W tych niemieckich miastach żyje się najlepiej. Ranking 2026 zaskakuje — Berlin i Frankfurt na dnie

Z najnowszego Atlasu Szczęścia SKL, w którym wzięto pod uwagę opinię rezydentów 40 największych niemieckich miast, wynika, że mieszkańcy Erfurtu są dużo bardziej szczęśliwi niż mieszkańcy Frankfurtu czy zatłoczonego Berlina.

W klasyfikacji 40 niemieckich miast sporządzonej pod kątem Atlasu Szczęścia (Glücksatlas) przez Uniwersytet we Fryburgu we współpracy z Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) wzięto pod uwagę poczucie szczęścia mieszkańców. Je z kolei określono na podstawie gradacji od 0 (depresja) do 10 (pełnia zachwytu).

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Gdzie żyje się najlepiej w Niemczech?

Miastem, które zdobyło najwyższe noty w rankingu najszczęśliwszych niemieckich miast, jest Erfurt, stolica Turyngii. Według autorów badania mieszkańcy tego miasta cieszą się najwyższym poziomem zadowolenia z życia spośród rezydentów wszystkich dużych niemieckich miast. Erfurt liczy około 215 000 mieszkańców, a w rankingu osiągnęło wynik 7,74 punktu.

Zgodnie z opinią autorów badania jest to przykład spokojnego miasta we wschodnich Niemczech, które łączy w sobie parę atutów. Należą do nich niskie czynsze i koszt mieszkań, wysoka jakość środowiska naturalnego, dobre warunki życia. A także stabilna sytuacja gospodarcza.

Ponadto wysoko w rankingu uplasowało się także miasto Augsburg (drugie miejsce). Następnie na miejscu trzecim Düsseldorf, na czwartym Krefeld, na piątym Kiel, na szóstym Aachen. Na miejscu siódmym znalazło się Mönchengladbach, na ósmym Oberhausen, na dziewiątym Duisburg. A na miejscu dziesiątym Hamburg oraz Münster.

Najmniej szczęśliwe miasta w Niemczech

Oprócz rankingu najszczęśliwszych niemieckich miast opracowano także ranking tych najmniej szczęśliwych. Okazało się, że mieszkańcy miasta Rostock odczuwają najniższy poziom satysfakcji z życia. Otrzymało ono zaledwie 5,8 punktu i w ten sposób znalazło się na 40. (ostatnim) miejscu w rankingu.

Na miejscu przedostatnim znalazło się miasto Wiesbaden – 39. miejsce. Następnie Frankfurt nad Menem (miejsce 38.), Karlsruhe (miejsce 37.). Berlin uplasował się na miejscu 35. Ex aequo z Norymbergą w południowych Niemczech.

Ponadto autorzy badania twierdzą, że mieszkańcy dużych miast we wschodniej części kraju deklarują mniejsze zadowolenie z życia niż mieszkańcy zachodnich landów. Do wyjątków należy jedynie Erfurt.