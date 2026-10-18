W jakich sytuacjach landlord powinien opłacać council tax? (fot: Pxhere/CCO domena publiczna)
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W jakich sytuacjach landlord powinien opłacać council tax?

Remigiusz Wiśniewski
Remigiusz Wiśniewski

Kto płaci council tax — osoba wynajmująca dom lub mieszkanie, czy jego landlord?

Obowiązek płacenia podatku lokalnego w Wielkiej Brytanii spoczywa na osobach, które mieszkają w danej nieruchomości jako głównym miejscu zamieszkania. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy ją kupiły, czy ją tylko wynajmują. Warunkiem, jaki jednak muszą spełnić, to ukończony 18. rok życia. Zasadniczo, jeśli ktoś wynajmuje dom lub mieszkanie i w nim normalnie mieszka, to podatek lokalny jest na jego nazwisko. Jak czytamy na łamach „The Daily Mirror”, zdarza się, że niektórzy właściciele mogą wliczyć podatek lokalny do pobieranego czynszu.

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Kto płaci council tax – landlord czy najemca?

Warto w tym miejscu dodać, iż opłata council tax obejmuje całe gospodarstwo domowe. Jeśli więc ktoś mieszka z przyjacielem lub partnerem, to otrzyma jeden rachunek za podatek lokalny za te dwie osoby. Jeśli dwie osoby zostały wymienione w umowie najmu, to te dwie osoby są zobowiązane do zapłaty podatku lokalnego, ale łączna kwota pozostanie taka sama, jak w przypadku jednej osoby.

Przypomnijmy, council tax jest płacony władzom lokalnym. Dzięki niemu w skali lokalnej funkcjonują takie usługi, jak wywóz śmieci, ale także policja, straż pożarna, biblioteki i projekty edukacyjne.

Istnieją jednak pewne wyjątki od reguły polegającej na tym, że to najemca płaci council tax. Dokładnie występują cztery sytuacje, w których opłata tej daniny spoczywa nie na najemcy, ale na landlordzie. Jakie to sytuacje?

Istnieją wyjątki od tej reguły!

Jak podaje Citizens Advice te dość rzadkie przypadki, gdy uiszczenie council taxu spada na landlorda, a nie na osobę, która wynajmuje daną nieruchomość to:

– nieruchomość to HMO (House of Multiple Occupancy). Czyli dom współdzielony przez kilka różnych gospodarstw domowych, z których każde płaci czynsz osobno;

– wszyscy lokatorzy mają mniej niż 18 lat;

– mieszkaniec lub mieszkańcy są osobami ubiegającymi się o azyl;

– przypadek wynajmu tymczasowego na wypadek sytuacji, gdy w głównym miejscu zamieszkania prowadzone są prace awaryjne.

Jeśli chodzi o nieruchomości HMO, to Citizens Advice podaje, że jeśli w nieruchomości mieszka więcej niż jedna osoba, funkcjonuje system zwany „hierarchią odpowiedzialności”. Służy do ustalenia, kto jest osobą odpowiedzialną za opłatę council tax.

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