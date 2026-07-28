Planowana inwestycja opiewająca na 33 miliardy funtów obiecuje gigantyczny skok przepustowości i miliardowe zyski handlowe. Rozbudowa lotniska Heathrow wzbudza wiele nadziei, ale rodzi również pytania. Najnowsze rządowe prognozy pokazują, że sukces londyńskiego giganta może zostać opłacony drenażem brytyjskiej prowincji i kryzysem zatrudnienia w regionalnych portach.

Gigantyczna infrastruktura nad trasą M25: rozbudowa lotniska Heathrow, czyli co właściwie ma powstać?

Projekt rozbudowy londyńskiego węzła lotniczego Heathrow to jedno z najbardziej skomplikowanych i kosztownych przedsięwzięć inżynieryjnych w nowoczesnej historii Wielkiej Brytanii. Sercem planowanej inwestycji jest budowa trzeciego pasa startowego. Jego planowana długość to 3500 metrów. Konstrukcja tego gigantycznego obiektu wymaga nowatorskich i kosztownych rozwiązań technicznych. Pierwsze prace polegają na przeprowadzeniu pasa nad wielopasmową autostradą M25. Jest to jedna z najbardziej obciążonych tętnic drogowych w kraju. Całkowity budżet projektu rząd szacuje na oszałamiającą kwotę 33 miliardów funtów.

Celem przedsięwzięcia jest drastyczne zwiększenie możliwości operacyjnych lotniska. Przejście z obecnego limitu 480 000 lotów rocznie do pułapu aż 756 000 operacji lotniczych ma ugruntować pozycję Londynu jako globalnego centrum przesiadkowego. Rządowe zapowiedzi przyspieszenia prac zakładają oddanie inwestycji do użytku do 2035 roku. Choć plan był już dwukrotnie zatwierdzany przez brytyjskie władze, jego realizacja wielokrotnie natrafiała na opory polityczne, ekologiczne i społeczne. Natomiast w samym gabinecie ministra wciąż pojawiają się głosy sceptyczne. Dlatego rozbudowa lotniska Heathrow wzbudza wiele dyskusji i wątpliwości.

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Zysk czy drenaż? Co przyniesie rozbudowa lotniska Heathrow w wymiarze regionalnym

Centralnym punktem narastającego sporu wokół inwestycji stało się pytanie o to, co przyniesie rozbudowa lotniska Heathrow dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Choć zwolennicy projektu przekonują o jego ogólnonarodowych korzyściach, najnowsze dane Departamentu Transportu (DfT) wskazują na zupełnie inny scenariusz. Analizy dowodzą, że ekspansja stołecznego portu doprowadzi do znacznego ubytku pasażerów oraz likwidacji tysięcy miejsc pracy w innych rejonach Anglii i Walii.

Szczególnie niepokojące prognozy dotyczą regionu West Midlands i portu lotniczego w Birmingham. Szacuje się, że do 2050 roku lotnisko w Birmingham może tracić nawet 7,5 miliona pasażerów rocznie. Taki spadek przekłada się bezpośrednio na utratę około 9500 miejsc pracy na samym lotnisku oraz w jego bezpośrednim łańcuchu dostaw. Z analizy przeprowadzonej przez New Economics Foundation (NEF) wynika, że aż 15 200 etatów w sektorze lotniczym, które naturalnie powstałyby w brytyjskich regionach, zostanie wchłoniętych przez Heathrow. Dodatkowo stołeczny hub odbierze około 6400 miejsc pracy innym portom w Londynie i na południowym wschodzie kraju.

Wpływ na PKB i środowisko: rozbieżności w rządowych prognozach

Gospodarcze uzasadnienie dla budowy trzeciego pasa startowego zaczyna budzić coraz więcej wątpliwości wśród ekspertów. Mimo że inwestycja była promowana jako kluczowy motor wzrostu gospodarczego, dołączony do rządowych konsultacji raport i modelowanie DfT pokazują, że jej całkowity wpływ na wzrost PKB wyniesie zaledwie do 0,05% rocznie. Co więcej, oficjalna recenzja naukowa przygotowana dla ministerstwa jednoznacznie podważa twierdzenia, jakoby zyski z rozbudowy miały zostać sprawiedliwie rozłożone na wszystkie brytyjskie regiony. Paradoksalnie rozbudowa lotniska Heathrow może spowodować spadek ilości miejsc pracy w wielu regionach, dlaczego?

Wpływ rozbudowy Heathrow na miejsca pracy

Rozbudowa lotniska Heathrow nie musi oznaczać wzrostu zatrudnienia we wszystkich sektorach. Nowe terminale będą w większym stopniu wykorzystywać automatyzację i nowoczesne technologie. Część zadań przejmą systemy samoobsługowe oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. W efekcie może zmniejszyć się zapotrzebowanie na pracowników wykonujących proste, powtarzalne czynności. Jednocześnie wzrośnie popyt na specjalistów z zakresu IT, obsługi systemów czy utrzymania nowoczesnej infrastruktury.

Wpływ na lokalne społeczności

Rozbudowa lotniska będzie miała duży wpływ na mieszkańców okolic Heathrow. Większa liczba lotów może oznaczać wyższy poziom hałasu oraz pogorszenie jakości powietrza. Część nieruchomości może zostać wywłaszczona lub wykupiona pod nowe inwestycje. Z drugiej strony projekt może przynieść korzyści lokalnej gospodarce. Większy ruch pasażerski sprzyja rozwojowi hoteli, restauracji, transportu i usług. Dla wielu mieszkańców oznacza to nowe możliwości zatrudnienia i większe wpływy do lokalnego budżetu.

Spór o przyszłość: opór polityczny i argumenty zwolenników

Ujawnione opracowania stawiają w trudnej sytuacji nowe władze państwowe. Premier Andy Burnham od dawna krytykował faworyzowanie południa kraju w wydatkach infrastrukturalnych. Zapowiadał również zrównoważenie inwestycji w ramach koncepcji „No 10 North”. Dlatego staje teraz przed koniecznością weryfikacji dawnych deklaracji rządu. Eksperci NEF wskazują jednoznacznie, że projekt w obecnym kształcie wyprowadza kapitał z miejsc potrzebujących wsparcia i generuje gwarantowane zyski głównie dla zagranicznych akcjonariuszy portu, obarczając ryzykiem społeczności lokalne.

Strona rządowa oraz władze Heathrow zdecydowanie odrzucają te zarzuty. Przedstawiciele ministerstwa podkreślają, że krótkoterminowe analizy nie uwzględniają stworzenia ponad 60 000 lokalnych miejsc pracy w samym Heathrow. Pomijają również fakt, że do 2055 roku ruch w Birmingham i tak znacząco wzrośnie. Z kolei dyrektor generalny Heathrow, Thomas Woldbye, zwraca uwagę, że standardowe modele ekonomiczne nie są w stanie uchwycić pełnej wartości projektu, obejmującej 150 miliardów funtów w handlu zagranicznym oraz prywatne inwestycje w brytyjskie łańcuchy dostaw. Przyszłość przedsięwzięcia zależy teraz od decyzji parlamentu,. Natomiast ten musi zatwierdzić krajowy dokument strategiczny.