Inflacja w Holandii w marcu 2025 spowolniła

Wskaźnik inflacji w Holandii w marcu 2025 roku znalazł się na poziomie 3,7 proc., jak wynika z szybkiego szacunku CBS. Znów, głównym motorem napędowym rosnących cen w „Kraju tulipanów” były drożejące artykuły spożywcze. W poprzednim miesiącu, w lutym 2025 roku, inflacja wynosiła 3,8 proc.

Holenderska inflacja w marcu 20205 roku wyniosła 3,7 proc. w skali rocznej, jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Centraal Bureau voor de Statistiek. W skali miesiąc do miesiąca zanotowano wzrost o 0,4 proc.

Wysokość indeksu CPI, który jest przyjętą miarę tempa wzrostu cen w Holandii, została opracowana na podstawie niepełnych jeszcze danych. Pełny raport w tej sprawie zostanie opublikowany za tydzień, 8 kwietnia 2025 roku.

Inflacja w Holandii w marcu 2025

Już w zeszłym miesiącu pisaliśmy o rosnących cenach artykułów spożywczych, jako dominującym trendzie. Niestety, w marcu sytuacja się nie zmieniła. Ceny żywności, ale również napojów i tytoniu wzrosły o 7,1 proc. w minionym miesiącu. Wzrost ten był tylko niewiele mniejszy, niż w lutym, gdy odsetek ten sięgnął 7,5 proc. Koszty usług poszły w górę również o 4,7 proc., a ceny towarów przemysłowych wzrosły o 1,6 procent, w skali rok do roku.

Z drugiej strony spadające koszty energii, w tym paliw silnikowych, pomogły utrzymać ogólną inflację pod kontrolą. Ceny energii spadły o 3,4 procent w ciągu ostatniego roku, rekompensując niektóre wzrosty w innych kategoriach.

Dalszy wzrost cen w Holandii – skąd się bierze?

W tym miejscu należy poczynić zastrzeżenie, na które zwracamy uwagę w każdym miesiącu. Oprócz indeksu CPI statystycy z CBS podają również inflację zgodnie z metodologią opartą o ujednoliconą miarę EU Harmonised Index of Consumer Prices. Jest to miara inflacji przyjęta przyjętą w UE, której używa Eurostat.

Główną różnicą między „holenderskim” indeksem CPI a „europejskim” HICP w przypadku Holandii jest to, że HICP, w przeciwieństwie do CPI, nie bierze pod uwagę kosztów utrzymania we własnym domu.

Szybki szacunek inflacji w Holandii według metodologii HICP wyniósł 3,4 proc. w marcu 2025. Miesiąc wcześniej, w lutym indeks HICP wyniósł 3,5 procent.

Inflacja w Holandii, a inflacja w Polsce

Warto w tym miejscu przytoczyć również dane dotyczące inflacji w Polsce. Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na wzrost cen na poziomie 4,9 proc. w skali rok do roku. Oznacza to, że inflacja w Polsce utrzymuje się na tym samym poziomie, co w dwóch poprzednich miesiącach. Wynik ten jest zaskoczeniem. Pozytywnym, ponieważ większość ekspertów oczekiwała, że w marcu 2025 inflacja przekroczy 5 proc.

W Polsce żywność i alkohole podrożały o 6,7 proc. podczas gdy nośniki energii, czyli prąd i gaz, poszły w górę o aż 13,3 proc. W skali rocznej na utrzymanie inflacji w ryzach wpływ miały ceny paliw, które (podobnie jak w Holandii) taniały o 4,7 proc.