Dramatyczne chwile na Heathrow. Airbus uderzył ogonem o pas

Na londyńskim Heathrow samolot uderzył dwukrotnie ogonem o nawierzchnię pasa startowego. Zdarzenie nagrały dwie kamery, w tym BigJetTV. Jest to poważne zdarzenie lotnicze, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Maszyna odleciała na tzw. drugi krąg, po czym bezpieczenie wylądowała. Jednak jak doszło do tego wypadku?

Co dokładnie wydarzyło się na Heathrow?

Samolot linii British Airways, lot BA431 z Amsterdamu do Londynu podjął standardowe podejście do lądowania w czwartek. Takie w jakich uczestniczymy setki razy. Lot odbywał się Airbusem A321neo. Z relacji wynika, że samolot podchodził do lądowania na pasie 27L.

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Po dotknięciu pasa podwodziem, samolot odbił się od pasa, a jego ogon zetknął się z nawierzchnią. Na nagraniach widać, że dzieje się tak dwukrotnie. Załoga przerwała lądowanie i wykonała odejście na drugi krąg (go-around). Około 14 minut później samolot bezpiecznie wylądował przy drugiej próbie.

Całość widać na poniższym nagraniu:

Dlaczego samolot uderza ogonem o pas?

Do takich zdarzeń dochodzi stosunkowo rzadko. Logiczną przyczyną jest zbyt duży kąt pochylenia samolotu w momencie dotknięcia pasa. Pilot za mocno unosi nos samolotu i przez to ogon dotyka ziemi. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być także silny wiatr lub nagłe podmuchy. Do tego dochodzą zbyt duża prędkość opadania oraz błędy w technice pilotowania albo niewłaściwe parametry podejścia. Rok temu doszło do podobnego zdarzenia także na Heathrow o czym piszemy poniżej.

Warto zaznaczyć, że Airbus A321 jest najdłuższy ze wszystkich modeli tej serii.

Czy wyjaśniono przyczyny wypadku na Heathrow?

Na tę chwilę nie ma potwierdzonej przyczyny. Brytyjska komisja AAIB prowadzi dochodzenie, a British Airways nie ujawnia szczegółów. Pojawiają się jednak spekulacje na temat tego, że przyczyną mogło być boczne przechylenie samolotu podczas lądowania. Na filmie widać, że koła nie dotknęły pasa równocześnie. Najpierw dotknęło pasa lewe podwozie główne, a następnie prawe. Mogło to sprzyjać odbiciu i niestabilnemu dalszemu przebiegowi lądowania.

Dlaczego piloci poderwali samolot zamiast kontynuować lądowanie?

Wydaje się to być wbrew rozsądkowi, żeby podrywać samolot, który i tak jest nadmiernie przechylony. Zamiast tego powinni odczekać na ustabilizowanie się maszyny i kontynuować ruch po pasie. Jednak piloci postąpili zgodnie z zasadami. Jeżeli lądowanie staje się niestabilne, występuje niebezpieczne odbicie albo istnieje podejrzenie uszkodzenia, załoga może zdecydować o odejściu na drugi krąg.

W ten sposób poniekąd ratuje się maszynę przed dalszymi uszkodzeniami i zwiększa szansę na powtórne, bezpieczne lądowanie.

Rok temu również samolot uderzył ogonem w pas na Heathrow

Co ciekawe, w październiku 2025 doszło do podobnego zdarzenia także na lotnisku Heathrow. Wówczas incydent dotyczył Airbusa A300-600F. Samolot ten również uderzył ogonem w pas startowy i odleciał na drugi krąg.

Natomiast 12 listopada 2026 r. AAIB opublikowała raport dotyczący tego wydarzenia. Raport w całości można przeczytać tutaj. Wskazuje w nim na przede wszystkim niewłaściwe działania podczas podejścia. Pilot zwiększył kąt pochylenia samolotu podczas odbicia, a wysuwające się spoilery dodatkowo uniosły nos maszyny. Jednak AAIB wskazuje też na problem związany z automatycznymi, wyuczonymi reakcjami pilota (muscle memory) oraz bardzo krótkim czasem na ocenę sytuacji. Samolot doznał poważnych uszkodzeń konstrukcji tylnej części kadłuba i został wycofany z eksploatacji.