Coraz mniej Polaków chce pracować w Niemczech

Kilkanaście lat temu praca w Niemczech była dla Polaków naturalnym kierunkiem zawodowym, ale w miarę upływu czasu ten trend słabnie. Rynek pracy ulega stopniowej normalizacji, a decyzje o wyjeździe za Odrę zaczynają mieć charakter raczej indywidualny, a nie masowy.

Zamiast dynamicznej fali migracji obserwuje się bardziej wyważone podejście kandydatów, którzy dokładniej analizują opłacalność wyjazdu. Jednocześnie nie oznacza to zaniku obecności Polaków na niemieckim rynku pracy. Wręcz przeciwnie, pozostają oni najliczniejszą grupą migrantów. Zmienia się jednak sposób, w jaki funkcjonują i szeregują swoje potrzeby.

- Advertisement -

Oferty pracy w Niemczech tracą na popularności wśród Polaków

Dane z platformy OLX Praca pokazują wyraźny spadek zainteresowania niemieckimi ofertami pracy. W ubiegłym roku liczba odpowiedzi na ogłoszenia od pracodawców z Niemiec zmniejszyła się o 16 proc. względem 2024 roku. Rok wcześniej odnotowano jeszcze większy, 17-procentowy spadek. Taki trend wskazuje na utrzymującą się tendencję osłabienia napływu nowych kandydatów.

Co istotne, jednocześnie nie doszło do znaczącego spadku liczby samych ofert pracy. Oznacza to, że rynek nie kurczy się, lecz zmienia swoją strukturę i sposób funkcjonowania. Decyzje o emigracji zarobkowej nie wynikają już wyłącznie z różnic płacowych, które jeszcze kilka lat temu były decydującym czynnikiem.

Aż 69 proc. ofert wymaga doświadczenia w zawodzie

Podczas gdy jeszcze w 2020 roku niemieckie firmy skupiały się głównie na rekrutacji pracowników niewykwalifikowanych, w 2025 roku już 69 proc. ofert wymagało doświadczenia zawodowego, co pokazuje wyraźne przesunięcie w stronę specjalistów. Największe zapotrzebowanie nadal dotyczy logistyki i produkcji, ale coraz większą rolę odgrywają zawody wymagające kwalifikacji elektryków, spawaczy czy personelu medycznego.

Zmieniają się również warunki zatrudnienia. Zakwaterowanie stało się standardem w 34 proc. ofert. Udział umów na czas nieokreślony wzrósł z 25 proc. w 2023 roku do 57 proc. w 2025. Pracodawcy starają się obniżać bariery wejścia, oferując pracę bez znajomości języka niemieckiego lub kierując ogłoszenia do par.

Mimo że w Polsce typowe wynagrodzenie „na rękę” z roku na rok wygląda lepiej, nadal jest skromniejsze niż w Niemczech. Mediana pensji brutto to około 7280 zł, podczas gdy średnia wynosi nieco ponad 8800. Właśnie ta pierwsza lepiej oddaje rzeczywistość, ponieważ nie jest podatna na skrajne wartości.

W Niemczech mediana to blisko 4500 euro miesięcznie, czyli około 19 tys. zł, przy czym mediana wynagrodzeń w ofertach pracy w Niemczech kierowanych do Polaków wynosiła około 14 tys. zł brutto miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że emigracja to nie tylko wyższe dochody, ale i koszty życia (czynsz, jedzenie, transport), więc imponujące na początku zarobki szybko topnieją. Już początkowe wydatki na przeprowadzkę, kaucję czy urządzenie się potrafią „zjeść” kilka – kilkanaście tysięcy złotych.

Dlaczego Polacy nie chcą żyć w Niemczech?

Polacy są najliczniejszą mniejszością w Niemczech

Polska stopniowo dogania Zachód. Od sierpnia 2024 do sierpnia 2025 mediana płac wzrosła o 8,7 proc., a w szerszym ujęciu europejskim roczne wynagrodzenia w Polsce wzrosły z 15 488 do 21 246 euro w latach 2022–2024, podczas gdy w Niemczech z 47 725 do 53 791 euro. Relacja polskich zarobków do niemieckich poprawiła się z 32,4 do 39,5 proc. w zaledwie 2 lata. W poziomie konsumpcji Polska podniosła się z 76 do 85 proc. średniej UE w latach 2014–2024, natomiast Niemcy spadły z 126 do 119 proc.

Nie dość, że Polska gospodarka goni niemiecką, to Niemcy przestają być postrzegane jako spokojny kraj, a zaczynają kojarzyć się z rosnącą przestępczością, zamachami, wjeżdżaniem samochodem w tłum czy przemocą uliczną i m.in. to przemawia za powrotem Polaków do ojczyzny. Poza tym niemiecka gospodarka złapała zadyszkę. Po kryzysie energetycznym i pandemii Niemcy odnotowały dwa lata recesji i jednocześnie od 6–7 lat trwają w stagnacji, przez co trudniej znaleźć dobrze płatną pracę.

Mimo wszystko według Federalnego Urzędu Statystycznego Polacy pozostają najliczniejszą grupą migrantów w Niemczech – w 2025 roku mieszkało tam około 1,5 miliona osób z tzw. pierwszego pokolenia. Wyprzedzają oni pod względem liczebności obywateli Turcji, Ukrainy, Rosji czy Syrii.