Będą międzynarodowe przesyłki w InPost

Niedawno prezes InPostu, Rafał Brzoska, poinformował na platformie X, że jego firma uruchamia międzynarodowe przesyłki między Polską, Holandią, Portugalią, Hiszpanią, Francją, Belgią, Luksemburgiem i Włochami.

O tym, że uruchomione zostaną międzynarodowe przesyłki w InPost, zakomunikował prezes firmy:

– Wiem, że czekaliście na tę usługę od lat i w końcu nadszedł ten moment. Teraz nadanie paczki międzynarodowej jest tak samo łatwe, jak nadanie paczki krajowej – podał Rafał Brzoska w swoje urodziny.

Międzynarodowe przesyłki w InPost

Według prezesa nowa międzynarodowa usługa ma „rewolucyjną cenę”. Jak podaje: „Mała paczka do 25 kg to wydatek tylko 28,99 zł, a dla porównania, aby przesłać małą paczkę z Polski, na przykład do Francji poprzez DPD trzeba zapłacić 99 zł, a za pomocą DHL aż 114 zł! Gabaryt B w przesyłkach InPost to cena 49,99 zł, gdzie analogicznie w DPD 99 zł, a w DHL 125 zł„.

Samo nadanie paczki też nie będzie wymagało dodatkowych czynności. Zrobimy to przez aplikację albo na stronie InPostu. Wybierając kraj, następnie rozmiar przesyłki, podajemy dane odbiorcy i nadawcy paczki. Później odbiorca już tylko czeka na informację o tym, że paczka trafiła do miejsca docelowego.

Brzoska wyjaśnia, jakie to proste: „Zaniesiesz paczkę do najbliższego Paczkomatu w Polsce, a wkrótce trafi ona do maszyny Paczkomat lub punktu PUDO w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie czy Rzymie. Wasi bliscy z tych krajów mogą wysyłać paczki do Was”.

InPost w Wielkiej Brytanii

InPost dostarcza także paczki do Wielkiej Brytanii. Posiada tam 6400 paczkomatów, 1450 punktów nadania oraz odbioru paczek (PUDO). Taki rozwój na Wyspach był możliwy dzięki temu, że InPost przejął 70 proc. udziałów w brytyjskiej firmie Menzies Distribution Limited (MDS).

Dzięki temu uzyskał pełną kontrolę nad dystrybucją prasy i usługami ekspresowymi w UK. InPost zapowiada także uruchomienie usługi dostarczania paczek (na następny dzień) do automatów paczkowych B2C.