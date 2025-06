Chcesz zostać w Wielkiej Brytanii na stałe? LANGUAGECERT pomoże Ci zrobić ten krok

Tysiące Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii planuje swoją przyszłość właśnie tutaj – na Wyspach. Jeśli należysz do tej grupy, warto wiedzieć, jak zadbać o swój status i zyskać pełne bezpieczeństwo. Pomóc może w tym LANGUAGECERT – uznany dostawca testów językowych zatwierdzonych przez Home Office.

Dla kogo naturalizacja, a dla kogo ILR?

Jeśli jesteś obywatelem Polski i masz status osoby osiedlonej (Settled Status) w ramach EU Settlement Scheme, możesz już teraz spełniać warunki do ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie (naturalizację).

Jeśli natomiast przyjechałeś do Wielkiej Brytanii na podstawie wizy pracowniczej, studenckiej lub rodzinnej – możesz starać się o Indefinite Leave to Remain (ILR) po pięciu latach legalnego pobytu. A to z kolei otwiera drogę do obywatelstwa, zazwyczaj po roku od uzyskania ILR (lub od razu – jeśli Twój małżonek jest obywatelem Wielkiej Brytanii).

Egzamin z angielskiego? Tylko test SELT od LANGUAGECERT

Aby uzyskać ILR lub obywatelstwo brytyjskie, trzeba wykazać znajomość języka angielskiego – zwykle poprzez zdanie egzaminu Secure English Language Test (SELT) na poziomie B1, zatwierdzonego przez Home Office.

I tutaj wkracza LANGUAGECERT – jedna z najbardziej elastycznych i przyjaznych opcji na rynku.

Zalety testu LANGUAGECERT B1 SELT:

To poważne decyzje – i ważne kroki. Zarówno Settled Status, jak i ILR pozwalają na stały pobyt oraz korzystanie z rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej czy świadczeń socjalnych (jeśli przysługują). Ale dopiero obywatelstwo daje pełnię praw i bezpieczeństwa – w tym prawo do paszportu brytyjskiego, głosowania we wszystkich wyborach i łatwiejszego sprowadzenia bliskich.

Możliwość rezerwacji nawet na 24 godziny przed egzaminem

Wstępne wyniki dostępne od razu po teście

Oficjalne wyniki w zaledwie 3 dni robocze

Egzamin ustny online z prawdziwym egzaminatorem

Bezpłatne materiały przygotowawcze

Opcja bezpłatnego powtórzenia testu (oferta czasowa)

Egzaminy odbywają się w centrach w całej Wielkiej Brytanii, m.in. w Londynie, Manchesterze, Leeds i Peterborough – a także za granicą.

Jeszcze nie jesteś gotowy? Sprawdź „Step to Success”

Jeśli dopiero zaczynasz naukę angielskiego na poziomie B1, LANGUAGECERT oferuje darmowy program przygotowawczy – Step to Success: ESOL SELT B1. To zestaw aktywności, które pomogą Ci zapoznać się z formatem testu, przećwiczyć zadania z natychmiastową informacją zwrotną, a nawet nagrać i ocenić swoją wypowiedź ustną.

Zrób pierwszy krok już dziś – tak jak tysiące Polaków, którzy zaufali LANGUAGECERT i pomyślnie przeszli przez proces naturalizacji.