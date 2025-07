Imigranci na brytyjskim rynku pracy. Jak wygląda obecnie sytuacja?

Migration Observatory opublikowało dane dotyczące imigrantów na brytyjskim rynku pracy. A konkretnie tego, jaką najczęściej wykonują pracę, jakie mają kwalifikacje. I czy więcej zatrudnionych w UK jest mężczyzn spoza UK czy kobiet imigrantek.

Z najnowszych danych dotyczących brytyjskiego rynku pracy wynika, że najwyższy odsetek imigrantów pracuje w Londynie (42 proc.), podczas gdy w Walii jest on najniższy (zaledwie 10 proc.). Jak przedstawia się jednak sytuacja przyjezdnych w porównaniu z sytuacją Brytyjczyków? A także jak kształtują się różnice w zatrudnieniu między imigrantami z UE i spoza Unii Europejskiej?

Imigranci na brytyjskim rynku pracy

W ciągu ostatniej dekady systematycznie wzrastał odsetek miejsc pracy wśród pracowników, którzy nie byli obywatelami Wielkiej Brytanii w momencie pierwszej rejestracji w celu uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego. Z 12 proc. w lipcu 2014 roku (3,5 miliona) do 20 proc. w grudniu 2024 roku (6,3 miliona).

Po Brexicie brytyjski rynek pracy otworzył się na imigrantów spoza UE, a imigrantów z UE objął ograniczeniami. W ten sposób od stycznia 2021 roku głównym źródłem wzrostu siły roboczej byli pracownicy spoza UE. Zatrudniani głównie w sektorach związanych ze zdrowiem i opieką.

Więcej pracy dla mężczyzn spoza UK

Z danych Migration Observatory wynika, że w 2024 roku mężczyźni urodzeni poza Wielką Brytanią częściej byli zatrudniani w UK niż mężczyźni urodzeni na Wyspach. Rzadziej także zatrudniano kobiety imigrantki.

W 2024 roku wskaźnik zatrudnienia mężczyzn imigrantów w wieku produkcyjnym był wyższy niż mężczyzn urodzonych w Wielkiej Brytanii (odpowiednio 83 proc. i 78 proc.). Wśród kobiet będących imigrantkami wskaźnik zatrudnienia wyniósł 71 proc. Co jest wartością nieznacznie niższą niż w przypadku kobiet urodzonych w Wielkiej Brytanii (73 proc.). Jednak kobiety urodzone w UE miały niezwykle wysokie wskaźniki zatrudnienia (80 proc.).

Imigranci i zasiłki

Z danych wynika, że w marcu 2025 roku 15 proc. osób pobierających Universal Credit nie było obywatelami Wielkiej Brytanii. Należy jednak zauważyć, że ani dane dotyczące Brytyjczyków, ani dane dotyczące migrantów nie obejmują świadczeń, które zastąpiło UC.

Ogólnie rzecz biorąc, migranci mieszkający w Wielkiej Brytanii z tymczasowym statusem imigracyjnym – takim jak wiza pracownicza, studencka lub rodzinna – nie kwalifikują się do zasiłków. Ponieważ podlegają warunkowi dotyczącemu „Braku dostępu do funduszy publicznych” (NRPF).

Z kolei osoby, które przybyły do Wielkiej Brytanii po inwazji Rosji na Ukrainę, a także osoby posiadające status uchodźcy lub status osiedleńczy, mogą ubiegać się o UC. Grupy te mogły przyczynić się do wzrostu pobierających świadczenia dla osób z obywatelstwem spoza EOG. Wśród obywateli EOG wzrost prawdopodobnie dotyczy osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii przed końcem swobodnego przepływu. I posiadają status w ramach programu osiedleńczego UE.

Imigranci z UE i kwalifikacje

Z danych wynika również, że pracownicy spoza Wielkiej Brytanii byli nieco bardziej skłonni do wykonywania zawodów wymagających wysokich kwalifikacji niż pracownicy urodzeni w Wielkiej Brytanii.

Jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę imigrantów, to okaże się, że w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji częściej pracowali imigranci spoza UE. Natomiast imigranci z UE najczęściej pracowali na stanowiskach wymagających niskich kwalifikacji, takich jak sprzątacze, kelnerzy i pakowacze.

Dane przedstawiają się następująco. Prawie 60 proc. pracowników urodzonych w Ameryce Północnej i Oceanii wykonywało w 2024 roku prace wymagające wysokich kwalifikacji. A najczęstszą grupą w całej populacji tych migrantów byli specjaliści IT, nauczyciele, menedżerowie i pielęgniarki. Natomiast odsetek pracowników urodzonych w nowych krajach członkowskich UE (UE8 i UE2), którzy pracowali na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji, wynosił około 20 proc.

Dane pokazują także, że większość zarówno migrantów, jak i pracowników urodzonych w Wielkiej Brytanii wykonywała prace wymagające średnich kwalifikacji. Dotyczą one takich zawodów, jak specjaliści stowarzyszeni, stanowiska administracyjne, asystenci sprzedaży i niektóre prace w branży opieki.