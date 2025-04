Śmierć 14-letniej Niny wstrząsnęła polską społecznością

Polska społeczność, tak liczna w holenderskim Helmond, jest wstrząśnięta śmiercią 14-letniej Niny. Młoda Polka była prześladowana przez rówieśników w szkole i targnęła się na własne życie.

W niedzielę w Helmond, gdzie mieszkała Nina, odbędzie się marsz milczenia ku jej pamięci. A także w celu zwrócenia uwagi na tragiczne konsekwencje nękania.

Polska społeczność wstrząśnięta śmiercią 14-letniej Niny

Nastoletnia Nina była przez dłuższy czas nękana przez rówieśników, a 1 kwietnia dziewczyna targnęła się na własne życie. Jej śmierć bardzo wstrząsnęła polską społecznością tak liczną w Helmond.

Ponadto reakcje Polaków były też widoczne w mediach społecznościowych. Wprost pytano, dlaczego nikt w porę nie zareagował na problem nękania. Internauci pisali także, że nękano dziewczynkę nie w polskiej szkole, ale w holenderskiej.

Natomiast w niedzielę, 13 kwietnia o godzinie 15.30 ma odbyć się marsz milczenia ku pamięci 14-letniej Niny. Zbiórka nastąpi pod Dalton Kindcentrum Talentrijk przy Theo Driessenhof 35 w Helmond. Następnie uczestniczy w milczeniu przejdą do Scouting Rijpelberg.

Organizatorzy marszu poinformowali: „Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy nienawiści, gróźb lub zastraszania. Nie utożsamiamy się z nimi. Jeżeli takie incydenty będą miały miejsce, natychmiast zgłosimy je policji”.

Oświadczenie szkoły

Młoda Polka uczęszczała do polskiej szkoły „Wars i Sawa” w Helmond. Placówka wydała oświadczenie w związku ze śmiercią 14-latki:

„Nina była osobą pełną wrażliwości, z wielkim sercem i cudownym uśmiechem, który potrafił rozjaśnić najciemniejsze dni. Niestety, życie nie było dla niej łaskawe. Znosiła ogromny ból z powodu nienawiści, wyśmiewania i przemocy, której doświadczała ze strony innych dzieci. Nikt nie zasługuje na taką krzywdę, a nasza kochana Nina walczyła codziennie z tym cierpieniem. Niestety, jej siły zostały wyczerpane”.

Ponadto placówka poruszyła także problem nękania wśród rówieśników: „Jesteśmy świadomi, że wiele osób, w tym dzieci, może nie rozumieć, jak wielki wpływ mają słowa i czyny na drugiego człowieka. Nasza Nina była silna, ale nie poradziła sobie z ciężarem, który spadł na jej młode ramiona. Jej śmierć to tragedia, którą będziemy nosić w sercu na zawsze”.

Gdzie szukać pomocy w przypadku nękania w Holandii?

Jeśli jesteś ofiarą zastraszania, znajdź osobę, której ufasz i powiedz jej o tym. Pamiętaj, że nękanie nie jest twoją winą. A rozmowa o tym może przynieść ulgę i nie musisz rozwiązywać tego problemu sam lub sama.

Jeśli do nękania dochodzi w Internecie, nie odpowiadaj na prowokacyjne wiadomości. Ponadto zapisuj zrzuty ekranu, wiadomości e-mail i inne, aby móc pokazać, co się wydarzyło. Jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli, możesz wykorzystać to jako dowód w sprawie przed policją.

Oprócz rodziców, przyjaciół, rodziny, kolegów ze szkoły, członków klubu sportowego i innych osób z otoczenia, są organizacje, do których możesz się zwrócić z prośbą o pomoc.

Codziennie w godzinach 11.00 – 21.00 możesz bezpłatnie porozmawiać na czacie lub zadzwonić na infolinię Child Helpline. Można to również zrobić anonimowo pod numerem: 0800-0432.

Jeśli sytuacja cię przytłacza i czujesz przygnębienie, ale nie chcesz lub nie możesz porozmawiać o nękaniu z kimś ze swojego otoczenia, skontaktuj się z Fundacją Zapobiegania Samobójstwom. Numer to: 0800-0113. Możesz również porozmawiać z pracownikiem za pośrednictwem strony internetowej.