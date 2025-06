Dziecko przygniecione drzewem, gwałt na 15-latce i samochód koziołkujący na Piccadilly Circus. Tragiczne dni w Londynie

Miniony weekend oraz tydzień w Londynie pełen był tragicznych zdarzeń. Policja i ratownicy medyczni interweniowali niezwykle często, nawet jak na stolicę UK. Dodatkowo dwa dramatyczne wypadki: w wyniku których zginęło dziecko i samochód koziołkujący po Piccadilly Circus to zdarzenia, koło których trudno przejść obojętnie. Tragiczne dni w Londynie to przerażające kalendarium zbrodni, przemocy i tragicznych zdarzeń.

Miniony tydzień w Londynie zapisał się jako jeden z najbardziej tragicznych w ostatnich miesiącach. Stolica Wielkiej Brytanii doświadczyła fali przemocy i dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły opinią publiczną. Co się wydarzyło?

Tragiczne dni w Londynie – przemoc i brutalne przestępstwa.

Lista niestety jest długa. Trzy osoby straciły życie w wyniku przestępstw z użyciem noża i broni palnej. Natomiast dwie kolejne walczą o życie po brutalnym ataku. Policja prowadzi również obławę po brutalnym gwałcie na 15-letniej dziewczynce w Romford. Doszło również do wielu drobniejszych przestępstw. Te zdarzenia sprawiają, że mieszkańcy UK pytają coraz częściej: czy mogę czuć się bezpiecznie w moim mieście?

Śmierć młodego mediatora przed meczetem

Jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń była śmierć 22-letniego Dara Omara, który został zaatakowany nożem przed Hounslow Muslim Centre w zachodnim Londynie. Według świadków Dara próbował jedynie załagodzić bójkę, która wybuchła przed restauracją Menara Lounge, gdzie pracował. Zginął na miejscu od ciosów nożem.

Policja zatrzymała i oskarżyła trzech mężczyzn: 27-letniego Kaywana Warziera Karima o morderstwo oraz posiadanie niebezpiecznego narzędzia. Oskarżeni są także 33-letnia Tania Hamza i 31-letni Aziz Hama o pomoc sprawcy i udział w zamieszkach. Kolejny mężczyzna został aresztowany pod zarzutem morderstwa. Według policji incydent nie był związany z pobliskim meczetem. Jednak budzi poważne obawy o bezpieczeństwo.

Zabójstwo kobiety w Hackney Wick

Zaledwie kilka dni później, w czwartkowy wieczór, w dzielnicy Hackney Wick doszło do kolejnego tragicznego zdarzenia. Kobieta w wieku około 40 lat została śmiertelnie ugodzona nożem w Monier Road. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Jednak kobieta zmarła jeszcze przed przyjazdem do szpitala. Policja zatrzymała w tej sprawie mężczyznę w wieku 20 lat, który znał ofiarę. Śledczy podkreślają, że był to odosobniony incydent. Dlatego nie ma zagrożenia dla lokalnej społeczności.

Nastolatek zastrzelony w Enfield

Tego samego wieczora w Enfield, na Great Cambridge Road, rozległy się strzały. Ofiarą okazał się 18-letni chłopak, który po przewiezieniu do szpitala zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawcy nie zostali dotąd zatrzymani. Dlatego policja apeluje do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w śledztwie.

Brutalne pobicie w Willesden Green

W środę wieczorem w pobliżu stacji Willesden Green doszło do kolejnego aktu przemocy. Dwóch młodych mężczyzn, w wieku 20 i 21 lat, zostało ciężko rannych w wyniku ataku nożem. Mężczyźni wciąż walczą o życie w szpitalu. Trzeci mężczyzna, również 20-letni, został aresztowany pod zarzutem usiłowania morderstwa. Policja wysłała na miejsce specjalistyczne jednostki w obawie przed ewentualnym atakiem chemicznym, jednak zagrożenia nie potwierdzono. Funkcjonariusze zaznaczyli, że i ten incydent nie miał związku z pobliskim meczetem ani terroryzmem.

Gwałt na 15-letniej dziewczynce w Romford

Wstrząsem dla mieszkańców miasta okazała się także wiadomość o brutalnym gwałcie na 15-letniej dziewczynce w Romford. Do ataku doszło w niedzielę wieczorem, w tunelu dla pieszych przy St Edwards Way, w pobliżu centrum handlowego The Brewery. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy. Dlatego apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą przyczynić się do jego zatrzymania.

Tragiczne podsumowanie ostatnich dni w Londynie

Przestępstwa, śmierć wielu ludzi i brutalne ataki z użyciem noża przerażają. Jednak w miniony weekend w stolicy UK doszło również to tragicznych wypadków. Mieszkańcy pytają o bezpieczeństwo. Tragiczne dni w Londynie to dramatyczny wypadek samochodowy oraz niepotrzebna śmierć dziecka.

Śmiertelny wypadek na Piccadilly Circus

Na tragiczny bilans ostatnich dni składa się również śmiertelny wypadek samochodowy, do którego doszło w samym sercu Londynu – na Piccadilly Circus. W wyniku zderzenia zginęła jedna osoba, a kilka innych zostało rannych. Dokładne przyczyny zdarzenia badają śledczy. Niemniej wypadek wywołał ogromna poruszenie. Kierowca auta wjechał w niezwykle uczęszczane miejsce z ogromną prędkością. W zasadzie niemal cudem jest, że nie ma więcej ofiar i rannych.

Dramat w parku – dziecko przygniecione przez drzewo

Dodatkowo w jednym z londyńskich parków miała miejsce kolejna tragedia. Na skutek gwałtownej burzy powalone drzewo przygniotło kilkuletnie dziecko. Mimo szybkiej akcji ratunkowej dziewczynki nie udało się uratować. To dramatyczne zdarzenie dopełnia tragicznego obrazu tygodnia pełnego przemocy i nieszczęść w stolicy.

Tragiczne dni w Londynie. Nawet stolica w UK jest w szoku

Seria brutalnych przestępstw i tragicznych wypadków z ostatnich dni budzi poważny niepokój mieszkańców Londynu. W mieście, które od lat zmaga się z problemem przestępczości z użyciem noża, eskalacja przemocy w tak krótkim czasie wstrząsnęła opinią publiczną. Policja zapewnia o zwiększonych patrolach i intensywnych działaniach śledczych. Jednak wielu londyńczyków zadaje sobie pytanie, jak długo jeszcze takie tragedie będą powtarzać się na ulicach ich miasta.