Sprowadzenie rodzica do UK. Co mówią prawnicy o wizie Adult Dependent Relative?

Sprowadzenie rodzica do UK jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Coraz częściej jednak słyszy się, że o pozytywną decyzję w tej sprawie jest trudno, a procedura jest bardzo kosztowna. Postanowiliśmy zapytać o zdanie ekspertów z Polskiej Kancelarii Adwokackiej IMD Solicitors.

Program dotyczący łączenia rodzin wprowadzono po uruchomieniu programu EU Settlement Scheme. W ten sposób osoby posiadające settled lub pre-settled status miały mieć możliwość sprowadzenia do Wielkiej Brytanii niektórych swoich bliskich. Dotyczy to małżonki lub małżonka, dziecka, wnuka lub prawnuka. A także partnera czy partnerki cywilnej.

Jednak sprawa sprowadzenia starszego rodzica wygląda już zupełnie inaczej. Tymczasem coraz więcej Polaków mieszkających w UK staje przed dylematem, co zrobić ze starzejącymi się rodzicami mieszkającymi w Polsce.

Jak sprowadzić rodzica do UK?

Sprowadzenie rodzica do UK wymaga uzyskania dla niego wizy typu Adult Dependent Relative. Jednak nie jest to wiza przyznawana na zasadzie łączenia rodzin, ani wiza dla starszych osób czy rodziców. Jest to wiza dla osób tak chorych lub niesprawnych, że wymagają opieki. Co więcej tej opieki nie da się zapewnić w Polsce. Dodatkowo rodzic musi pozostawać na utrzymaniu dziecka mieszkającego w UK (w aplikacji dziecko nazywane jest sponsorem). Z kolei dziecko musi utrzymywać rodzica nie korzystając z zasiłków.

Uzyskanie wizy dla rodzica

Aby uzyskać wizę dla rodzica, musi być on od nas zależny finansowo oraz musimy spełnić dwa główne warunki:

Stan zdrowia rodzica nie pozwala samodzielnie funkcjonować

Wnioskodawca musi z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagać długoterminowej osobistej opieki, aby wykonywać codzienne czynności (mycie, ubieranie, jedzenie, sprzątanie, wyjścia z domu, itp.). To musi być opieka świadczona przez inną osobę, nie tylko lekarstwa czy sprzęt.

Brak odpowiedniej opieki w kraju zamieszkania

Rodzic nie może uzyskać odpowiedniego poziomu opieki w swoim kraju, ponieważ taka opieka nie jest dostępna, nie ma osoby, która mogłaby ją w sposób rozsądny świadczyć albo opieka jest nie do opłacenia.

To właśnie ten drugi punkt sprawia, że w praktyce ta wiza jest ekstremalnie trudna do uzyskania.

Jakie dowody są potrzebne do uzyskania wizy?

Ważne jest mocne, niezależne, medyczne udokumentowanie stanu zdrowia i potrzeb opiekuńczych rodzica. W tym potrzebne są szczegółowe zaświadczenia od lekarzy / specjalistów, opis codziennych czynności, których osoba nie może wykonywać samodzielnie, prognoza (czy to stan przejściowy, czy trwały). Zaświadczenia od lekarzy lub historie leczenia/operacji/diagnozy należy przetłumaczyć na język angielski.

Gorzej przedstawia się sprawa z dowodami na brak opieki w Polsce. Należy bowiem udowodnić, że senior nie może otrzymać wymaganej opieki w Polsce, nawet przy finansowym i praktycznym wsparciu ze strony sponsora z UK.

Nie wystarczą pisma pisane przez dziecko lub rodzica. Potrzebne są zaświadczenia od lokalnych władz, ośrodków opieki społecznej, lekarzy lub prywatnych dostawców usług medycznych, wyjaśniające, dlaczego opieka nie jest dostępna (np. brak miejsc w domach opieki, brak odpowiedniego personelu, odległość geograficzna).

Wymagane są też dokumenty pokazujące, że opieka w Polsce jest nieosiągalna finansowo (koszty opieki prywatnej przewyższają możliwości finansowe seniora i sponsora).

Trzeba wykazać, kto mógłby się opiekować rodzicem (rodzina, sąsiedzi, opiekun, dom opieki) i dlaczego nie może tego robić. I wykazać bezwarunkowo, dlaczego tylko sponsor w UK może zapewnić odpowiedni poziom opieki i nikt inny.

Sponsor musi udowodnić także, że posiada odpowiednie finanse. W praktyce chodzi o to, że zapewni utrzymanie, mieszkanie i opiekę bez korzystania z publicznych środków.

Koszt uzyskania wizy Adult Dependent Relative

Koszt złożenia wniosku wynosi około 3000 funtów. Do tego należy doliczyć koszty tłumaczeń dokumentacji medycznej, które mogą być wysokie.

Wiza Adult Dependent Relative jest jedną z najtrudniejszych do uzyskania w całym systemie imigracyjnym UK. Proces ten jest skomplikowany, dlatego aplikujący często korzystają z pomocy wyspecjalizowanych prawników imigracyjnych. Na grupach internetowych pełno jest skarg osób, którym odmówiono wizy i nie mają jak sprowadzić rodziców do UK. Czeka ich niechciana przeprowadzka z powrotem do własnego kraju lub umieszczenie rodzica w domu opieki.

Co mówią prawnicy na temat wizy Adult Dependent Relative?

O opinię na temat trudnych kwestii związanych z wizą Adult Dependent Relative postanowiliśmy zapytać Jarmili Entezari, ekspertki od spraw imigracyjnych w kancelarii adwokackiej IMD Solicitors. Jest to polska Kancelaria Adwokacka w Anglii z siedzibami w Londynie, Manchesterze i Birmingham. IMD Solicitors pomaga Polakom oraz polskim firmom w rozwiązywaniu problemów prawnych w Wielkiej Brytanii. W zakresie ich usług znajduje się również prawo imigracyjne – wizy, pozwolenia na pracę, czy status osiedleńca.

W praktyce, z jakimi najczęstszymi powodami odmów spotykają się Państwo przy wnioskach o wizę Adult Dependent Relative?

Jarmila Entezari: „Najczęstszym powodem odmowy jest uznanie przez Home Office, że w kraju pochodzenia (zamieszkania) wnioskodawcy dostępna jest odpowiednia opieka, nawet jeżeli jest ona droga, trudno dostępna lub ma niższy standard niż opieka w Wielkiej Brytanii. W praktyce, jeżeli w kraju pochodzenia (zamieszkania) wnioskodawcy istnieją domy opieki lub profesjonalni opiekuni, Home Office zazwyczaj niechętnie uznaje, że wnioskodawca wymaga opieki świadczonej osobiście przez „sponsora” (czyli najczęściej członka rodziny) w Wielkiej Brytanii.

Wnioski są również często odrzucane, gdy dowody nie wskazują na długoterminową potrzebę osobistej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Zdarza się tak również, jeżeli wniosek opiera się bardziej na związku emocjonalnym czy potrzebie wsparcia finansowego, a nie rzeczywistej konieczności zapewnienia opieki w Wielkiej Brytanii.

Inną częstą przyczyną jest niewystarczająca, nieaktualna lub niespójna dokumentacja medyczna.”

Który element aplikacji ma kluczowe znaczenie z perspektywy Home Office?

Jarmila Entezari: „Najważniejszą kwestią dla Home Office jest to, czy wnioskodawca może uzyskać wymagany standard opieki w swoim kraju pochodzenia (zamieszkania). Przepisy nakładają bardzo wysokie wymogi, w ramach których należy wykazać, że odpowiednia opieka jest w praktyce niedostępna lub nieosiągalna finansowo, a nie tylko niewygodna, gorszej jakości lub niepożądana z emocjonalnego punktu widzenia. Ocena ta ma zazwyczaj charakter rozstrzygający.”

Jakiego rodzaju dowody dotyczące braku opieki w Polsce są w praktyce uznawane za najmocniejsze i najbardziej wiarygodne?

Jarmila Entezari: „Najbardziej przekonujące dowody to zazwyczaj szczegółowe i aktualne raporty medyczne od lekarzy prowadzących, wyjaśniające codzienne potrzeby wnioskodawcy w zakresie opieki oraz powody, dla których profesjonalna opieka lub opieka rodziny w Polsce jest realistycznie niedostępna. Bardzo ważne mogą być również niezależne ekspertyzy dotyczące systemu opieki w Polsce, dowody nieudanych prób zapewnienia opieki (takie jak korespondencja z placówkami opiekuńczymi lub służbami socjalnymi) oraz dowody, że żaden z bliskich krewnych w Polsce nie jest w stanie zapewnić wymaganej opieki. Ogólne oświadczenia lub wnioskowanie bez dowodów na potwierdzenie stawianych tez rzadko są wystarczające.”

Czy zdarzają się sytuacje, w których rodzina jest przekonana, że spełnia warunki, a mimo to wniosek ma bardzo małe szanse powodzenia? Na co szczególnie warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem procedury?

Jarmila Entezari: „Zdarza się, że rodziny uważają, że wymogi są spełnione, ponieważ opieka w Polsce jest emocjonalnie nie do przyjęcia, trudna logistycznie lub uciążliwa finansowo, szczególnie w przypadku, gdy „sponsor” z Wielkiej Brytanii od wielu lat zapewnia nieformalne wsparcie (najczęściej finansowe i emocjonalne). Jednak przepisy imigracyjne są znacznie bardziej rygorystyczne i koncentrują się na obiektywnej dostępności wymaganej opieki, a nie na osobistych preferencjach lub wygodzie rodziny.

Przed rozpoczęciem procedury należy realistycznie ocenić sprawę w świetle przepisów prawnych obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy w kraju pochodzenia (zamieszkania) dostępna jest profesjonalna opieka, domy opieki lub pomoc ze strony służb socjalnych oraz czy stan zdrowia wnioskodawcy rzeczywiście wymaga codziennej opieki osobistej, a nie tylko ogólnego lub doraźnego wsparcia. Home Office zazwyczaj oczekuje dowodów, że wszystkie opcje opieki w kraju pochodzenia (zamieszkania), które rozsądnie uznać można za dostępne zostały sprawdzone i okazały się nieodpowiednie.

Rodziny powinny również mieć świadomość, że same trudności finansowe rzadko są wystarczającym powodem, na którym można oprzeć wniosek, ponieważ Home Office zazwyczaj stoi na stanowisku, że wysokie koszty opieki nie oznaczają, że jest ona niedostępna. Bez szczegółowych dowodów medycznych, potwierdzenia nieudanych prób zapewnienia opieki oraz szczegółowych i klarownych wyjaśnień, dlaczego członkowie rodziny w kraju pochodzenia (zamieszkania) nie mogą zapewnić wsparcia, szanse na powodzenie są zazwyczaj niskie.”

Jaką rolę odgrywa wsparcie doświadczonego prawnika imigracyjnego przy tego typu sprawach i na jakim etapie pomoc prawna realnie zwiększa szanse powodzenia?

Jarmila Entezari: „Doświadczony prawnik imigracyjny powinien rozpocząć pracę nad sprawą od realistycznej oceny szans na powodzenie wniosku. Powinien zidentyfikować słabe i mocne punkty, a następnie doradzić, czy wniosek w ogóle ma szanse powodzenia. Jeżeli brakuje określonych elementów, prawnik imigracyjny powinien doradzić, w jaki sposób je uzupełnić.

Pomoc prawna jest szczególnie cenna przed złożeniem wniosku, ponieważ sprawy dotyczące dorosłych krewnych pozostających na utrzymaniu (Adult Dependent Relative) rzadko kończą się sukcesem, jeżeli argumenty prawne nie są od początku starannie przedstawione, a odpowiednie dowody załączone do wniosku. Po wydaniu odmowy przez Home Office opcje są często ograniczone, kosztowne i niepewne.

Ponadto prawnicy imigracyjni mają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw, co pozwala im przewidzieć, jak Home Office prawdopodobnie potraktuje określone okoliczności przedstawione we wniosku. Posiadają oni również szczegółową wiedzę prawną na temat odpowiednich przepisów imigracyjnych, wytycznych politycznych i orzecznictwa, w tym precedensów, które potwierdzają lub podważają konkretne argumenty. Ta wiedza specjalistyczna powinna znaleźć odzwierciedlenie w starannie przygotowanym piśmie wyjaśniającym okoliczności sprawy, które jest załączane do wniosku. W piśmie tym analizowane są dowody, przedstawiane argumenty prawne i jeżeli to konieczne – cytowane jest odpowiednie orzecznictwo w celu wzmocnienia pozycji wnioskodawcy.”

IMD Solicitors LLP nie ponosi odpowiedzialności za treści, opinie ani informacje zawarte w artykule, które nie są bezpośrednimi cytatami z naszych przedstawicieli. Zwracamy uwagę, że prawo mogło ulec zmianie od czasu publikacji artykułu. Zachęcamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań prawnych dotyczących prezentowanych treści.