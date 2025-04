Uchodźca skazany za gloryfikowanie terroryzmu w social mediach

Uchodźca szukający schronienia w Wielkiej Brytanii został skazany za wyrażanie poparcia dla Państwa Islamskiego i terroryzmu. Hakan Barac w mediach społecznościowych gloryfikował Osamę bin Ladena i Abu Bakra al-Baghdadiego. Publikował także materiały propagujące działalność terrorystyczną.

Bristol Crown Court skazał uchodźcę z Turcji na wyrok w wysokości trzech lat i dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności. W obliczu brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości 28-letni Hakan Barac przyznał się do pięciu zarzutów związanych z internetową dystrybucją publikacji terrorystycznych i jednego zarzuty dotyczącego wyrażania poparcia dla zakazanej organizacji.

Teraz zostanie podjęta decyzja co do jego deportacji z Wielkiej Brytanii.

Uchodźca skazany za terroryzm

Pochodzący z Turcji Hakan Barac do Wielkiej Brytanii przybył w poszukiwaniu azylu w 2023 roku, jak podaje serwis informacyjny BBC. Na Wyspy dostał się, przepływając przez kanał La Manche na niewielkiej łodzi. Uchodźca znalazł schronienie w Walii i zamieszkał w mieście Newport. W zeszłym roku aresztowali go funkcjonariusze walijskiej jednostki Counter Terrorism Policing. Służby zwróciły na niego uwagę ze względu na jego działalność w internecie.

Jak ustalono, Barac miał umieszczać w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie i Telegramie, filmy poświęcone islamskiemu terroryzmowi. Wśród rozpowszechnianych przez niego materiałów, były nagrania dżihadystów szykujących się do samobójczej śmierci. Swoją działalnością w internecie gloryfikował Osamę bin Ladena i Abu Bakra al-Baghdadiego oraz popierał działalność tzw. Państwa Islamskiego. Innym „bohaterem” udostępnianych materiałów miał być Mohammed Khalifa.

Ekstremistyczne i brutalne materiały w social media

Według prokuratury materiały rozprowadzane przez Hakana Baraca miały nie tylko „ekstremistyczny” charakter, ale przedstawiały także drastyczną przemoc. – Było oczywiste, że znaczna liczba obserwujących jego konta w mediach społecznościowych była zainteresowana treściami związanymi z islamskim radykalizmem – komentuje Ben Lloyd, reprezentujący oskarżenie, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC.

Zwrócono jednak uwagę, iż uchodźca z Turcji postępował „lekkomyślnie” i „nieumyślnie”. – Oskarżony udostępniał materiały lekkomyślnie. Innymi słowy, nie zważał na to, czy skutkiem jego opublikowania materiału będzie bezpośrednie lub pośrednie zachęcanie do popełniania, przygotowywania lub podżegania do aktów terrorystycznych. Stanowisko oskarżenia jest takie, że działalność oskarżonego, choć nieumyślna, wiązała się jednak z powtarzającym się i umyślnym lekceważeniem. Wiązała się z wyraźnym, poważnym i oczywistym ryzykiem zachęcania do działalności terrorystycznej – dodaje Lloyd.

„Nie zachęcał” do działalności terrorystycznej

Natomiast adwokat broniący mieszkającego w Walii uchodźcy zaznaczał, iż jego klient nie promował, „nie zachęcał” do działalności terrorystycznej. Co więcej, ze względu na ograniczony zasięg, publikowane przez niego materiały docierały jedynie do niewielkiej ilości osób.

Z kolei sędzia Martin Picton stwierdził, że udostępnione materiały gloryfikujące „brutalny terroryzm”.

– Rozpowszechnianie materiałów tego rodzaju ma wyraźny potencjał wspierania takiej działalności – podsumował sędzia zasiadający w Bristol Crown Court.

Jaku wyrok wydał sąd?

– Jesteście tutaj, aby szukać azylu. Jednocześnie decydujecie się rozpowszechniać materiały, które uderzają w samo sedno naszego demokratycznego społeczeństwa. To, że zachowujecie się w ten sposób, szukając schronienia w tym kraju, jest bardzo trudne do zrozumienia. To musi wydawać się całkowicie nie do przyjęcia dla wszystkich prawomyślnych ludzi – dodawał sędzia Picton.

Natomiast oficer Leanne Williams z Counter Terrorism Policing Wales nie ma wątpliwości, że skazany uchodźca jest „bez wątpienia” osobą „niebezpieczną”.

– Hakan Barac wyraźnie zademonstrował swoje poparcie dla Państwa Islamskiego. Naszym absolutnym priorytetem jest zapewnienie, że społeczeństwo będzie chronione przed nim i jego odrażającą retoryką – komentowała, jak cytujemy za BBC.