Ten bank wypłaci 50 funtów jako „podziękowanie”

Po udanym przejęciu Virgin Money towarzystwo budowlane Nationwide zapowiedziało wypłatę premii dla swoich członków. Posiadacze konta bankowego mogą liczyć na bonus w wysokości 50 funtów. To forma podziękowania za pomoc w osiągnięciu dobrych wyników finansowych.

„Wielkie podziękowanie” ze strony banku Nationwide ma być warte 600 milionów funtów. Kwota ta zostanie podzielona na 12 milionów jego członków.

W praktyce oznacza to, że każdy posiadacz konta w towarzystwie budowlanych założonego w 1884 roku otrzyma 50 funtów. Większość płatności ma zostać zrealizowanych w przyszłym miesiącu, w kwietniu 2025 roku, jak czytamy na łamach „The Daily Mirror”.

Nationwide wypłaci 50 funtów

Kto otrzyma pieniędzy w ramach „podziękowania” od Nationwide? Do płatności kwalifikują się wszystko osoby, które pod koniec września ubiegłego roku posiadały konto oszczędnościowe, bieżące lub kredyt hipoteczny. Ponadto, w ciągu 12 miesięcy do września 2024 należało dokonać co najmniej jednej transakcji za pośrednictwem swojego rachunku bieżącego lub oszczędnościowego bądź posiadać saldo w wysokości co najmniej 100 GBP na swoim rachunku bieżącym, oszczędnościowym lub kredycie hipotecznym. Ostatecznie wypłata 50 funtów będzie realizowana od 9 kwietnia.

Konto danego członka lub kredyt hipoteczny muszą być nadal aktywne w momencie dokonywania płatności. Płatność zostanie zrealizowana automatycznie. Zatem ​​nie ma potrzeby kontaktowania się z Nationwide w tej sprawie. Podsumowując, wszystko odbędzie się „automatycznie”, jak podaje „Mirror”.

To nie jedyny bonus, na jaki mogą liczyć członkowie

Przypomnijmy, Nationwide ogłosiło zamiar przejęcia Virgin Money w marcu 2024 roku. Ostatecznie transakcja została sfinalizowana w październiku 2024. Przejęcie zatwierdzono po tym, jak 90% akcjonariuszy Virgin Money poparło tę decyzję w głosowaniu na początku ubiegłego roku.

– Nationwide stało się jeszcze silniejsze, gdy kupiło Virgin Money – komentuje Debbie Crosbie, dyrektor generalna Nationwide. – Już teraz podnosimy jakość usług oferowanych naszym klientom. Wielkie ogólnokrajowe podziękowania są wyrazem uznania dla roli, jaką odegrali nasi członkowie w budowaniu naszej siły finansowej. To ona umożliwiła zawarcie tej umowy. To zresztą kolejna z bardzo realnych korzyści płynących z członkostwa w Nationwide i naszego nowoczesnego modelu spółdzielczości – zaznaczyła.

Tymczasem należy zaznaczyć, iż płatność z podziękowaniem jest czymś innym, niż płatność „Fairer Share”. Nationwide wypłacała ją swoim członkom przez ostatnie dwa lata. Wynosiła ona 100 funtów. Jest ona zależna od wyników finansowych osiąganych przez towarzystwo budowlane. Zapowiedziano już, że członkowie Nationwide mają otrzymać trzecią wypłatę „Fairer Share” w maju tego roku.

W jaki sposób działa bank Nationwide?

Nationwide Building Society założono w styczniu 1884 roku. To największy bank detaliczny w Wielkiej Brytanii pod względem liczby oddziałów. Jednocześnie to największe towarzystwo budowlane na świecie. Liczba jego członków wynosi ponad 16 milionów. Nationwide jest także siódmą co do wielkości spółdzielczą instytucją finansową.

Działa jako brytyjska instytucja finansowa typu mutual. Ogólnie mówiąc, oznacza to, że ​​jest własnością swoich członków, i działa na ich rzecz. Siedziba Nationwide znajduje się w angielskim Swindon (hrabstwo Wiltshire).