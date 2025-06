Ostrzeżenie przed upałami. Temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza

Od godziny 12.00 w piątek do godziny 18.00 we wtorek będą obowiązywać ostrzeżenia dotyczące upałów w UK. Met Office wydało bursztynowe alerty.

Upały w UK utrzymają się od piątku do wtorku, jednak najgorętszej pogody możemy spodziewać się w niedzielę i poniedziałek.

Gdzie będą najbardziej dotkliwe upały w UK?

W związku z wysokimi temperaturami, które będą stanowić zagrożenie dla zdrowia, wydano ostrzeżenia dla mieszkańców niektórych części kraju. Alerty bursztynowe będą obowiązywać w pięciu regionach: East Midlands, South East, South West, East i w Londynie.

Natomiast słabsze – żółte alerty dotyczące upałów wydano dla rejonów Yorkshire i Humber oraz West Midlands. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) ostrzega, że w czasie upałów może być przeciążona służba zdrowia.

Przypomnijmy, że system UKHSA współpracuje wprawdzie z Met Office, jednak koncentruje się na zagrożeniach dla zdrowia. W założeniu ma zapewnić wczesne ostrzeżenia dla NHS.

Istnieją cztery poziomy ostrzeżeń – zielony, żółty, bursztynowy i czerwony. Ostrzeżenie bursztynowe oznacza, że cała służba zdrowia prawdopodobnie ucierpi z powodu upałów.

W najbliższych dniach jedynie Szkocja i Irlandia Północna nie odczują gorąca. Będzie tam około 22 stopni Celsjusza. Jednak zdecydowanie temperatury będą rosły we wschodniej Anglii i południowo-wschodniej Anglii w piątek i osiągną 27 stopni Celsjusza.

W weekend przekroczą już 30 stopni Celsjusza, a upał rozprzestrzeni się już na wszystkie obszary oprócz dalekiego zachodu Anglii i Walii. W rejonach Midlands, Lincolnshire, East Anglia i południowo-wschodniej Anglii temperatura szybko osiągnie 30 stopni lub więcej.

Szczyt gorąca w poniedziałek

Szczyt upałów nastąpi w poniedziałek. Wtedy słupki rtęci mogą pokazać nawet 34 lub 35 stopni Celsjusza w okolicach Londynu i Cambridge. Niestety w tym czasie utrzyma się także duża wilgotność powietrza, przez co warunki pogodowe będą bardziej uciążliwe. Także w nocy.

W niektórych rejonach UK w niedzielę i poniedziałek może wystąpić tzw. noc tropikalna, czyli taka, w której temperatury nie spadają poniżej 20 stopni Celsjusza.

Według prognoz temperatury mają spaść we wtorek, chociaż niektóre części Anglii pozostaną nadal w strefie gorąca. Temperatury w okolicach 30 stopni Celsjusza spodziewane są we wschodniej Anglii i południowo-wschodniej Anglii. We wtorek mogą także wystąpić burze.