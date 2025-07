Ilu imigrantów zostało w UK po wygaśnięciu wiz? Home Office tego nie wie

Home Office nie wie, czy imigranci opuszczają Wielką Brytanię, czy zostają na Wyspach, aby nielegalnie pracować po wygaśnięciu wiz.

Międzypartyjna komisja – Public Accounts Committee (PAC), która bada wydatki rządowe, stwierdziła, że Home Office od 2020 roku nie przeanalizowało kontroli wyjazdowych. Czyli od czasu wprowadzenia przez Partię Konserwatywną wiz dla wykwalifikowanych pracowników.

- Advertisement -

Wygaśnięcie wizy nie dla wszystkich jest związane z wyjazdem z UK

Wygaśnięcie wizy w założeniu powinno mobilizować do wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Jednak nie wszyscy imigranci do tego się stosują. Część woli ryzykować i nadal pracować, tylko już nielegalnie na Wyspach. Co jednak w tym najbardziej zaskakujące – Home Office nie wie, czy ktoś faktycznie opuszcza Wielką Brytanię po wygaśnięciu tego ważnego dokumentu.

Zdając sobie sprawę z braku odpowiednich kontroli nad liczbą wyjeżdżających z UK i pozostających w kraju imigrantów, którym skończyła się wiza, Home Office poinformowało, że pracuje nad modernizacją bezpieczeństwa granic. A także wzmocnieniem kontroli cyfrowych.

Wizy dla wykwalifikowanych pracowników

Po Brexicie wiza dla wykwalifikowanych pracowników zastąpiła wizę pracowniczą Tier 2 (General). Natomiast w 2022 roku rozszerzono ją w celu rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Zwłaszcza w opiece zdrowotnej i społecznej w następstwie pandemii.

Wiadomo, że 1,18 miliona imigrantów (od 2020 do 2024 roku) złożyło wniosek o przyjazd do Wielkiej Brytanii na podstawie posiadanych kwalifikacji.

Jednak PAC oskarżyło Home Office o brak „podstawowych informacji” na temat tego, czy ludzie opuszczają Wielką Brytanię po wygaśnięciu wizy. W raporcie stwierdzono, że ministerstwo nadal polega na rejestrach pasażerów linii lotniczych. W ten sposób sprawdza, czy ktoś opuścił kraj. A od 2020 roku nie przeprowadzono żadnej analizy tych rejestrów.

W raporcie napisano: „Home Office nie analizowało kontroli wyjazdowych od czasu wprowadzenia wiz dla wykwalifikowanych pracowników. I nie wie, jaka część osób wraca do swojego kraju ojczystego po wygaśnięciu wizy. A ile z nich może pracować nielegalnie w Wielkiej Brytanii”.

Dodano, że Home Office musi określić, jakie środki zostaną wdrożone w celu rejestrowania, kiedy ludzie opuścili kraj.

Koniec z rekrutacją pracowników opieki za granicą

W maju minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper powiedziała, że rząd zakończy rekrutację pracowników opieki za granicą. W ramach planów ograniczenia niemal rekordowej migracji netto.

Na początku tego tygodnia w parlamencie przedstawiono projekt ustawy mającej na celu zakończenie rekrutacji pracowników opieki z zagranicy. W ramach szeregu reform imigracyjnych.

Posunięcie to wywołało obawy w sektorze opieki społecznej. A związek zawodowy GMB opisał decyzję jako „potencjalnie katastrofalną” ze względu na zależność od pracowników z zagranicy. Przypomnijmy, że w całej Anglii jest około 130 000 wakatów w sektorze.