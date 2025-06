Polacy za granicą głosowali na Rafała Trzaskowskiego. II tura wyborów – wyniki i podsumowanie

turyW II turze wyborów prezydenckich RP w 2025 roku Polacy mieszkający za granicą ponownie wykazali się wysokim zaangażowaniem obywatelskim. Frekwencja w kluczowych krajach Europy Zachodniej – takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia i Holandia – sięgnęła nawet 84%, co pokazuje, że Polonia aktywnie uczestniczy w życiu politycznym kraju. Wybory prezydenckie w Polsce wygrał Karol Nawrocki. Uzyskał 50,89 % głosów. II tura wyborów prezydenckich, wyniki ogólne w porównaniu do danych z zagranicy wskazują, że jest duży rozdźwięk pomiędzy predyspozycjami politycznymi w kraju i wśród Polonii.

II tura wyborów – wyniki i podsumowanie

Choć zwycięzcą głosowania za granicą okazał się Rafał Trzaskowski, różnice w poparciu między nim a Karolem Nawrockim były zaskakująco zróżnicowane. Co ciekawe, wybory prezydenckie ostatecznie wygrał jednak Karol Nawrocki.

W niektórych państwach Trzaskowski zdeklasował rywala, w innych jego przewaga była znacznie mniejsza. Podczas II tury wyborów prezydenckich Polacy za granicą tłumnie ruszyli do urn. W sumie do głosowania zapisało się ponad 695 tysięcy osób, co stanowi absolutny rekord. Dla porównania – w pierwszej turze było ich o 211 tysięcy mniej. Dodatkowo głosowali również ci, którzy posiadali zaświadczenia o prawie do głosowania, co znacznie zwiększyło realną liczbę uczestników. II tura wyborów, wyniki i frekwencja wskazują, jak ważny dla Polaków za granicą jest wybór prezydenta Polski.

Tłumy ustawiały się w kolejkach od samego rana – zarówno w Europie, jak i w USA, Kanadzie czy Australii. Polacy głosowali w 511 obwodach zagranicznych, a przebieg głosowania – zgodnie z relacjami członków komisji – był spokojny, lecz wymagał dobrej organizacji.

Rekordowa mobilizacja poza granicami Polski

W czterech krajach z największą liczbą głosujących oddano łącznie aż 303 028 ważnych głosów. We wszystkich tych państwach frekwencja przekroczyła 75%, a w trzech z nich – Niemczech, Irlandii i Wielkiej Brytanii – sięgnęła aż 83–84%.

W przeciwieństwie do głosowania w Polsce, Polacy za granicą w pełni korzystali z głosowania osobistego – nie odnotowano głosów korespondencyjnych ani oddanych przez pełnomocników.

Wielka Brytania – najwięcej głosujących, najniższe poparcie dla Trzaskowskiego

Liczba głosów ważnych: 152 289

Frekwencja: 84,00%

Rafał Trzaskowski: 92 477 (60,72%)

Karol Nawrocki: 59 812 (39,28%)

W Wielkiej Brytanii zagłosowało najwięcej Polaków spośród wszystkich krajów zagranicznych. Co ciekawe, to właśnie tutaj Trzaskowski osiągnął swoje najsłabsze zwycięstwo wśród krajów Europy Zachodniej – jego przewaga nad Nawrockim wyniosła 21,4 punktu procentowego. Wskazuje to na bardziej zróżnicowaną scenę polityczną wśród tamtejszej Polonii.

Niemcy – jednoznaczne zwycięstwo Trzaskowskiego

Liczba głosów ważnych: 99 276

Frekwencja: 83,63%

Rafał Trzaskowski: 64 877 (65,36%)

Karol Nawrocki: 34 399 (34,64%)

W Niemczech – gdzie mieszka jedna z największych polskich diaspor – Trzaskowski zdobył największą przewagę procentową nad rywalem: prawie 31 punktów procentowych. Wyraźna przewaga może wynikać z silnej obecności środowisk miejskich i liberalnych wśród Polaków mieszkających u naszych zachodnich sąsiadów.

Irlandia – stabilne poparcie, wysoka frekwencja

Liczba głosów ważnych: 21 730

Frekwencja: 83,22%

Rafał Trzaskowski: 13 583 (62,51%)

Karol Nawrocki: 8 147 (37,49%)

W Irlandii wynik Trzaskowskiego był zbliżony do jego ogólnego wyniku zagranicznego, przy zachowaniu bardzo wysokiej frekwencji. Przewaga ponad 25 punktów procentowych wskazuje na wyraźne preferencje polityczne tamtejszych wyborców.

Holandia – najmniejsza frekwencja, lecz wyraźna przewaga Trzaskowskiego

Liczba głosów ważnych: 30 733

Frekwencja: 76,21%

Rafał Trzaskowski: 19 921 (64,81%)

Karol Nawrocki: 10 812 (35,19%)

Choć frekwencja w Holandii była nieco niższa niż w pozostałych krajach, Trzaskowski utrzymał stabilne poparcie powyżej 64%, co potwierdza jego popularność wśród młodszych i mobilnych wyborców, których w tym kraju nie brakuje.

II tura wyborów, wyniki wskazują, na tendencję proeuropejską

Głosowanie Polaków za granicą w II turze wyborów prezydenckich 2025 roku pokazuje jednoznacznie, że Polonia opowiedziała się za kandydatem proeuropejskim i liberalnym. Rafał Trzaskowski wygrał w wielu krajach/ Dlatego jego poparcie wahało się od 60% do ponad 65%.

Różnice regionalne – szczególnie w Wielkiej Brytanii – pokazują jednak, że polska emigracja nie jest jednolita politycznie. Natomiast preferencje wyborcze kształtują się pod wpływem lokalnych warunków życia, doświadczeń migracyjnych i poziomu integracji z państwami przyjmującymi.