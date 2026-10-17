Legalne wędkowanie w Anglii – oto wszystko, co musisz wiedzieć

Co jest potrzebne, aby legalnie móc łowić ryby w Wielkiej Brytanii? Oto wszystko, co na ten temat musicie wiedzieć!

Aby móc legalnie łowić ryby w Wielkiej Brytanii potrzebne jest odpowiednie pozwolenie. W Anglii, Walii oraz przygranicznym rejonie Szkocji, aby móc wędkować konieczny jest odpowiednik polskiej karty wędkarskiej, czyli „fishing rod license” (w skrócie „FRL”). Jak zdobyć taki dokument? Jakie są tego koszty? Oto wszystko, co musicie wiedzieć na temat łowienia ryb w UK!

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Pozwolenie na łowienie ryb w Anglii

Aby wędkować i móc łowić łososia, pstrąga, ryby słodkowodne, stynkę lub węgorza, potrzebujesz wędki oraz specjalnego pozwolenia FRL, które jest konieczne w rejonach:

Anglii (z wyjątkiem rzeki Tweed)

Walii

regionu Border Esk w Szkocji

Podczas łowienia zawsze musisz mieć przy sobie licencję FRL, w innym wypadku grozi ci kara. Grzywna w Anglii za łowienie bez odpowiedniego pozwolenia może sięgać nawet 2500 funtów! Po więcej szczegółów odsyłamy na oficjalną stronę rządową dotyczącą łowienia ryb w UK (Buy a rod fishing licence)

Dodajmy, że aby móc łowić ryby w Tamizie potrzebne jest jeszcze dodatkowe zezwolenie. Do zakupu pozwolenia zobowiązane są osoby dorosłe. Dzieci poniżej 13. roku życia nie potrzebują licencji. Licencje dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat są bezpłatne, jednak nadal trzeba postarać się o ich wystawienie. Jeśli ktoś wybiera się w towarzystwie dziecka poniżej 13 roku życia, aby powędkować również potrzebuje pozwolenia.

Czy potrzebne jest coś oprócz samego pozwolenia na wędkowanie? Tak!

pozwolenie właściciela gruntów na połowy na prywatnych gruntach

dodatkowa licencja na połowy w śluzach lub jazach na Tamizie

podczas łowienia ryb w Anglii i Walii należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów

trzeba również pamiętać o sezonie wyłączonym z połowów – obowiązuje on od 15 marca do 15 czerwca każdego roku (tzw. close season)

ryby słodkowodne można natomiast łowić na zamkniętych wodach stojących i kanałach przez cały rok.

„Jest również kupa łowisk komercyjnych czy, jak kto woli łowisk specjalnych. Najwięcej (chyba) jest łowisk karpiowych, ale znajdą się też łowiska pstrągowe, na których przeważnie wolno łowić tylko na muchę. Znam tylko jedno łowisko gdzie można Wędkować wszystkimi metodami i zjawiam się tam dwa trzy razy do roku z reguły w sezonie zamkniętym i kiedy mam ochotę zjeść świeżą rybkę złowioną własnoręcznie” – pisze Dariusz Goroń na łamach portalu ZPW.pl

Kupno licencji na wędkowanie w UK

Licencję można nabyć na cztery sposoby: online, osobiście, telefonicznie za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub przez coroczne polecenie zapłaty z Environment Agency. Wszelkie informacje na ten teamt znajdziesz od tym linkiem: Buy a rod fishing licence

Możesz kupić 1-dniową, 8-dniową lub 12-miesięczną licencję płacą za nią online. Do wykonania takiej transakcji będzie potrzebował:

karty debetowej lub kredytowej

numeru Blue Badge lub National Insurance, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i ubiegasz się o 12-miesięczną licencję

dane drugiej osoby (takie jak data urodzenia), jeśli kupujesz licencję dla kogoś innego

Ta licencja może zacząć obowiązywać w dowolnym dniu, ale maksymalnie do 60 dni od dnia zakupu.

Możesz również kupić licencję na poczcie lub kontaktując się z Environment Agency

Dział Licence sales and extensions

Telefon: 0344 800 5386

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Jeśli nie otrzymałeś swojej licencji do 10 dni roboczych to skontaktuj się z Agencją Srodowiska:

Agencja Środowiska

[email protected]

Telefon: 03708 506 506

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Zasadniczo w Anglii mamy dwa rodzaje licencji. Którą wybrać? To zależy jak będziemy łowić (dwoma czy jedną wędką) oraz co i gdzie będziemy łowić.