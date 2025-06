Awaria banku to niemal codzienność. Ile gotówki warto mieć w domu?

Awarie systemów bankowych, black out, blokada konta po włamaniu… Czasy mamy niezwykle ciekawe, dlatego coraz częściej władze i przedstawiciele bankowości namawiają Brytyjczyków do wypłaty gotówki na “czarną godzinę”. Lepiej być przygotowanym, niż nie mieć za co kupić bułek na śniadanie. Gdy nie zapłacisz kartą, nie wypłacisz pieniędzy – zostaje polegać na przezorności. Zatem ile gotówki minimalnie mieć w domu i co zrobić, gdy przydarzy Ci się awaria banku?

Coraz częstsze awarie systemów bankowych w Wielkiej Brytanii stają się realnym zagrożeniem dla codziennego funkcjonowania milionów ludzi. Zablokowana karta, niedziałające aplikacje mobilne, brak dostępu do konta. To nie są już sytuacje wyjątkowe, lecz powtarzające się problemy. Jak się przygotować? Ile gotówki warto mieć w domu? I co zrobić, gdy bank nagle „przestaje działać”?

Awaria banku – nie incydent, lecz codzienność

W ciągu ostatnich 12 miesięcy banki w Wielkiej Brytanii odnotowały setki incydentów związanych z awariami systemów informatycznych. Od wielkich graczy, takich jak Barclays, HSBC czy Lloyds, po mniejsze instytucje. Niemal każda instytucja finansowa zmaga się z przerwami w dostępie do usług.

Czasem są to godziny bez dostępu do aplikacji mobilnej, innym razem – całodniowe przerwy w możliwości płatności kartą lub wypłaty gotówki. Skutki? Od nieopłaconych rachunków po realne problemy z zakupem jedzenia czy paliwa.

Dlaczego dochodzi do awarii banków? Winne systemy, hakerzy i… geopolityka

Przyczyn rosnącej liczby awarii bankowych jest wiele. Wiele banków opiera się na przestarzałych systemach informatycznych. Dlatego są tak podatne na przeciążenia i błędy. Dodatkowo coraz częściej dochodzi do cyberataków. Grupy hakerskie, niejednokrotnie powiązane z obcymi państwami, celują właśnie w infrastrukturę finansową. Wzmożona aktywność służb wywiadowczych, działania sabotażowe i ataki ransomware to już nie tylko scenariusze z filmów, ale realne zagrożenia, które mogą wyłączyć system bankowy na wiele godzin lub dni.

Co zrobić, gdy przydarzy Ci się awaria banku?

W pierwszej kolejności warto zachować spokój. Większość awarii trwa od kilku godzin do maksymalnie jednej doby. Warto na bieżąco śledzić komunikaty publikowane przez bank na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. To tam pojawiają się pierwsze informacje o usterkach, przewidywanym czasie ich naprawy czy działaniach zastępczych.

Należy unikać wielokrotnego powtarzania nieudanych płatności – mogą one „nadrobić” się później, powodując niepotrzebne obciążenia konta. W przypadku problemów z logowaniem lub widocznych nieprawidłowości – np. brakujących środków – należy jak najszybciej zadzwonić na infolinię banku i zgłosić sprawę. Jeśli posiadasz rezerwę gotówki, korzystaj z niej w pierwszej kolejności – to pozwala uniknąć stresu i zwiększonego ryzyka finansowego.

Ile gotówki warto mieć w domu? Eksperci podają konkretną kwotę

Eksperci, tacy jak Fred Harrington z Proxy Coupons, radzą, aby w domowym sejfie lub dobrze zabezpieczonym miejscu trzymać gotówkę wystarczającą na pokrycie podstawowych wydatków przez 3 do 5 dni. Dla przeciętnej rodziny w Wielkiej Brytanii oznacza to od 200 do 400 funtów. To kwota, która pozwala kupić jedzenie, lekarstwa, zapłacić za paliwo czy przejazd komunikacją publiczną.

Dobrze, by banknoty były w różnych nominałach. Nie wszystkie sklepy przyjmują wysokie nominały. Gotówki nie należy przechowywać na widoku. Najlepiej trzymać ją w miejscu trudno dostępnym, w zamykanym schowku lub sejfie. Warto też ustalić z domownikami zasady korzystania z rezerwy. To fundusz awaryjny, a nie dodatkowe kieszonkowe.

Gotówka to nie relikt przeszłości – to element bezpieczeństwa

Choć świat dynamicznie zmierza w stronę pełnej cyfryzacji, ostatnie lata pokazały, że zbyt duża zależność od bankowości elektronicznej może być ryzykowna. Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzysy energetyczne, ataki hakerskie. Każda z tych sytuacji miała wpływ na stabilność usług finansowych. Awaria banku to niemal codzienność w Wielkiej Brytanii.

Mając nawet niewielką rezerwę gotówkową, zyskujemy niezależność i poczucie kontroli. Gotówka pozwala przetrwać krótkoterminowy kryzys, gdy zawodzi technologia lub infrastruktura.

Miej plan B zanim system powie „błąd”

Awaria banku może przydarzyć się każdemu. Niezależnie od tego, czy jesteś emerytem, studentem czy właścicielem firmy. Kluczem jest przygotowanie. Traktuj gotówkę jak apteczkę czy gaśnicę. Może leżeć nieużywana przez długie miesiące, ale w odpowiednim momencie może uratować Ci dzień. Bo lepiej mieć w portfelu kilka funtów na bułki, niż zostać z kartą, która mówi tylko jedno: „transakcja odrzucona”.