową emeryturę państwową”. A pozostałe 7,9 miliona – „podstawową emeryturę państwową”, przysługującą osobom, które osiągnęły wiek emerytalny przed kwietniem 2016 roku.