Powrót do Polski po latach. Jak odnaleźć się zawodowo i zacząć od nowa?

Powrót do kraju po kilku czy kilkunastu latach emigracji to nie tylko zmiana adresu. Trzeba na nowo odnaleźć się na rynku pracy, poznać jego realia, odbudować sieć kontaktów i zdecydować, jak wykorzystać doświadczenie zdobyte za granicą. Jedną z możliwości jest etat, inną rozpoczęcie działalności gospodarczej np. w modelu franczyzowym.

Pierwszym krokiem powinno być określenie swoich kompetencji i oczekiwań. Warto sprawdzić aktualne wymagania pracodawców, przygotować CV i zastanowić się, czy powrót nie jest dobrym momentem na zmianę zawodową. Pomocą mogą być wartościowe programy edukacyjne. Bezpłatny portal wiedzy www.studiumprzedsiębiorczosci.pl oferuje kursy, webinary i materiały eksperckie dotyczące m.in. planowania kariery, zakładania działalności oraz zarządzania własnym biznesem. Szerokie spektrum tematyczne sprawia, że jest to doskonałe miejsce w Internecie dla osób, które po powrocie do Polski nie są jeszcze pewne, w jakim kierunku chcą pójść.

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Doświadczenie nie zawsze wystarcza

Przekonała się o tym Monika Zioło, która po 10 latach w Irlandii Północnej wróciła w rodzinne strony, czyli w piękne polskie góry w okolicach Nowego Sącza. Od 16. roku życia była związana z handlem, pracowała również na stanowiskach kierowniczych i zarządzała zespołami. Mimo tego, oraz pomimo doskonałej znajomości języka angielskiego, pracy szukała przez dziewięć miesięcy.

– Miałam duże doświadczenie zawodowe i wydawało mi się, że bez większych problemów znajdę pracę. Byłam zapraszana na rozmowy kwalifikacyjne, ale ostatecznie nie kończyły się one zatrudnieniem – mówi Monika Zioło, która dziś prowadzi 100-metrowy sklep Żabka w Starym Sączu.

Franczyza zamiast budowania biznesu od podstaw

Dla osób rozważających działalność jedną z możliwości może być franczyza. W tym modelu przedsiębiorca działa pod rozpoznawalną marką i korzysta z wypracowanego know-how oraz wsparcia franczyzodawcy. W przypadku Żabki wkład własny wynosi ok. 8 tys. zł. Sieć przekazuje franczyzobiorcy przygotowany i wyposażony lokal wraz z pierwszym zatowarowaniem, zapewnia szkolenia oraz wsparcie operacyjne, logistyczne, marketingowe i technologiczne.

Nie oznacza to jednak biznesu bez wysiłku. Franczyzobiorca odpowiada za codzienne prowadzenie sklepu, zespół, realizację standardów i wyniki. Jak podkreśla Monika Zioło: – Prowadzenie sklepu wymaga zaangażowania. To nie jest biznes, w którym wystarczy pojawić się od czasu do czasu. Trzeba nim żyć i chcieć pracować.

Sprawdź, zanim zdecydujesz

Osoby bez doświadczenia w handlu mogą wcześniej poznać realia tej działalności w programie „Bezpieczny Start”. Przez 2–4 tygodnie uczestnicy uczą się w praktyce m.in. obsługi klienta i kasy, przyjmowania dostaw, korzystania z systemów informatycznych oraz organizacji pracy sklepu Żabka. Po zakończeniu programu mogą zdecydować, czy chcą kontynuować proces i przygotowywać się do roli franczyzobiorcy.

– Jeśli ktoś ma doświadczenie, chęci do pracy i jest gotowy się zaangażować, nie powinien bać się spróbować. Ale warto pamiętać, że otwarcie sklepu to dopiero początek, a na własny biznes trzeba pracować codziennie – radzi Monika Zioło.

Powrót warto potraktować jak projekt

Decyzji zawodowej nie warto podejmować wyłącznie pod wpływem emocji związanych z powrotem. Dobrze policzyć dostępny kapitał, określić oczekiwany poziom dochodów, zastanowić się nad gotowością do prowadzenia zespołu i sprawdzić, ile czasu można przeznaczyć na biznes.

Franczyza może ograniczyć część barier związanych z samodzielnym startem, ale nie zastępuje przedsiębiorczości i zaangażowania. Dla osób, które chcą wrócić do Polski i pracować na własny rachunek, może być jedną z dróg pozwalających wykorzystać doświadczenie zdobyte za granicą i rozpocząć nowy etap zawodowy z gotowym zapleczem.

Więcej informacji o franczyzie z Żabką: www.zabka.pl/franczyza

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