Kiedy w grudniu wypadają niedziele handlowe w Niemczech?

Ze względu na przygotowania do świąt przewidziano dla konsumentów więcej czasu na zakupy w grudniu. Kiedy zatem wypadają niedziele handlowe w Niemczech?

Zazwyczaj w Niemczech sklepy i supermarkety są zamknięte w niedziele i święta. Jednak, gdy rozpoczynają się przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, trudno obejść się bez zakupów. Dlatego postanowiono w niektóre niedziele nie rezygnować z handlu.

Kiedy wypadają niedziele handlowe w grudniu?

W wybrane niedziele w grudniu w Niemczech sklepy są otwarte, aby ludzie mogli kupić prezenty świąteczne i wszystko, czego potrzebują na zbliżający się czas wolny. Warto jednak zaznaczyć, że tzw. niedziele handlowe przypadają w różne niedziele w różnych krajach związkowych i miastach.

Okazuje się, że Hamburg, Frankfurt i Stuttgart miały już swoje niedziele handlowe w listopadzie. Jednak pozostałe siedem z dziesięciu największych niemieckich miast będzie miało jeszcze jedną handlową niedzielę w grudniu.

Zakupy w niedziele w Berlinie, Kolonii, Dortmundzie i Düsseldorfie

Mieszkańcy Berlina mogą udać się na niedzielne zakupy 7 i 21 grudnia 2025 roku. A większość sklepów będzie otwarta od godziny 13.00 do 18.00. Niektóre z kolei nawet do 20.00.

Natomiast Kolonia i Dortmund mają otwarte sklepy w niedzielę 7 grudnia. Z kolei mieszkańcy Düsseldorfu mogą zrobić zakupy 7 grudnia w dzielnicach: Benrath, Kaiserswerth, Oberkassel, Eller i Pempelfort.

Niedziele handlowe w Monachium, Essen i Lipsku

W Monachium sytuacja wygląda nieco inaczej. Ostatnia handlowa niedziela w tym mieście miała miejsce 28 listopada. Jednak w sobotę 13 grudnia wiele sklepów w mieście będzie otwartych do północy.

Mieszkańcy Essen mogą do sklepów z powodzeniem udać się w niedzielę 14 grudnia. A mieszkańcy Lipska będą mieć okazję na świąteczne zakupy 21 grudnia. Wtedy sklepy będą otwarte od 13.00 do 18.00.

Aby znaleźć więcej informacji na temat otwartych sklepów w niedziele, warto udać się na stronę internetową swojego lokalnego urzędu miasta. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach niedziela handlowa może dotyczyć tylko konkretnych dzielnic w mieście.