Wzrost emerytur od kwietnia w UK
Wzrost emerytur od kwietnia w UK / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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O ile wzrosną emerytury od kwietnia przyszłego roku?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W kwietniu przyszłego roku wzrosną emerytury w Wielkiej Brytanii. Dzięki mechanizmowi „potrójnej gwarancji” (triple lock) miliony emerytów otrzyma podwyżkę.

Wskaźnik inflacji z września stanowi punkt odniesienia dla wzrostu emerytur i świadczeń socjalnych, który wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku. Ile zatem wyniesie podwyżka?

Wzrost emerytur w UK

Wzrost emerytur państwowych w kwietniu będzie nadal opierał się na mechanizmie „potrójnej gwarancji” (triple lock), mimo zapowiedzi premiera dotyczących chęci wprowadzenia w przyszłości zmian w tym systemie.

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Wraz z opublikowaniem danych dotyczących inflacji dysponujemy już wszystkimi trzema elementami składającymi się na powyższy mechanizm. Są to informacje dotyczące: inflacji, wzrostu płac i stałego progu 2,5 proc. Najwyższym z tych trzech wskaźników okazał się wzrost średnich wynagrodzeń, który wyniósł 3,9 proc.

Zatem zgodnie z systemem nowa emerytura państwowa (New State Pension) wzrośnie o 489 funtów rocznie, osiągając poziom 13 036 funtów. Natomiast podstawowa emerytura państwowa (Basic State Pension) zwiększy się o 374 funty, do kwoty 9 989 funtów. Co z kolei odpowiada wzrostowi średnich zarobków o 3,9 proc.

Co istotne – pełna kwota nowej emerytury państwowej, wynosząca obecnie 12 548 funtów rocznie, od kwietnia będzie po raz pierwszy podlegać opodatkowaniu. Wynika to z tego, że przekroczy zamrożony próg kwoty wolnej od podatku, ustalony na poziomie 12 570 funtów.

Pełna kwota nowej emerytury państwowej, wynosząca obecnie 12 548 funtów rocznie, od kwietnia będzie po raz pierwszy podlegać opodatkowaniu
Pełna kwota nowej emerytury państwowej od kwietnia będzie po raz pierwszy podlegać opodatkowaniu / fot. Shutterstock

Kto skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od emerytur?

Najnowsza podwyżka spowoduje niestety wzrost obciążeń podatkowych dla wielu osób pobierających emeryturę państwową. Kwoty te wzrosną od 75 do 220 funtów.

W latach 2026–2027 rekordowa liczba 9,6 miliona emerytów zapłaciła podatek dochodowy. Przy czym ponad milion z nich zostało objętych wyższą lub dodatkową stawką podatkową.

Natomiast w ubiegłym roku rząd potwierdził, że osoby utrzymujące się wyłącznie z emerytury państwowej nie będą płacić od niej podatku dochodowego. Szacuje się jednak, że z tego zwolnienia skorzysta zaledwie jeden na 17 emerytów. A osoby, które zdecydowały się na odroczenie pobierania emerytury, mogą zostać z niego wykluczone.

Z kolei szczegóły dotyczące funkcjonowania tego zwolnienia podatkowego będą przedstawione przez kanclerza skarbu podczas prezentacji budżetu, 28 października.

Obecnie emeryturę państwową pobiera około 13,3 miliona osób. Natomiast z tej grupy około 5,4 miliona otrzymuje „nową emeryturę państwową”. A pozostałe 7,9 miliona – „podstawową emeryturę państwową”, przysługującą osobom, które osiągnęły wiek emerytalny przed kwietniem 2016 roku.

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