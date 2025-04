Będą 12-miesięczne wizy pracownicze dzięki porozumieniu UK z UE?

Jeśli negocjacje między UK i UE przebiegną pomyślnie, plan po Brexicie umożliwiałby zarówno młodym Brytyjczykom jak i Europejczykom swobodne podróżowanie i pracę. Czy Unia Europejska i Wielka Brytania wprowadzą 12-miesięczne wizy pracownicze?

Unia Europejska jest gotowa na duże ustępstwa w negocjacjach wobec Wielkiej Brytanii w sprawie wiz pracowniczych. Obie strony chcą umożliwić Brytyjczykom i mieszkańcom państw Unii w wieku od 18 do 30 lat swobodne podróżowanie i pracę.

Uda się wypracować 12-miesięczne wizy pracownicze między UK i UE?

Jeśli negocjacje między innymi w sprawie 12-miesięcznych wiz pracowniczych przebiegną pomyślnie, utoruje to drogę do długo oczekiwanego „resetu” z Brukselą.

Za kluczowe żądanie Unii Europejskiej uznano program, który umożliwiłby tysiącom młodych obywateli państw UE życie i pracę w Wielkiej Brytanii. Porozumienie umożliwiłoby osiągnięcie paktu po Brexicie, który dotyczyłby obrony, energii i migracji.

Państwa członkowskie są otwarte także na plan w rodzaju „one in, one out” (jeden wchodzi, jeden wychodzi), który rozważa obecnie minister spraw wewnętrznych.

Program dla młodych

Źródła UE podały, że plan dla młodych w wieku 18 do 30 lat zostanie przemianowany na program „youth experience”. W ten sposób Wielka Brytania chciałaby zapobiec sugestiom, że ponownie otwiera szlaki imigracyjne dla obywateli UE.

W sprawie programu mobilności młodzieży wypowiedział się rzecznik Downing Street.

– Obie strony omawiają szeroki zakres kwestii, co jest całkowicie normalne w przypadku negocjacji – oświadczył rzecznik.

Po raz pierwszy program mobilności młodzieży zaproponowała Unia Europejska. Umożliwiłby on młodym ludziom pracę lub naukę przez okres do czterech lat w krajach drugiej strony w kwietniu 2024 roku. Jednak odrzuciła go Partia Pracy i konserwatyści.

Wielka Brytania bierze już udział w programie mobilności młodzieży, który pozwala osobom z 12 krajów spoza UE na pracę w Wielkiej Brytanii przez okres dwóch lub trzech lat. Dane Home Office pokazują, że w 2023 roku w ramach programu do Wielkiej Brytanii przybyło zaledwie 23 000 młodych ludzi, z czego 9900 z Australii.

Nie będzie powrotu do swobodnego przepływu osób

Minister ds. środowiska, Steve Reed zapewnia, że rząd nie zamierza „łamać” zobowiązań zawartych w manifeście dotyczących swobody przemieszczania się. W wywiadzie dla Times Radio powiedział:

– W naszym manifeście jasno stwierdziliśmy, że nie będzie powrotu do jednolitego rynku, unii celnej ani swobody przemieszczania się. I takie pozostaje nasze stanowisko.

Niektóre państwa członkowskie z kolei „mocno domagają się” powrotu Wielkiej Brytanii do programu wymiany uniwersyteckiej i zawodowej Erasmus+. Jest to jednak coś, co nie wchodzi w grę dla Wielkiej Brytanii ze względu na nierównowagę studentów przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii w przeszłości w porównaniu do Brytyjczyków studiujących w państwach UE.