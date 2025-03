Jak aplikować o ETA? Coraz więcej Polaków o to pyta

Polacy, którzy od 2 kwietnia będą wybierać się do Wielkiej Brytanii, powinni uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży, przed przyjazdem na Wyspy. W związku z tym, coraz więcej Polaków pyta, jak aplikować o ETA.

Obecnie koszt ETA to 10 funtów, a od 9 kwietnia wyniesie on 16 funtów. Ten cyfrowy dokument, który będzie podpięty do paszportu, ma ułatwić kontrolę bezpieczeństwa. Dzięki niemu brytyjski rząd chce walczyć z nadużyciami systemu imigracyjnego.

Polacy pytają, jak aplikować o ETA

Ze względu na bliskość terminu, w którym Polaków także będzie obowiązywał nakaz uzyskania Elektronicznej Autoryzacji Podróży przed przyjazdem na Wyspy, a grupach na Facebooku pojawiają się pytania, jak aplikować o ETA.

Jedna z osób na tematycznej grupie napisała: „Czy ktoś składał wniosek o ETA do Wielkiej Brytanii? Jakie są potrzebne dokumenty? Czy to coś skomplikowanego?”

Z odpowiedzi użytkowników wynika, że proces jest prosty i szybki. Na brytyjskiej stronie rządowej czytamy, że przy aplikacji należy mieć ważny paszport, telefon, dostęp do e-maila i możliwość płatności online, a także wymagane 10 funtów (a od 9 kwietnia 16 funtów). Konieczne jest zrobienie zdjęcia paszportu i swojej twarzy.

Wniosek o wydanie ETA można złożyć przez stronę internetową gov.uk lub przez aplikację „UK ETA App”. Dokument cyfrowy otrzymamy w ciągu trzech dni roboczych. Jednak zazwyczaj czas oczekiwania jest dużo krótszy.

Odrzucenie wniosku

Należy liczyć się z tym, że złożony wniosek o ETA może zostać odrzucony. Wtedy osoba wnioskująca nie będzie mogła podróżować do Wielkiej Brytanii. Powody odmowy mogą być różne. Może tak się stać, gdy na przykład popełnimy błąd przy składaniu wniosku. Ale powodem może być także wcześniejsze naruszenie przepisów imigracyjnych przez daną osobę.

Odrzucenie wniosku może nastąpić także w wyniku obaw brytyjskich władz oraz niektórych wyroków skazujących, które ciążą na wnioskodawcy.

Ważność Elektronicznej Autoryzacji Podróży

Ważność ETA wynosi 2 lata lub do czasu wygaśnięcia paszportu, który posłużył do wyrobienia dokumentu. ETA uprawnia do wielokrotnych podróży do Wielkiej Brytanii lub jednorazowych pobytów do sześciu miesięcy w celach turystycznych lub odwiedzin, lub celach biznesowych.

Dokumentu ETA nie muszą mieć osoby posiadające brytyjski paszport lub te, które posiadają pre-settled lub settled status.

Autoryzacja podróży nie gwarantuje jednak wjazdu na Wyspy. Kontrola paszportowa będzie wymagana, a funkcjonariusze straży granicznej nadal podejmują decyzję o wpuszczeniu danej osoby do kraju.