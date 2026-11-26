Siedem szkół polonijnych, Centrum Kultury Polonijnej w Aberdeen, ponad 50 warsztatów edukacyjnych, koncert Majki Jeżowskiej i przedstawienia teatralne. Tak wygląda bilans kilkumiesięcznego przedsięwzięcia zrealizowanego przez Edukacyjne Centrum Polonijne (ECP) w Szkocji. Za inicjatywą stoi Małgorzata Firlit, dyrektorka i nauczycielka ECP, która wraz z przedstawicielami szkockiej Polonii postanowiła stworzyć przestrzeń, w której młode pokolenie emigrantów może odkrywać swoje polskie korzenie.

Jak wychowywać dzieci na emigracji, aby znajomość języka polskiego nie ograniczała się do rozmów z rodzicami i wakacyjnych wizyt u dziadków? Jak przekazywać im wiedzę o kraju, w którym niekoniecznie się urodziły? Z tymi pytaniami mierzy się wiele polskich rodzin mieszkających za granicą. W Szkocji postanowiono poszukać odpowiedzi poprzez wspólne działania nauczycieli, artystów i organizacji polonijnych.

Projekt, podsumowany podczas uroczystej gali 14 listopada 2026 roku pod nazwą „Dni Małego i Dużego Polaka w Szkocji”, objął dzieci i młodzież z różnych części kraju, w tym również młodych dorosłych powyżej 18. roku życia.

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Polonia w Szkocji połączyła siły

Pierwsze warsztaty ruszyły w sierpniu w trzech placówkach Akademii Języka Polskiego im. gen. Stanisława Maczka przy ECP – w Edynburgu, Dalkeith i Musselburgu. We wrześniu i październiku kolejne spotkania odbywały się w innych miejscowościach. Do przedsięwzięcia dołączyły Polska Szkoła Sobotnia w Hawick, Polska Szkoła „Koniczynka” w Peebles, Polska Szkoła im. Marii Montessori w Livingston, Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aviemore oraz Centrum Kultury Polonijnej w Aberdeen.

Warsztaty prowadziły Małgorzata Firlit, Anna Schabowska i Olimpia Wasyk-Jastalska. Ich tematyka koncentrowała się wokół dwujęzyczności, polskiego dziedzictwa, tożsamości i poczucia przynależności. Rozmowy przeplatano zajęciami artystycznymi i twórczą zabawą.

„Wspólnie odkrywaliśmy, że można mieć dwa domy, a jednocześnie czuć, że oba są częścią naszej historii” – relacjonowali organizatorzy po kolejnych spotkaniach.

W założeniach projektu nie chodziło o przeciwstawianie sobie polskiej i szkockiej tożsamości. Przeciwnie – uczestników zachęcano do dostrzegania wartości płynącej z dorastania w dwóch kulturach.

Majka Jeżowska po raz pierwszy w Edynburgu

Jednym z najważniejszych wydarzeń przedsięwzięcia był koncert Majki Jeżowskiej z zespołem, który odbył się 13 listopada. Według organizatorów był to pierwszy koncert artystki w stolicy Szkocji. Publiczność usłyszała znane od pokoleń przeboje w rockowych aranżacjach. Część programu oddano młodym wykonawcom. Uczestnicy VI Festiwalu Piosenki Polskiej zaśpiewali wspólnie z artystką „Wszystkie dzieci nasze są”, natomiast chór ze Szkoły Polskiej w Glasgow wykonał z nią utwór „Marzenia się spełniają”.

Dzień później przyszedł czas na polski teatr i historię. Michał Piela wystąpił w monodramie „Niedźwiedź Wojtek”, któremu towarzyszyła muzyka akordeonowa w wykonaniu Mateusza Wachowiaka. Historia niedźwiedzia służącego u boku żołnierzy 2. Korpusu Polskiego ma w Szkocji szczególne znaczenie. To właśnie w Edynburgu Wojtek spędził ostatnie lata swojego życia.

Dla najmłodszych przygotowano natomiast spektakl „Przygody Pchły Szachrajki” w wykonaniu edynburskiego Teatru MOS (The Mirror of Stage). Twórczość Jana Brzechwy stała się okazją do spotkania z polską literaturą poza szkolną ławką.

Ludzie, którzy budują szkocką Polonię

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Małgorzata Firlit, dyrektorka i nauczycielka Edukacyjnego Centrum Polonijnego w Szkocji. Realizacja projektu wymagała jednak zaangażowania znacznie szerszego grona osób. Wśród współpracujących z ECP dyrektorek placówek polonijnych znalazły się Klementyna Borowska, Justyna Dobrowolska, Katarzyna Kościelak, Paulina Raniszewska oraz Ewa Secker. W przygotowanie wydarzeń włączyli się także nauczyciele, rodzice i wolontariusze Akademii Języka Polskiego im. gen. Stanisława Maczka.

Podczas finałowej gali zaprezentowano wystawę prac uczestników warsztatów plastyczno-artystycznych. Dyrektorzy szkół oraz obecni na uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe albumy zawierające prace powstałe podczas zajęć. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół FatherSon Team, który wystąpił z koncertem patriotycznym. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku, przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ponad 50 warsztatów w ciągu kilku miesięcy to konkretny dorobek organizacyjny. Jednak prawdziwe znaczenie takich przedsięwzięć wykracza poza liczby i statystyki. Ich efekty będzie można ocenić dopiero z perspektywy lat, kiedy dzisiejsi uczniowie polonijnych szkół sami zostaną rodzicami. Wówczas również oni zdecydują, ile z polskiego dziedzictwa przekażą kolejnemu pokoleniu.

Edukacyjne Centrum Polonijne (ECP) w Szkocji jest organizacją społeczną działającą na rzecz pielęgnowania polskiego języka, kultury i tradycji oraz integracji środowisk polonijnych. Więcej informacji o działalności Centrum, prowadzonych placówkach edukacyjnych i inicjatywach można znaleźć na stronie www.ecp-scotland.co.uk