Rejestracja na II turę wyborów tylko do 27 maja!

Pierwsza tura wyborów Prezydenta RP w 2025 roku przyciągnęła rekordową liczbę wyborców za granicą. Setki tysięcy Polaków mieszkających i pracujących poza krajem zdecydowało się wyrazić swoje obywatelskie zdanie. Konsulaty notowały wysokie obłożenie obwodów głosowania, a w wielu przypadkach konieczne było tworzenie dodatkowych komisji. Jeśli nie brałeś udziału w I turze wyborów, możesz nadal zagłosować w II. Jednak nie ma wiele czasu – rejestracja na II turę wyborów tylko do jutra!

Nie brałeś udziału w pierwszej turze? Nadal możesz zagłosować!

Jeśli nie udało Ci się zarejestrować na pierwszą turę, nadal możesz wziąć udział w głosowaniu w drugiej turze. Rejestracja do drugiej tury wyborów za granicą jest w pełni możliwa również teraz. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek u właściwego terytorialnie konsula.

Rejestracja na II turę wyborów może odbyć się online, tradycyjnie (papierowo) lub drogą mailową. Wówczas można przesłać skan podpisanego wniosku. Szczegółowe informacje i formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

gov.pl/web/dyplomacja/wybory-prezydenta-rp-2025-za-granica

Rejestracja na II turę wyborów – co przygotować?

Aby dopisać się do spisu wyborców za granicą, należy przygotować:

numer PESEL,

ważny polski paszport lub dowód osobisty (w krajach UE i tych, gdzie można głosować na jego podstawie),

dokładny adres pobytu za granicą,

adres e-mail (niepowtarzalny) lub numer telefonu,

nazwisko rodowe matki (do weryfikacji tożsamości).

Pamiętaj, aby uzupełnić dane dokładnie i zgodnie z dokumentem tożsamości – z zachowaniem polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ś, ł).

Jak i do kiedy można się zarejestrować?

Rejestracja na II turę wyborów za granicą jest możliwa TYLKO do 27 maja 2025 r.. Można to zrobić:

Online: poprzez system e-Wybory dostępny na stronie ewybory.msz.gov.pl.

Osobiście: w wybranym urzędzie konsularnym.

Mailowo: wysyłając skan podpisanego wniosku do właściwego konsulatu.

Jeśli planujesz głosować w innym miejscu niż w pierwszej turze, możesz:

Złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania do 27 maja 2025 r.

Pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, które pozwala na oddanie głosu w dowolnym obwodzie wyborczym, do 29 maja 2025 r.

Dlaczego Twój głos ma znaczenie?

W drugiej turze każdy głos może zadecydować o wyniku wyborów. To właśnie teraz różnice między kandydatami bywają najmniejsze, a głosy oddane przez Polaków za granicą często przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu. Dlatego warto poświęcić chwilę na rejestrację i zadbać o możliwość udziału w tym kluczowym momencie dla Polski.

Czy druga tura pobije rekord frekwencji?

Wysoka mobilizacja wśród Polonii w pierwszej turze to sygnał, że świadomość obywatelska rośnie. Pytanie, czy w drugiej turze uda się pobić rekord? Wiele zależy od mobilizacji i gotowości do działania – także tych, którzy nie głosowali wcześniej. To właśnie druga tura może być języczkiem u wagi, dlatego tak ważne jest, aby licznie wziąć w niej udział.