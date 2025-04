Czy potrzebuję ETA, gdy mam brytyjski paszport?

Od 2 kwietnia 2025 roku Polacy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii muszą posiadać Elektroniczne Zezwolenie na Podróż – ETA. Co jednak z obowiązkiem wyrobienia dokumentu w przypadku posiadania paszportu brytyjskiego i statusu zasiedlenia?

ETA, czyli Elektroniczne Zezwolenie na Podróż uprawnia do wielokrotnych podróży do Wielkiej Brytanii lub jednorazowych pobytów na Wyspach do sześciu miesięcy. Polacy muszą od 2 kwietnia mieć przy sobie ten dokument przy przekraczaniu brytyjskiej granicy. Są jednak wyjątki…

ETA a brytyjski paszport i status zasiedlenia

W związku z tzw. wizą elektroniczną powstaje dużo pytań i nadal nie wszystkie kwestie są jasne. Wśród Polaków niedawno rozgorzała dyskusja na jednej z grup na Facebooku dotycząca wyrobienia tego dokumentu.

W związku z tym przypominamy, że wniosek o wydanie ETA można złożyć przez stronę internetową gov.uk lub przez aplikację „UK ETA App”. Dokument cyfrowy otrzymamy w ciągu trzech dni roboczych. Jednak zazwyczaj czas oczekiwania jest dużo krótszy.

Natomiast niedawno na adres naszej redakcji jeden z Czytelników wysłał zapytanie dotyczące konieczności posiadania Elektronicznego Zezwolenia na Podróż, gdy jest się właścicielem brytyjskiego paszportu.

Poniżej przedstawiamy treść maila:

Witam. Mieszkam w UK. Planuję lot do Niemiec. Czy potrzebuję wizę elektroniczną na wlot i powrót do UK? Mam obywatelstwo brytyjskie i paszport brytyjski oraz obywatelstwo polskie i paszport polski. Mam zamiar lecieć na paszporcie brytyjskim.

Powołując się na informacje zamieszczone na stronie rządowej odpowiadamy, że w przypadku posiadania brytyjskiego paszportu nie musimy wyrabiać ETA. Ponadto osoby mające pre-settled i settled status także nie muszą posiadać Elektronicznej Autoryzacji Podróży.

Na stronie gov.pl czytamy:

„Osoby posiadające podwójne obywatelstwo polsko-brytyjskie zobowiązane są podczas podróży do Wielkiej Brytanii do legitymowania się brytyjskim paszportem, co zwalnia z obowiązku posiadania ETA.”

Lot tranzytowy a ETA

Ważną informacją dla podróżnych jest również ta dotycząca lotu tranzytowego przez Wielką Brytanię i konieczności posiadania ETA. Lot tranzytowy to inaczej lot z przesiadką.

W przypadku lotnisk posiadających strefę tranzytową – jak na przykład Heathrow i Manchester – nie ma obowiązku posiadania ETA. Wielka Brytania zawiesiła tę konieczność na czas nieokreślony.

Jednak w przypadku lotnisk, które nie mają stref tranzytowych (czyli tranzyt przez nie wymaga przekroczenia brytyjskiej granicy), posiadanie dokumentu ETA jest obowiązkowe. Do takich lotnisk należą między innymi Luton i Stansted.