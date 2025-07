Nawet 2000 funtów odszkodowania za przerwy w dostawie wody

Odszkodowanie za brak wody, przerwy w jej dostawie lub wszelkie awarie usług wodnych wzrośnie dziesięciokrotnie dla poszkodowanych gospodarstw domowych. Firmy wodociągowe będą zmuszone wypłacić nawet 2000 funtów rekompensaty.

Brytyjski rząd ogłosił pierwszą od 25 lat podwyżkę stawek odszkodowania dla klientów firm wodociągowych. Gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać nawet 2000 funtów w ramach reformy sektora.

Odszkodowanie za brak wody podniesie jakość usług?

Rząd ogłosił, że wypłaty odszkodowań od firm wodociągowych za takie problemy jak niskie ciśnienie wody, czy przerwy w jej dostawie lub zalanie kanalizacji wzrastają dziesięciokrotnie od 2 lipca.

Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Defra) poinformowało, że jest to pierwsza podwyżka stawek odszkodowań od 25 lat. Określiło to „pilną potrzebą” dostosowania wypłat do inflacji. A także odpowiedniego zrekompensowania gospodarstwom domowym słabej jakości usług.

Zgodnie z nowymi zasadami przy poważnych problemach wodociągowych spowodowanych na przykład powodzią, odszkodowania dla pokrzywdzonych klientów wyniosą nie 1000 funtów – jak do tej pory – a 2000 funtów.

Ponadto gospodarstwa domowe, które mają niskie ciśnienie wody, będą automatycznie uprawnione do otrzymania do 250 funtów odszkodowania. Poprzednio stawka ta była dużo niższa i wynosiła 25 funtów.

Kolejnym udogodnieniem jest to, że wypłaty będą musiały być automatycznie księgowane na kontach klientów.

Defra obecnie współpracuje ze spółkami wodnymi nad rozszerzeniem listy okoliczności, które będą skutkować wypłatą odszkodowań.

Podano także, że wejdzie w życie odszkodowanie za konieczność przegotowania wody przez klientów z powodu skażonego zaopatrzenia.

Niezadowolenie z usług wodnych

Decyzja rządu w sprawie wysokich odszkodowań związana jest z próbą uporania się z problemami trapiącymi sektor wodny. Ponadto jest odpowiedzią na rosnące niezadowolenie społeczeństwa z powodu zdegradowanego i zanieczyszczonego stanu rzek, jezior i wybrzeży. A także rosnących rachunków, premii dla szefostwa spółek wodnych i wypłat dla akcjonariuszy.

Minister ds. środowiska, Steve Reed powiedział, że „zbyt wiele firm wodociągowych zawodzi swoich klientów”. Ma także na myśli „przeciekające rury, słabe zaopatrzenie w wodę i niskie ciśnienie wody”.

– Rząd pociąga firmy wodociągowe do odpowiedzialności, każąc im oddawać pieniądze z powrotem do kieszeni ludzi, gdy zawodzą swoich klientów – powiedział Steve Reed.

Standardy, określone w Guaranteed Standards Scheme, określają podstawę obsługi klienta w sektorze wodnym. Obejmują one zapewnienie terminowego przywrócenia dostawy wody po przerwie, odpowiadanie na pisemne skargi i zarządzanie ryzykiem zalania ściekami.