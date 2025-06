Zimno, wilgoć i pleśń. Tak mieszka ponad milion Brytyjczyków

Dane z analizy przeprowadzonej przez niezależnych badaczy Biblioteki Izby Gmin ujawniają, że ponad milion prywatnie wynajmowanych mieszkań (domów) w Wielkiej Brytanii nie spełnia standardu Decent Homes. Złe warunki mieszkaniowe dotyczą ponad jednej piątej prywatnego rynku najmu.

Standard Decent Homes określa minimalne warunki, jakie musi spełniać nieruchomość, by można było w niej bezpiecznie i komfortowo mieszkać. Niestety niemal pół miliona z tych domów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, a drugie 500 tys. poważnie aspiruje do czarnej listy. Zakładając, że każde mieszkanie w złym stanie technicznym zajmuje przynajmniej jedna osoba, robi nam się duża skala problemu.

Zimno, wilgoć i brak podstawowych udogodnień – złe warunki mieszkaniowe w UK w pigułce

Analiza szczegółowo pokazuje, dlaczego wiele domów nie spełnia wymogów. Najczęściej wskazywanym problemem jest brak komfortu termicznego – blisko 400 tys. domów nie jest w stanie utrzymać temperatur odpowiednich do życia, co szczególnie w czasie fali upałów lub srogiej zimy staje się zagrożeniem dla zdrowia.

Dodatkowo blisko 300 tys. domów wymaga istotnych napraw. Mowa tu o poważnych usterkach, takich jak przeciekające dachy, pleśń, zagrzybienie czy szkodniki. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy domów nie ma podstawowych udogodnień – brakuje w nich działającej toalety lub dostępu do bieżącej wody.

Szczególnie niebezpieczne są tzw. zagrożenia kategorii 1. Obejmują one następujące problemy: zawilgocenie, brak ogrzewania, awarie instalacji elektrycznej oraz zły stan konstrukcji budynku.

Fala upałów obnaża niedostosowanie brytyjskich domów

Problem złego stanu technicznego domów uwidocznił się jeszcze bardziej w kontekście niedawnej fali upałów, kiedy temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Eksperci i organizacje społeczne wzywają do pilnej ochrony lokatorów przed skutkami ekstremalnych temperatur, które w domach bez odpowiedniej izolacji i wentylacji mogą poważnie zagrażać zwłaszcza osobom starszym i przewlekle chorych.

Obecnie blisko 20 proc. wszystkich domów w Wielkiej Brytanii to mieszkania wynajmowane prywatnie. Ich znaczenie w systemie mieszkaniowym kraju jest ogromne, ale standardy – wciąż niewystarczające. Lib Dems apelują więc o pilne wprowadzenie dziesięcioletniego programu izolacji domów, szczególnie dla osób o niskich dochodach. Proponują bezpłatną termoizolację najgorzej ocenianych lokali.

Koniec eksmisji bez powodu

W odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy w sektorze prywatnym wicepremier Angela Rayner zapowiada nową ustawę o prawach najemców, która ma zlikwidować tzw. eksmisje „bez winy”, czyli możliwość wyrzucenia najemcy bez podania powodu i z krótkim okresem wypowiedzenia.

Projekt zakłada także wprowadzenie Standardu Decent Homes do prywatnego sektora, co do tej pory obowiązywało wyłącznie w mieszkaniach socjalnych. W planach jest także powołanie nowego Rzecznika ds. Wynajmu, który będzie bronił praw lokatorów, oraz zwiększenie uprawnień władz lokalnych do kontrolowania warunków w wynajmowanych mieszkaniach.